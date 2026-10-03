U23 Hàn Quốc thắng U23 Nhật Bản 1-0 trong trận chung kết tại sân Toyota, trước hơn 44.000 khán giả cuồng nhiệt, qua đó giành HCV bóng đá nam ASIAD thứ tư liên tiếp.

U23 Hàn Quốc lấn lướt đầu trận, nhưng Nhật Bản dần lấy lại thế chủ động. Chủ nhà mất Nwadike vì chấn thương phút 28, song Fukunaga vào thay tạo ra những tình huống nguy hiểm.

U23 Hàn Quốc lập kỷ lục 4 lần liên tiếp giành HCV ASIAD. Ảnh: KFA

Bước ngoặt đến phút 61, khi Yang Min-hyeok cướp bóng từ Sato rồi căng ngang khiến thủ môn Araki đấm ra. Eom Ji-sung - ngôi sao vừa dự World Cup 2026 - khống chế, xử lý kỹ thuật bằng chân phải trước khi sút chân trái tung nóc lưới.

U23 Nhật Bản dồn ép tìm bàn gỡ, nhưng thiếu chính xác trong dứt điểm. Phút 79, Hisatsugu Ishii sút vượt tầm với Kim Jun-hong, song bóng trúng cột dọc.

U23 Hàn Quốc bảo vệ lợi thế đến hết trận, còn thế hệ cầu thủ trẻ Nhật Bản lần thứ 3 liên tiếp thua chính đối thủ này trong trận chung kết ASIAD.

Ghi bàn: Eom Ji-sung 61'.

Đội hình xuất phát:

U23 Hàn Quốc: Kim Jun-hong; Kim Ji-soo, Lee Gi-hyuk, Eom Ji-sung, Lee Seung-won, Lee Young-jun, Bae Jun-ho, Choi Seok-hyun, Yang Min-hyeok, Bae Hyun-seo, Shin Min-ha.

U23 Nhật Bản: Araki Rui; Umeki Rei, Ichihara Rion, Ishii Hisatsugu, Yokoyama Yumeki, Ozeki Yuto, Nakajima Yotaro, Shimamoto Yudai, Nwadike Uche Brian Seo, Sato Mihiro, Okabe Hayato.