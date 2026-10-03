U23 Hàn Quốc thắng U23 Nhật Bản 1-0 trong trận chung kết tại sân Toyota, trước hơn 44.000 khán giả cuồng nhiệt, qua đó giành HCV bóng đá nam ASIAD thứ tư liên tiếp.

U23 Hàn Quốc lấn lướt đầu trận, nhưng Nhật Bản dần lấy lại thế chủ động. Chủ nhà mất Nwadike vì chấn thương phút 28, song Fukunaga vào thay tạo ra những tình huống nguy hiểm.

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U23 Hàn Quốc lập kỷ lục 4 lần liên tiếp giành HCV ASIAD. Ảnh: KFA

Bước ngoặt đến phút 61, khi Yang Min-hyeok cướp bóng từ Sato rồi căng ngang khiến thủ môn Araki đấm ra. Eom Ji-sung - ngôi sao vừa dự World Cup 2026 - khống chế, xử lý kỹ thuật bằng chân phải trước khi sút chân trái tung nóc lưới.

U23 Nhật Bản dồn ép tìm bàn gỡ, nhưng thiếu chính xác trong dứt điểm. Phút 79, Hisatsugu Ishii sút vượt tầm với Kim Jun-hong, song bóng trúng cột dọc. 

U23 Hàn Quốc bảo vệ lợi thế đến hết trận, còn thế hệ cầu thủ trẻ Nhật Bản lần thứ 3 liên tiếp thua chính đối thủ này trong trận chung kết ASIAD.

Ghi bàn: Eom Ji-sung 61'.

Đội hình xuất phát: 

U23 Hàn Quốc: Kim Jun-hong; Kim Ji-soo, Lee Gi-hyuk, Eom Ji-sung, Lee Seung-won, Lee Young-jun, Bae Jun-ho, Choi Seok-hyun, Yang Min-hyeok, Bae Hyun-seo, Shin Min-ha.

U23 Nhật Bản: Araki Rui; Umeki Rei, Ichihara Rion, Ishii Hisatsugu, Yokoyama Yumeki, Ozeki Yuto, Nakajima Yotaro, Shimamoto Yudai, Nwadike Uche Brian Seo, Sato Mihiro, Okabe Hayato.

03/10/2026 | 20:05

20h05

Các cầu thủ U23 Hàn Quốc mừng chiến thắng:

(Nguồn: KFA)

Thu gọn
03/10/2026 | 19:24

90'+5

Hết giờ! U23 Hàn Quốc 1-0 U23 Nhật Bản!

Bàn thắng của Eom Ji-sung, ngôi sao nổi bật nhất bóng đá nam ASIAD 2026 và vừa dự World Cup 2026, giúp U23 Hàn Quốc bảo vệ thành công HCV.

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03/10/2026 | 19:19

90'

Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.

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03/10/2026 | 19:19

90'

U23 Hàn Quốc thay người chiến thuật. Bae Jun-ho và Lee Young-jun ra nghỉ; vào thay là Park Seung-soo và Kim Myung-jun.

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03/10/2026 | 19:16

88'

Trọng tài rút thẻ vàng với Bae Jun-ho.

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03/10/2026 | 19:11

81'

U23 Nhật Bản có thêm hai thay đổi, dồn toàn lực tấn công. Kenshin Yasuda và Yutaka Michiwaki vào sân; Ishii và Shimamoto rời sân.

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03/10/2026 | 19:10

81'

Ishiwatari phải nhận thẻ vàng.

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03/10/2026 | 19:09

81'

Một pha căng ngang rất đẹp từ cánh phải, nhưng cầu thủ U23 Nhật Bản sút hụt.

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03/10/2026 | 19:08

79'

Cột dọc! Sau khi liên tục dồn ép, Hisatsugu Ishii thực hiện pha dứt điểm chân phải tuyệt đẹp, bóng vượt qua tầm với Kim Jun-hong nhưng cột dọc cứu thua cho U23 Hàn Quốc.

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03/10/2026 | 19:03

74'

U23 Nhật Bản thay đổi hàng công. Nakajima và Fukunaga - người vào sân hiệp 1, nhường chỗ cho Ishiwatari và Sena Ishibashi.

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03/10/2026 | 19:01

72'

Cơ hội! Yokoyama có pha bóng sở trường di chuyển từ cánh trái vào vòng cấm, nhưng cú sút của anh đi thẳng vào vị trí Kim Jun-hong.

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03/10/2026 | 19:00

71'

Thủ môn Araki băng lên bắt bóng ngay trước mũi giày Lee Young-jun, không cho tiền đạo U23 Hàn Quốc kịp dứt điểm nguy hiểm.

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03/10/2026 | 18:59

70'

Cơ hội! U23 Nhật Bản tấn công có nét, nhưng Ozeki sút rất nhẹ không gây được khó khăn.

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03/10/2026 | 18:58

69'

Nguy hiểm! Hàng thủ áo xanh mất tập trung, Bae Jun-ho thoát xuống vào vòng cấm sút góc hẹp bị Araki cản phá.

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03/10/2026 | 18:55

66'

U23 Hàn Quốc thay người. Kang Sang-yoon vào sân thay Yang Min-hyeok, nhằm tăng khả năng kiểm soát trung tuyến.

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03/10/2026 | 18:49

61'

Bàn thắng! 1-0 cho U23 Hàn Quốc (Eom Ji-sung)! Yang Min-hyeok cướp bóng trong chân Sato bên cánh phải, căng ngang khiến Araki đấm ra, Eom đón lỡ một nhịp nhưng vẫn kịp khống chế và xử lý kỹ thuật chân phải rút sút chân trái tung nóc lưới.

Giá trị cầu thủ vừa thi đấu World Cup 2026 đã thể hiện khác biệt.

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03/10/2026 | 18:48

60'

Nguy hiểm! Yokoyama đột phá vào vòng cấm, thực hiện cú đặt lòng chân phải nửa sút nửa chuyền, bóng đi chệch cột dọc.

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03/10/2026 | 18:47

57'

U23 Hàn Quốc thay người. Đội trưởng Lee Gi-hyuk có dấu hiệu xuống sức, nhường chỗ Hwang Do-yun.

Thu gọn
03/10/2026 | 18:46

57'

Pha phạt góc dẫn đến tình huống lộn xộn trước khung thành U23 Hàn Quốc, cú đánh đầu của Ichihara đưa bóng ra ngoài.

Thu gọn
03/10/2026 | 18:44

55'

Không vào! Sau pha tấn công biên phải và căng ngang của các cầu thủ áo xanh, hàng thủ U23 Hàn Quốc chao đảo, Sato có bóng xử lý kỹ thuật rồi sút về góc gần nhưng không chính xác.

Thu gọn
03/10/2026 | 18:39

51'

U23 Hàn Quốc chuyển trạng thái rất nhanh, nhưng đường chuyền cuối cùng quá sâu đi vào vị trí thủ môn Araki.

Thu gọn
03/10/2026 | 18:37

48'

Cơ hội! U23 Nhật Bản tấn công nhanh phía cánh phải, Fukunaga vừa tiến vào vòng cấm sút chéo góc nhưng bóng chệch cột dọc.

Thu gọn
03/10/2026 | 18:33

46'

Hiệp 2 bắt đầu.

Thu gọn
03/10/2026 | 18:24

Thống kê hiệp 1

Thống kê

U23 Hàn Quốc

U23 Nhật Bản

Kiểm soát bóng

50%

50%

Dứt điểm trúng đích

0

0

Dứt điểm chệch khung thành

1

3

Dứt điểm bị chặn

1

1

Phạt góc

0

3

Việt vị

1

2

Phạm lỗi

4

7

Đá phạt

7

4

Ném biên

17

19

Phát bóng lên

7

2

Thẻ vàng

1

0

Thẻ đỏ

0

0
Thu gọn
03/10/2026 | 18:19

45'+2

Hiệp 1 kết thúc! U23 Hàn Quốc 0-0 U23 Nhật Bản!

Hai đội bước vào giờ nghỉ mà chưa có bên nào ghi bàn. Thế trận trên sân chặt chẽ. U23 Hàn Quốc lấn lướt lúc đầu, sau đó U23 Nhật Bản tạo sức ép tốt hơn.

Thu gọn
03/10/2026 | 18:17

45'

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.

Thu gọn
03/10/2026 | 18:17

44'

Tình huống phối hợp tấn công không tốt của U23 Nhật Bản và Nakajima bị thổi phạt. 

Thu gọn
03/10/2026 | 18:11

39'

Cơ hội! U23 Nhật Bản tăng tốc, Fukunaga đón bóng bật ra thực hiện cú vô lê nhanh đi không chính xác.

Thu gọn
03/10/2026 | 18:09

37'

Không vào! Yokoyama căng ngang thừa lực nhưng Fukunaga đón bóng từ tuyến sau, xử lý kỹ thuật sút chìm chạm hậu vệ áo đỏ đi chệch cột dọc trong gang tấc khi thủ môn Kim Jun-hong không kịp phản ứng.

Thu gọn
03/10/2026 | 18:01

29'

Lee Seung-won nhận thẻ vàng sau tình huống kéo người rất thô.

Thu gọn
03/10/2026 | 17:59

28'

Nwadike không thể tiếp tục thi đấu, HLV Go Oiwa phải có điều chỉnh nhân sự. Yuya Fukunaga là giải pháp thay thế.

Thu gọn
03/10/2026 | 17:57

25'

Nwadike bị đau sau va pha chạm mạnh với Lee Gi-hyuk. Đội ngũ y tế vào sân và tiền đạo của U23 Nhật Bản được cánh khỏi sân.

Thu gọn
03/10/2026 | 17:56

23'

U23 Nhật Bản dần cải thiện thời gian kiểm soát bóng, cũng như chủ động làm giảm tốc độ trận đấu.

Thu gọn
03/10/2026 | 17:52

20'

Kim Ji-soo ôm sát và kéo Nwadike trong lúc tranh bóng, dẫn đến việc hai người suýt va chạm.

Thu gọn
03/10/2026 | 17:48

17'

Cơ hội! Bae Jun-ho bất ngờ tung cú sút xa rất căng nhưng bị hậu vệ Ichihara Rion cản phá thành công.

Thu gọn
03/10/2026 | 17:43

11'

U23 Hàn Quốc kiểm soát bóng khoảng 70% thời gian trong 10 phút đầu. U23 Nhật Bản chủ động đá thấp hơn so với các trận trước, nhưng khi có bóng họ sẽ di chuyển lên rất nhanh.

Thu gọn
03/10/2026 | 17:41

9'

Nguy hiểm! Trong tình huống dàn xếp đá phạt góc, trung vệ Okabe Hayato bật lên đánh đầu đi cao hơn xà ngang khung thành đội khách.

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03/10/2026 | 17:38

6'

Không vào! Eom Ji-sung khai thác sai lầm của đối thủ, thực hiện màn đột phá vào vòng cấm chủ nhà vượt qua một loạt chiếc áo xanh, nhưng cú sút của anh khi đang chạy với tốc độ cao đi bóng qua xà ngang.

Thu gọn
03/10/2026 | 17:36

4'

Bae Jun-ho ngã trong vòng cấm U23 Nhật Bản nhưng trọng tài Adam Kersey (Australia) cho trận đấu tiếp tục.

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03/10/2026 | 17:35

3'

Khán đài sân Toyota rất sôi động với hơn 44.000 khán giả. Hai đội nhập cuộc với tốc độ khá nhanh, không hề có ý thăm dò lẫn nhau.

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03/10/2026 | 17:32

1'

Trận đấu bắt đầu.

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03/10/2026 | 17:08

U23 Trung Quốc giành HCĐ

Trước đó, trong trận tranh HCĐ, U23 Trung Quốc thắng luân lưu 4-3 trước U23 Uzbekistan, sau khi hòa 2-2 trong thời gian chính thức.

Thủ môn Li Hao xuất sắc với 2 pha cản thành công trên loạt luân lưu. Bên cạnh đó, trong lúc “đấu súng”, cầu thủ hai đội lao vào nhau gây hấn, trọng tài phải rút ra 2 thẻ vàng.

Mời quý độc giả đọc bài chi tiết:

Thu gọn
03/10/2026 | 17:01

17h01

U23 Hàn Quốc có điểm nhấn đáng chú ý trong đội hình xuất phát. Lee Gi-hyuk - người có tuổi đời lớn nhất đội (26) - trở lại sau chấn thương và đá chính, cũng như đeo băng đội trưởng. Yang Hyun-jun chưa đạt thể lực tối đa nên ngồi dự bị.

Trong khi đó, HLV Go Oiwa đưa Rui Araki trở lại khung thành sau khi cho Pisano bắt chính trận bán kết. Rui Araki cũng là thủ môn bắt chính cho U23 Nhật Bản trên hành trình vô địch U23 châu Á hồi đầu năm.

Araki mới 18 tuổi và hơn 11 tháng, trẻ thứ 6 tại ASIAD 2026 (Đinh Quang Kiệt của U23 Việt Nam trẻ thứ 8). Anh là người trẻ nhất trong trận chung kết.

HLV Go Oiwa cũng có 10 thay đổi trong đội hình xuất phát so với bán kết, nên việc nghỉ ít hơn 1 ngày không còn là vấn đề với U23 Nhật Bản.

Thu gọn
03/10/2026 | 16:41

Đội hình thi đấu

U23 Nhat Ban U23 Han Quoc doi hinh.jpg
U23 Nhat Ban U23 Han Quoc du bi.jpg
Thu gọn
03/10/2026 | 16:39

Tuổi trung bình của các đội bóng đá nam dự ASIAD 2026:

STT

Đội

Số cầu thủ

Tuổi trung bình

Tổng giá trị (triệu euro)

1

Qatar

23

20,6

1,35

1

Saudi Arabia

23

20,6

5,25

3

Nhật Bản

23

20,7

13,65

4

Uzbekistan

23

21,0

4,83

5

Việt Nam

23

21,6

2,58

6

Kyrgyzstan

20

22,0

2,54

7

Iran

23

22,1

13,43

7

Thái Lan

23

22,1

3,30

9

Philippines

23

22,4

1,25

9

Kuwait

22

22,4

0,4

11

UAE

23

22,6

3,83

12

Hàn Quốc

23

22,8

27,05

13

Trung Quốc

23

22,9

11,38

14

Hong Kong (Trung Quốc)

23

23,3

1,06

15

Triều Tiên

22

23,7

2,20
Thu gọn
03/10/2026 | 16:34

Thông tin trận đấu

- Đây là trận chung kết ASIAD thứ 3 liên tiếp diễn ra giữa U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản. Trong hai lần trước, đội bóng xứ kim chi luôn giành chiến thắng.

- U23 Hàn Quốc giữ kỷ lục với 3 lần liên tiếp giành HCV Đại hội Thể thao Đông Nam Á (2014, 2018, 2022). Trong lịch sử, tính cả giai đoạn thi đấu với ĐTQG, cũng chưa từng có đội nào vượt quá 2 lần liền vô địch.

- Nếu tính cả U23 và ĐTQG, Hàn Quốc giữ kỷ lục với 6 lần giành HCV bóng đá nam ASIAD.

- Bóng đá Nhật Bản mới giành 1 HCV ASIAD trong lịch sử năm 2010, 3 lần giành HCB (đều với đội U23, các năm 2002, 2018, 2022), cùng 2 lần HCĐ (1951, 1966 - đều với ĐTQG).

- U23 Hàn Quốc có 3 cầu thủ cùng ghi 3 bàn gồm Eom Ji-sung, Lee Young-jun và Kim Myung-jun. U23 Nhật Bản có Hisatsugu Ishii. Sardorbek Bakhromov của U23 Uzbekistan hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 4 bàn.

- U23 Nhật Bản có 9 cầu thủ khác nhau ghi bàn sau 5 trận đấu ASIAD 2026. U23 Hàn Quốc là 6 cầu thủ đã ghi bàn sau 4 trận.

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