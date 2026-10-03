Trong ngày hôm nay, 3/10, đoàn TTVN tranh tài ở các môn cầu mây, taekwondo, vật, Jujitsu, bóng chuyền và golf. Trong các môn này, tâm điểm là trận chung kết 4 nữ cầu mây giữa Việt Nam vs Thái Lan. Đây cũng được xem là cơ hội cuối để Việt Nam giành HCV tại Asiad 2026.
Bộ tứ Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền hoặc Hoàng Thị Thu Thảo (dự bị) từ đầu giải thể hiện phong độ tốt, khả năng kiểm soát thế trận và bản lĩnh ở những thời điểm khó khăn. Cách chơi tập trung và khát khao chiến thắng giúp đội 4 nữ cầu mây Việt Nam chưa để thua set nào tại Á vận hội.
Thậm chí, cô trò HLV Trần Thị Vui còn giành chiến thắng thuyết phục trước chính Thái Lan ở vòng bảng. Vì vậy, nếu thi đấu đúng sức, đội 4 nữ cầu mây Việt Nam sẽ giành HCV trong ngày thi đấu áp chót của Đại hội.
Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, dù gặp khó khăn ở set 2 khi Thái Lan gỡ hòa 1-1, nhưng các cô gái Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục ở set 3, chunng cuộc thắng 2-1, giành HCV. Như vậy cầu mây 4 nữ Việt Nam bảo vệ thành công HCV Asiad, sau chức vô địch tại Hàng Châu năm 2023. Đây cũng là lần thứ 2 sau đúng 20 năm, cầu mây Việt Nam giành cú đúp HCV ở sân chơi Á vận hội.
Như vậy, tính tới hết ngày 3/10, đoàn TTVN giành được 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ.
Thành tích của đoàn TTVN tại Asiad 2026:
HCV (3): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ); Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên (cầu mây, đôi nữ); Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền hoặc Hoàng Thị Thu Thảo (cầu mây, 4 nữ).
HCB (3): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam); Châu Ngọc Tuyết Sang (Taekwondo, thực tế ảo); Nguyễn Thị Tâm (boxing, 51kg nữ).
HCĐ (19): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m); Cầu mây (regu 3 nam); Lưu Diễm Quỳnh (boxing); Esports (Liên minh huyền thoại).
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Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2026
Vật
Ngày thi đấu của đoàn Thể thao Việt Nam khép lại với việc Nguyễn Thị Mỹ Trang để thua đối thủ chủ nhà Nhật Bản Akari Fujinami trong trận tranh HCĐ hạng 57kg nữ.
Akari là đối thủ ở đẳng cấp khác, từng giành HCV hạng 53kg nữ tại Olympic Paris 2024.
Bóng chuyền
Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam khép lại hành trình tại Asiad 20 với thất bại 1-3 trước Đài Loan (Trung Quốc) ở trận đấu cuối cùng của vòng phân hạng, qua đó giành hạng 10 chung cuộc.
Vật
Nguyễn Thị Mỹ Trang (hạng 57kg nữ) có cơ hội tranh HCĐ. Cô gặp đối thủ Dube Siwangi (Nepal) lúc 12h38 tại Nhà thi đấu Nagoya. Trước đó, ở hạng 57kg nam, Phạm Như Duy dừng bước ở vòng 1/8. Nguyễn Thị Mỹ Linh cũng thua ở trận tứ kết hạng 53kg.
Taekwondo
Võ sĩ Bạc Thị Khiêm khép lại hành trình tại Asiad ở nội dung 67kg nữ sau khi để thua Svetlana Saidova (Uzbekistan) 0-2 (2/4 và 5/8).
Cầu mây
Tuyển cầu mây Việt Nam nội dung 4 nữ nhận HCV từ BTC và các phần thưởng nóng của đoàn TTVN:
Jujitsu
Võ sĩ Nguyễn Thị Minh Vương thua 0-2 trước Baasanjargal Narankhishig (Mông Cổ), sau đó thua 0-2 trước Marian Zhuravleva (Kazakhstan) ở hạng cân 63kg nữ, hết cơ hội tranh huy chương.
Taekwondo
Ở nội dung 67kg nữ, võ sĩ Bạc Thị Khiêm áp đảo hoàn toàn trước đối thủ Nazym Makhmutova (Kazakhstan) để giành chiến thắng chung cuộc 2-0 (6/2, 7/2), vào tứ kết. Trong khi đó, ở nội dung 80kg nam, võ sĩ Trần Hồ Nhạn Vân thua Tang Hao (Trung Quốc) 0-2 (6/16, 12/18).
Jujitsu
Võ sĩ Nguyễn Thị Minh Vương ở hạng cân 63kg nữ có chiến thắng mở màn 2-0 trước Tiffany Low (Singapore) tại vòng 1/32, trước khi tiếp tục hạ gục đối thủ mạnh Shamma Alkalbani (UAE) với tỷ số 2-0 ở vòng 1/16 để ghi tên mình vào tứ kết. Trong khi đó, Ngô Thị Thảo Vân (hạng 63kg nữ) dừng bước trước Aysha Aljneibi (UAE) với tỷ số 0-13. Tại nội dung 85kg nam, Nguyễn Tiến Triển thua 0-50 trước Aacus Hou Yu (Singapore).
15-11
Trần Thị Ngọc Yến với cú móc bóng rất mạnh mang về điểm số quyết định cho tuyển cầu mây Việt Nam, chung cuộc Việt nam thắng 2-1, giành HCV. Đây là tấm HCV thứ 3 của đoàn TTVN tại Asiad 2026 và cũng là HCV thứ 2 của tuyển cầu mây.
12-8
Những cú dứt điểm chính xác, bám chắn tốt giúp đội 4 nữ Việt Nam tạo ra khoảng cách 4 điểm. Đây là thời điểm mà các cô gái Việt Nam cần hết sức tập trung để giữ được lợi thế dẫn điểm.
9-7
Số 12 của Thái Lan phát bóng không qua lưới.
5-5
Ngọc Yến và Nguyễn Thị Yến giúp Việt Nam cân bằng điểm số.
Set 3
Thái Lan là đội mở điểm. Dù đội Việt Nam theo chắn rất tốt nhưng cú dứt điểm của đối thủ đi quá hiểm hóc.
15-17
Thái Lan giành chiến thắng trong set 2.
14-15
VĐV Thái Lan phát bóng ghi điểm trực tiếp.
13-13
Quá xuất sắc!!! Việt Nam ghi 5 điểm liên tiếp để cân bằng điểm số.
11-13
Việt Nam có chuỗi lên 3 điểm liên tiếp.
8-13
Thái Lan có những sự thay đổi người hiệu quả trong set đấu này. Những VĐV sau khi vào sân đều thi đấu tốt.
6-9
VĐV Thái Lan phát cầu không qua lưới. Đội 4 nữ Việt Nam có được điểm số rất quý giá ở thời điểm quan trọng của set đấu.
2-6
Cú móc bóng vượt qua hàng chắn 3 người của Việt Nam giúp Thái Lan tạo nên khoảnh cách 4 điểm. HLV Trần Thị Vui xin hội ý để điều chỉnh cách chơi cũng như tâm lý cho các học trò.
2-4
Hai tình huống bị ghi điểm rất đáng tiếc của các cô gái Việt Nam. Thái Lan chơi tốt hơn so với set 1 khi thi đấu rất tập trung.
Set 2
Bóng không qua hàng chắn. Thái Lan có điểm số đầu tiên.
15-11
Trần Thị Ngọc Yến ghi điểm quyết định giúp đội Việt Nam giành chiến thắng ở set 1.
12-8
Các cô gái Việt Nam tận dùng từng sai lầm dù là nhỏ nhất của đối thủ để gia tăng cách biệt.
9-8
Pha cắt cầu không thành công của Trần Thị Ngọc Yến giúp Thái Lan rút ngắn khoảng cách. Trận đấu đang diễn ra vô cùng căn thẳng.
7-4
Thái Lan vừa có 2 điểm liên tiếp, tuy nhiên các VĐV Việt Nam đã cắt chuỗi lên của đối thủ bằng một tình huống tổ chức chắn tốt.
Set 1
Bốn cô gái của Việt Nam phối hợp với nhau rất ăn ý, vượt lên dẫn trước 5/1 khiến Thái Lan phải xin hội ý.
7h00
Hai đội đang làm các thủ tục chuẩn bị cho trận đấu.
06h00