Trong ngày hôm nay, 3/10, đoàn TTVN tranh tài ở các môn cầu mây, taekwondo, vật, Jujitsu, bóng chuyền và golf. Trong các môn này, tâm điểm là trận chung kết 4 nữ cầu mây giữa Việt Nam vs Thái Lan. Đây cũng được xem là cơ hội cuối để Việt Nam giành HCV tại Asiad 2026.

Các cô gái cầu mây Việt Nam đang rất tự tin. Ảnh: Tam Ninh

Bộ tứ Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền hoặc Hoàng Thị Thu Thảo (dự bị) từ đầu giải thể hiện phong độ tốt, khả năng kiểm soát thế trận và bản lĩnh ở những thời điểm khó khăn. Cách chơi tập trung và khát khao chiến thắng giúp đội 4 nữ cầu mây Việt Nam chưa để thua set nào tại Á vận hội.

Thậm chí, cô trò HLV Trần Thị Vui còn giành chiến thắng thuyết phục trước chính Thái Lan ở vòng bảng. Vì vậy, nếu thi đấu đúng sức, đội 4 nữ cầu mây Việt Nam sẽ giành HCV trong ngày thi đấu áp chót của Đại hội.

Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, dù gặp khó khăn ở set 2 khi Thái Lan gỡ hòa 1-1, nhưng các cô gái Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục ở set 3, chunng cuộc thắng 2-1, giành HCV. Như vậy cầu mây 4 nữ Việt Nam bảo vệ thành công HCV Asiad, sau chức vô địch tại Hàng Châu năm 2023. Đây cũng là lần thứ 2 sau đúng 20 năm, cầu mây Việt Nam giành cú đúp HCV ở sân chơi Á vận hội.

Như vậy, tính tới hết ngày 3/10, đoàn TTVN giành được 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ.

Thành tích của đoàn TTVN tại Asiad 2026:

HCV (3): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ); Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên (cầu mây, đôi nữ); Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền hoặc Hoàng Thị Thu Thảo (cầu mây, 4 nữ).

HCB (3): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam); Châu Ngọc Tuyết Sang (Taekwondo, thực tế ảo); Nguyễn Thị Tâm (boxing, 51kg nữ).

HCĐ (19): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m); Cầu mây (regu 3 nam); Lưu Diễm Quỳnh (boxing); Esports (Liên minh huyền thoại).

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