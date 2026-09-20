Lịch thi đấu ASIAD 2026 - Cung cấp lịch thi đấu chi tiết các môn thể thao tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20, đầy đủ và chính xác.
Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất
Với tổng cộng 348 vận động viên, Đoàn thể thao Việt Nam tranh tài tại ASIAD 20, hướng tới mục tiêu vượt mốc 4 huy chương vàng trên đất Nhật Bản.
Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại ASIAD 20 với mục tiêu vượt qua vòng bảng. Thầy trò HLV Federico Rampazzo nằm ở bảng C cùng những đối thủ đáng chú ý.
Lịch thi đấu bóng chuyền nữ ASIAD 2026 - Cung cấp lịch thi đấu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 2026 với các đối thủ gồm Hàn Quốc, Hongkong (Trung Quốc) và Qatar.
Bảng xếp hạng bóng đá ASIAD 2026: VietNamNet cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Á vận hội 2026, liên tục, đầy đủ và chính xác.