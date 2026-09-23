Đội hình ra sân
U23 Nhật Bản: 1 Pisano Alexandre Kotoyo Horio, 3 Kosugi Kota, 4 Tsuchiya Ka,i 5 Ichihara Rio (C), 8 Yasuda Kenshin, 9 Michisaki Yutaka, 10 Ishii Hisatsugu, 13 Furuya Shusuke, 15 Mori Soichiro, 17 Nakajima Yotaro, 20 Ishibashi Senagi.
U23 Thái Lan: Chomphat Boonyalert, Chanon Thamma, Oussama Thiangkham, Siraphop Wandi, Atthaphon Saengthong, Nathan James, Mamah, Kritphak Saengsawat, Worawut Noisri, Patiphanachai Phothep, Pariphan Wongsa.
Bàn thắng: Yotaro 31', Kota 47', Hisatsugu 49'
Kết thúc
85'
Đội chủ nhà liên tục được hưởng những quả phạt góc nhưng chưa có thêm bàn thắng thứ 4.
76'
Các cầu thủ U23 Nhật Bản giảm nhịp độ nhưng vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi.
64'
Senagi đỡ một nhịp rồi bắt volley cận thành nhưng bóng bay vọt xà ngang.
61'
U23 Nhật Bản vừa có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn thứ 4 nhưng sự chần chừ khiến tình huống trôi qua đáng tiếc.
49'
Bàn thắng (3-0, Hisatsugu): Nhận bóng trong vòng cấm, Hisatsugu xử lý cực hay loại bỏ một hậu vệ áo đỏ rồi kết thúc chân trái hiểm hóc ghi bàn thứ 3 cho đội chủ nhà.
47'
Bàn thắng (2-0, Kota): Sau tình huống hậu vệ U23 Thái Lan đánh đầu phá ra, Kota nã đại bác chân trái sấm sét nhân đôi cách biệt.
42'
Bóng được tạt vào từ cánh trái cho Senagi đánh đầu trúng mép ngoài cột dọc bật ra.
37'
Sau khi vượt lên dẫn trước, các cầu thủ U23 Nhật Bản giảm nhịp độ, thi đấu tương đối thong dong.
31'
Bàn thắng (1-0, Yotaro): Senagi đột phá ngẫu hứng bên cánh trái rồi căng ngang dọn cỗ để Yotaro đệm cận thành mở tỷ số.
23'
Michisaki Yutaka có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số nhưng pha kết thúc chân trái đầu vòng cấm lại đi thiếu chính xác.
18'
U23 Nhật Bản đang hoàn toàn làm chủ trận đấu, đẩy đối thủ vào thế phải phòng ngự co cụm bên phần sân nhà.
10'
U23 Nhật Bản đang tấn công khoáng đạt. Hisatsugu có cơ hội thoải mái đặt lòng đầu vòng cấm, bóng dội cột dọc bật ra.
9'
Bóng được treo vào từ cánh trái cho Yotaro bật cao đánh đầu cận thành đưa bóng qua xà.
5'
Với thực lực mạnh hơn hẳn, U23 Nhật Bản tràn lên tấn công từ đầu. Đội chủ nhà vừa được hưởng 2 quả phạt góc liên tiếp nhưng chưa thể tận dụng.
17h30
Trận đấu bắt đầu.