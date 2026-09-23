HS5oviwagAAdk1j.jpg
U23 Nhật Bản toàn thắng 3 trận kể từ đầu giải - Ảnh: JFA

Đội hình ra sân

U23 Nhật Bản: 1 Pisano Alexandre Kotoyo Horio, 3 Kosugi Kota, 4 Tsuchiya Ka,i 5 Ichihara Rio (C), 8 Yasuda Kenshin, 9 Michisaki Yutaka, 10 Ishii Hisatsugu, 13 Furuya Shusuke, 15 Mori Soichiro, 17 Nakajima Yotaro, 20 Ishibashi Senagi.

U23 Thái Lan: Chomphat Boonyalert, Chanon Thamma, Oussama Thiangkham, Siraphop Wandi, Atthaphon Saengthong, Nathan James, Mamah, Kritphak Saengsawat, Worawut Noisri, Patiphanachai Phothep, Pariphan Wongsa.

Bàn thắng: Yotaro 31', Kota 47', Hisatsugu 49'

23/09/2026 | 19:28

Kết thúc

HS5ooVwbMAAOH3R.jpg
Thua U23 Nhật Bản, U23 Thái Lan xếp nhì bảng A, sẽ đụng độ U23 Trung Quốc ở tứ kết Asiad 20 - Ảnh: G.T
Thu gọn
23/09/2026 | 19:14

85'

Đội chủ nhà liên tục được hưởng những quả phạt góc nhưng chưa có thêm bàn thắng thứ 4.

Thu gọn
23/09/2026 | 19:13

76'

Các cầu thủ U23 Nhật Bản giảm nhịp độ nhưng vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi.

816956178_1635325794614918_4335706394782611404_n.jpg
U23 Thái Lan cố gắng chống đỡ những phút cuối - Ảnh: Changsuek
Thu gọn
23/09/2026 | 18:52

64'

Senagi đỡ một nhịp rồi bắt volley cận thành nhưng bóng bay vọt xà ngang.

Thu gọn
23/09/2026 | 18:50

61'

U23 Nhật Bản vừa có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn thứ 4 nhưng sự chần chừ khiến tình huống trôi qua đáng tiếc.

Thu gọn
23/09/2026 | 18:37

49'

Bàn thắng (3-0, Hisatsugu): Nhận bóng trong vòng cấm, Hisatsugu xử lý cực hay loại bỏ một hậu vệ áo đỏ rồi kết thúc chân trái hiểm hóc ghi bàn thứ 3 cho đội chủ nhà.

Thu gọn
23/09/2026 | 18:35

47'

Bàn thắng (2-0, Kota): Sau tình huống hậu vệ U23 Thái Lan đánh đầu phá ra, Kota nã đại bác chân trái sấm sét nhân đôi cách biệt.

Thu gọn
23/09/2026 | 18:13

42'

Bóng được tạt vào từ cánh trái cho Senagi đánh đầu trúng mép ngoài cột dọc bật ra.

822413890_1549260820551987_3842718384364506732_n.jpg
U23 Thái Lan không thể phản kháng - Ảnh: Changsuek
Thu gọn
23/09/2026 | 18:09

37'

Sau khi vượt lên dẫn trước, các cầu thủ U23 Nhật Bản giảm nhịp độ, thi đấu tương đối thong dong.

Thu gọn
23/09/2026 | 18:02

31'

Bàn thắng (1-0, Yotaro): Senagi đột phá ngẫu hứng bên cánh trái rồi căng ngang dọn cỗ để Yotaro đệm cận thành mở tỷ số.

821665109_1063123649685328_7955310805839488779_n.jpg
Đồng đội chúc mừng Yotaro - Ảnh: Changsuek
Thu gọn
23/09/2026 | 17:54

23'

Michisaki Yutaka có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số nhưng pha kết thúc chân trái đầu vòng cấm lại đi thiếu chính xác.

Thu gọn
23/09/2026 | 17:51

18'

U23 Nhật Bản đang hoàn toàn làm chủ trận đấu, đẩy đối thủ vào thế phải phòng ngự co cụm bên phần sân nhà.

Thu gọn
23/09/2026 | 17:40

10'

U23 Nhật Bản đang tấn công khoáng đạt. Hisatsugu có cơ hội thoải mái đặt lòng đầu vòng cấm, bóng dội cột dọc bật ra.

Thu gọn
23/09/2026 | 17:39

9'

Bóng được treo vào từ cánh trái cho Yotaro bật cao đánh đầu cận thành đưa bóng qua xà.

797481555_1635325567948274_2400882311981780996_n.jpg
U23 Nhật Bản thi đấu áp đảo - Ảnh: Changsuek
Thu gọn
23/09/2026 | 17:36

5'

Với thực lực mạnh hơn hẳn, U23 Nhật Bản tràn lên tấn công từ đầu. Đội chủ nhà vừa được hưởng 2 quả phạt góc liên tiếp nhưng chưa thể tận dụng.

Thu gọn
23/09/2026 | 17:30

17h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
23/09/2026 | 16:47

16h30

HS5Cwm9aYAAci8N.jpg
796709579_1059534456784256_3387944272387921475_n.jpg
Đội hình ra sân U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan
Thu gọn
22/09/2026 | 18:09

15h30

HSU3YNYaUAAHr7J.jpg
HSU3XaUbUAAQjVK.jpg
U23 Thái Lan cũng đang gây ấn tượng mạnh - Ảnh: Koki
Thu gọn
22/09/2026 | 18:08

15h

HSrEkA5bsAAf5 w.jpg
HSrEn0fbgAApjtf.jpg
Các cầu thủ U23 Nhật Bản toàn thắng 2 trận đầu - Ảnh: JFA
Thu gọn