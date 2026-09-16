U23 Thái Lan khởi đầu ASIAD 2026 bằng chiến thắng nghẹt thở U23 Kyrgyzstan 3-2, sau màn ngược dòng từ cách biệt hai bàn.
“Voi chiến” bị dẫn trong hiệp 1 và nhận thêm bàn thua ngay đầu hiệp 2. Tuy nhiên, Jehanafie Mama rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 55, mở đầu cuộc lội ngược dòng.
Người hùng của U23 Thái Lan là Pariphan Wongsa, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị. Anh phô diễn kỹ thuật cá nhân, ghi liên tiếp hai bàn ở phút 69 và 73, giúp đội bóng của HLV Thawatchai giành chiến thắng nghẹt thở.
Với 3 điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, U23 Thái Lan có lợi thế đáng kể ở bảng A môn bóng đá nam.
Ghi bàn:
U23 Thái Lan: Jehhanafee 56', Paripan 69', 73'.
U23 Kyrgyzstan: Iskandarbekov 23', Balbakov 47'.
Đội hình xuất phát:
U23 Thái Lan: Sorawat, Chanon, Chanapach, Sittha, Worawut, Thanakrit, Auttapon, Phon ek, Pichitchai, Chawanwit, Jehhanafee Mamah.
U23 Kyrgyzstan: Nurlanbekov, Alizhanov, Balbakov, Raimbekov, Dolotkeldiev, Ermekov, Kimi Merk, Nematov, Iskandarbekov, Kai Merk, Madanov.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan:
90'+4
Hết giờ! U23 Thái Lan 3-2 U23 Kyrgyzstan!
Những điều chỉnh của HLV Thawatchai đã phát huy hiệu quả, giúp “Voi chiến” thực hiện màn ngược dòng thắng 3-2 dù bị dẫn trước 2 bàn.
90'
Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.
90'
Cơ hội! Yotsakorn Burapha xử lý khá tốt nhưng cú sút của anh đi vọt xà ngang, bỏ qua tình huống thuận lợi để định đoạt trận đấu.
86'
Các cầu thủ áo đỏ nỗ lực dứt điểm không thành. U23 Kyrgyzstan cho rằng bóng chạm tay cầu thủ U23 Thái Lan nhưng trọng tài không nghĩ vậy.
78'
U23 Thái Lan đang thi đấu tự tin hơn. Ngược lại, U23 Kyrgyzstan buộc phải dâng cao đội hình và có phần nóng vội.
73'
Bàn thắng! 3-2 cho Thái Lan (Paripan Wongsa)! Có bóng chếch bên cánh phải, Paripan đột phá vào vòng cấm, thực hiện cú sút chìm về cột gần khuất phục Nurlanbekov.
71'
Không vào! Kimi Merk băng vào đánh đầu nhưng điểm chạm bóng không tốt, đi đập đất rồi bay ra ngoài.
69'
Bàn thắng! Thái Lan gỡ hòa 2-2 (Paripan Wongsa)! Nhận bóng từ đồng đội, Paripan xử lý kỹ thuật rồi tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng đi cong về góc cao, chạm mép trong cột dọc rồi vào lưới.
66'
Không vào! Mizalim Uulu phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt nhưng không thể thắng Sorawat. Ở tình huống tiếp theo, anh và đồng đội không hiểu ý bỏ qua cơ hội đá bồi.
64'
Phía bên kia, U23 Thái Lan tung thêm tiền đạo Thanawut Phochai và tiền vệ công Paripan Wongsa vào sân.
62'
U23 Kyrgyzstan có hai điều chỉnh để tăng cường sự chắc chắn và bảo vệ cách biệt.
59'
Cơ hội! Madanov đánh đầu nhưng một lần nữa anh đưa bóng cho thủ môn Sorawat.
56'
Bàn thắng! Thái Lan rút ngắn tỷ số 1-2 (Jehhanafee Mamah)! Trong tình huống phạt góc của Thanakrit, Jehhanafee chọn vị trí hợp lý thực hiện có đánh đầu rất căng hạ gục Nurlanbekov.
53'
Madanov xử lý kỹ thuật nhưng cú sút nhẹ đi thẳng vào vị trí thủ môn U23 Thái Lan.
53'
U23 Thái Lan thi đấu lúng túng sau khi nhận thêm bàn thua. Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan liên tục khai thác tấn công biên. Iskandarbekov vừa có cơ hội sút xa.
49'
Nguy hiểm! Sorawat phản trổ tài cứu cho U23 Thái Lan bàn thua thứ 3 từ pha dứt điểm của Kai Merk.
47'
Bàn thắng! 2-0 cho U23 Kyrgyzstan (Aitenir Balbakov)! Trong tình huống phạt góc dẫn đến lộn xộn, hàng thủ U23 Thái Lan thiếu tập trung, Balbakov dứt điểm nhịp hai khiến Sorawat bất lực.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
Thay người
U23 Thái Lan tăng cường hàng công. Tiền đạo Yotsakorn Burapha thay hậu vệ Pichitchai Sienkrathok.
45'+2
Hiệp 1 kết thúc! U23 Thái Lan 0-1 U23 Kyrgyzstan!
Tạo ra nhiều cơ hội nhưng liên tục phung phí, U23 Thái Lan phải trả giá với bàn thua trước U23 Kyrgyzstan.
45'+1
Không vào! Thêm cơ hội đối mặt của U23 Thái Lan, nhưng Jehhanafee không thể thắng được thủ môn Nurlanbekov với cút sút cận thành.
45'
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
42'
Nguy hiểm! Ermekov bất ngờ tung cú sút căng từ tuyến hai, bóng đi chìm cách cột dọc khung thành U23 Thái Lan chỉ vài cm.
38'
Không vào! Rất tiếc cho U23 Thái Lan! Sau pha phối hợp trung lộ, Worawut Noisri xâm nhập vòng cấm hãm đầu, khống chế nhịp tiếp theo rồi sút hạ thủ môn Nurlanbekov nhưng Dolotkeldiev kịp về phá bóng ngay trên vạch vôi.
37'
Nguy hiểm! Trong tình huống dàn xếp đá phạt, Balbakov bật cao đánh đầu kỹ thuật đưa bóng bay chệch cột dọc U23 Thái Lan.
33'
Không vào! Chawanwit băng lên mạnh mẽ xâm nhập vòng cấm, nhưng cú sút của anh trong tư thế thuận lợi đưa bóng đi cao hơn xà ngang.
Đây đã là cú sút thứ 7 của U23 Thái Lan nhưng chỉ 2 lần chính xác.
29'
Cơ hội! Jehhanafee đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành U23 Kyrgyzstan.
24'
Không vào! Thêm cơ hộ cho U23 Kyrgyzstan, Madanov xâm nhập vòng cấm tung cú sút nhưng thủ môn Sorawat xuất sắc cứu thua cho U23 Thái Lan.
23'
Bàn thắng! 1-0 cho U23 Kyrgyzstan (Kuduret Iskandarbekov)! Trong pha phản công nhanh, Kimi Merk thoát xuống một mình nhưng xử lý vụng về. Tuy vậy, hậu vệ U23 Thái Lan lùi về cản phá tạo cơ hội để Iskandarbekov băng lên sút chìm thành bàn.
18'
Nguy hiểm! U23 Thái Lan phòng ngự không tốt, các tiền vệ để lộ khoảng trống, Kimi Merk có cơ hội tung cú sút chìm đi chệch cột dọc.
17'
U23 Thái Lan sút xa đưa bóng đi thẳng vào tay thủ môn Nurlanbekov.
16'
Cơ hội! Chawanwit phá bẫy việt vị thoát vào vòng cấm trống trải, anh tiếp bóng không tốt nên hậu vệ U23 Kyrgyzstan kịp băng về ngăn cản cú sút.
12'
Thanakrit sút phạt từ khoảng cách 30 mét, bóng đi cao hơn xà ngang U23 Kyrgyzstan đôi chút.
9'
Cơ hội! U23 Kyrgyzstan đáp trả, Kimi Merk xuống gần biên ngang thực hiện pha chuyền vào giữa, Chanon áp sát cản phá ra biên ngang trước khi cầu thủ áo đỏ dứt điểm.
4'
Nguy hiểm! Đội trưởng Chanapach Buaphan lên tham gia tấn công sút góc hẹp cận thành bật cầu thủ áo đỏ ra hết biên ngang.
3'
Không vào! Chawanwit Saelao xử lý rườm rà trong vòng cấm rồi dứt điểm bật hậu vệ U23 Kyrgyzstan. Sau đó, Thanakrit Chotmuangpak có cơ hội sút mạnh nhưng thủ môn đối thủ cản phá.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Danh sách dự bị U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan
Thống kê
Kể từ khi ASIAD áp dụng độ tuổi cầu thủ U23, Thái Lan chỉ một lần bị loại ở vòng bảng. 2 trong 5 lần khác họ vào bán kết nhưng thua tranh HCĐ.
Đây là lần thứ 4 U23 Kyrgyzstan tham dự ASIAD. Trong 3 lần trước, họ chưa từng giành chiến thắng. Kết quả chung cuộc: 2 hòa, 7 thất bại. Hiệu số 6-17.