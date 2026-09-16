U23 Thái Lan khởi đầu ASIAD 2026 bằng chiến thắng nghẹt thở U23 Kyrgyzstan 3-2, sau màn ngược dòng từ cách biệt hai bàn.

“Voi chiến” bị dẫn trong hiệp 1 và nhận thêm bàn thua ngay đầu hiệp 2. Tuy nhiên, Jehanafie Mama rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 55, mở đầu cuộc lội ngược dòng.

Người hùng của U23 Thái Lan là Pariphan Wongsa, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị. Anh phô diễn kỹ thuật cá nhân, ghi liên tiếp hai bàn ở phút 69 và 73, giúp đội bóng của HLV Thawatchai giành chiến thắng nghẹt thở.

Với 3 điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, U23 Thái Lan có lợi thế đáng kể ở bảng A môn bóng đá nam.

Ghi bàn:

U23 Thái Lan: Jehhanafee 56', Paripan 69', 73'.

U23 Kyrgyzstan: Iskandarbekov 23', Balbakov 47'.

Đội hình xuất phát:

U23 Thái Lan: Sorawat, Chanon, Chanapach, Sittha, Worawut, Thanakrit, Auttapon, Phon ek, Pichitchai, Chawanwit, Jehhanafee Mamah.

U23 Kyrgyzstan: Nurlanbekov, Alizhanov, Balbakov, Raimbekov, Dolotkeldiev, Ermekov, Kimi Merk, Nematov, Iskandarbekov, Kai Merk, Madanov.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan: