HLV Đinh Hồng Vinh cho biết, trận tứ kết với U23 Hàn Quốc là trải nghiệm có giá trị đối với các cầu thủ U23 Việt Nam, đặc biệt khi họ phải đối đầu với một đối thủ mạnh ở sân chơi châu lục.

“Trận đấu này thực sự giúp cho tất cả các cầu thủ trẻ của tôi trưởng thành hơn. Các bạn thể hiện tốt từ sự tự tin, từ bản lĩnh và cách vận hành tấn công, phòng ngự”, HLV Đinh Hồng Vinh nhận xét.

U23 Việt Nam chia tay Asiad 2026 sau trận thua U23 Hàn Quốc 0-4. Ảnh: Vietcontent

Lý giải quyết định sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trung bình khoảng 21 tuổi trong đội hình xuất phát trước U23 Hàn Quốc, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: “Một số cầu thủ thi đấu liên tục ở giải VĐQG, hạng Nhất Quốc gia và vừa trải qua vòng bảng Asiad 2026. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ có tiềm năng tiến xa hơn. Tôi tin các bạn khi đã vào sân đều thể hiện hết khả năng".

Về tình huống bàn thắng của U23 Việt Nam không được công nhận, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định đội tôn trọng quyết định của trọng tài và cho rằng các cầu thủ vẫn duy trì được tinh thần thi đấu sau tình huống này.

Nhà cầm quân U23 Việt Nam cho rằng những trải nghiệm tại Asiad tiếp tục được phát huy trong quá trình chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo: “Tôi tin rằng ở lứa kế cận U21 sẽ tiến xa và các bạn chuẩn bị sẵn sàng cho SEA Games và vòng loại U23 châu Á vào năm sau”.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng cho biết ông và HLV Kim Sang Sik thường xuyên trao đổi trong quá trình làm việc cùng các đội tuyển. Khi HLV Kim Sang Sik bận công việc tại đội tuyển quốc gia, Ban huấn luyện U23 Việt Nam vẫn duy trì sự phối hợp trong việc sắp xếp nhân sự và xây dựng phương án chiến thuật.