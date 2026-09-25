U23 Việt Nam thất bại

U23 Việt Nam bước vào trận đấu gặp U23 Hàn Quốc với tâm lý thoải mái nhất sau khi đã hoàn thành mục tiêu giành vé vào tứ kết Asiad 2026.

Đây là cơ sở để người hâm mộ hy vọng đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh có trận đấu tốt trước U23 Hàn Quốc, tương tự như lần gặp gỡ ở VCK U23 châu Ấ hồi đầu năm.

U23 Việt Nam đã chơi một trận nỗ lực

Thực tế sau 2 giải đấu lực lượng của đôi bên đã khác, đặc biệt là từ đội bóng trẻ xứ sở Kim chi, khi mang tới Asiad dàn hảo thủ đang chơi bóng ở châu Âu, thay vì ở giải quốc nội như tại U23 châu Á.

Đúng như những gì nhận định, U23 Hàn Quốc thực sự là ứng viên sáng giá nhất cho tấm HCV môn bóng đá nam Asiad khi chơi một thứ bóng đá đẳng cấp rất cao. Bởi thế, U23 Việt Nam thua đậm 0-4 không có gì bất ngờ hay gây ra nuối tiếc.

Nếu có chăng cũng chỉ là pha dứt điểm dội cột của Quang Vinh và Văn Thuận đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì quyết định việt vị không mấy rõ ràng.

Những bài học không thể bỏ qua

Nhìn vào tỉ số hay thế trận U23 Việt Nam thua toàn diện, nhưng trong một số thời điểm, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh cũng chơi tương đối ổn nhờ vào sự quyết tâm cao và phía bên kia U23 Hàn Quốc chủ động đá chậm.

Tuy nhiên, quyết tâm không có nghĩa có thể giúp U23 Việt Nam nâng cao được khả năng về chuyên môn. Nhiều tình huống chuyển trạng thái lẽ ra đã có thể làm tốt hơn, khi hàng phòng ngự đoạt được bóng nhưng phía trên quá ít người.

Nhưng không thể vượt qua được U23 Hàn Quốc đẳng cấp hơn

Hoặc những tình huống cần xử lý chính xác, điềm tĩnh hơn, U23 Việt Nam chưa làm được khiến các tình huống tổ chức phản công trôi qua khá đáng tiếc.

Đương nhiên cũng khó vì đối thủ là U23 Hàn Quốc quá vượt trội. Nhưng cũng nhìn sang đội bóng xứ sở Kim chi sẽ thấy U23 Việt Nam cần phải học ở cách triển khai hoặc quản lý về mặt tốc độ luân chuyển bóng.

U23 Hàn Quốc dễ dàng nắm thế trận, nhưng đội bóng này không phải lúc nào cũng tăng tốc một cách quá vội vã. Ngược lại, họ chỉ chủ động kiểm soát nhịp độ, giữ cự ly đội hình và chờ U23 Việt Nam mắc sai sót.

Đội bóng xứ Kim chi chỉ sút đúng 12 lần, kiểm soát bóng 50% - một thông số không thật nổi bật, nhưng hiệu quả là vô cùng cao, cũng là điều U23 Việt Nam phải nhìn vào và rút ra những bài học riêng.

Thất bại ở tứ kết trước một đội bóng vượt trội không có gì đáng buồn, điều mà người hâm mộ muốn nhìn thấy các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh có rút ra được gì từ trận thua vừa phải nhận để trưởng thành hơn hay là không.