Văn Đô lao vào vòng cấm buộc Harith Haiqual truy cản. Ban đầu, trọng tài người Hàn Quốc cho tuyển Việt Nam hưởng phạt đền.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông rút lại quyết định vì cho rằng Haiqual vào trúng bóng trước.