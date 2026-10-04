Malaysia tưởng như cầm chắc tấm vé vào chung kết khi thắng Singapore 6-0 ở lượt cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, tuy nhiên một kịch bản khó tin đã xảy ra khi chủ nhà Indonesia đánh bại Bangladesh 9-2 để vừa đủ điều kiện giành ngôi nhất bảng A.

"Toàn đội phải quên nhanh những gì vừa xảy ra. Tôi nói với các cầu thủ rằng lúc này chúng ta phải tập trung cho trận đấu tiếp theo tại giải", HLV Tan Cheng Hoe cho biết.

"Dù rất buồn nhưng tôi nghĩ chúng tôi phải chấp nhận kết quả này. Điều quan trọng là toàn đội chơi rất tốt trong ba trận đấu vừa qua, giữ sạch lưới và ghi được nhiều bàn thắng. Đó là tín hiệu tích cực, và chúng tôi phải bước tiếp, hướng về phía trước với trận gặp tuyển Việt Nam. Tôi tự hào với những gì mà các cầu thủ làm được", HLV Tan Cheng Hoe nói.

HLV Tan Cheng Hoe mong các cầu thủ vượt qua cú sốc vì mất vé chung kết.

Cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam là cơ hội để Malaysia tìm kiếm một kết quả tích cực sau nhiều lần thua đối thủ. Trong hai lần gặp gần đây tại bán kết ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam đều thắng cách biệt cùng tỷ số 2-0 (4-0 chung cuộc) và giành vé vào chung kết.

Đánh giá về đối thủ, thuyền trưởng Malaysia nói: "Tuyển Việt Nam là đội bóng đáng gờm, có tổ chức chiến thuật tốt cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Vì vậy, Malaysia phải thi đấu như một khối thống nhất và đừng quên thành công của đội đến từ tinh thần đồng đội mạnh mẽ. Đấy chính là điều chúng ta cần để vượt qua những thất bại trước đây.

"Chúng tôi phải tiếp cận trận đấu này với sự tự tin hoàn toàn và coi đây là cơ hội tốt nhất để giành được một kết quả khả quan. Đội phải duy trì hiệu suất và sự ổn định của mình khi đối đầu với đối thủ mạnh như tuyển Việt Nam", HLV Tan Cheng Hoe chốt lại.

Ở trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia (16h ngày 5/10), cả hai đội đều không có lực lượng mạnh nhất. Nếu như Malaysia mất đội trưởng Dion Cools vì lý do cá nhân, trong khi tuyển Việt Nam nhiều khả năng không có sự phục vụ của Việt Anh và Hoàng Hên.

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