Video highlights Việt Nam 2-0 Đài Loan (Trung Quốc):
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Tuyển Việt Nam nhập cuộc chủ động trước Đài Loan (Trung Quốc) trên sân Thiên Trường. Phút 21, Hồng Phúc căng ngang để Olaha Mạnh Đức đệm bóng cận thành mở tỷ số.
Đội bóng của HLV Kim Sang Sik tiếp tục kiểm soát thế trận nhưng chưa thể gia tăng cách biệt trong hiệp một.
Sang hiệp hai, Đình Bắc tạo nên khoảnh khắc bùng nổ ở phút 58. Tiền đạo trẻ đột phá bên cánh trái, vượt qua hai hậu vệ trước khi cứa lòng chân phải tuyệt đẹp vào góc cao, nâng tỷ số lên 2-0.
Những phút cuối, Đài Loan (Trung Quốc) nỗ lực tấn công nhưng những pha dứt điểm không làm khó thủ môn Patrik Lê Giang.
Chiến thắng 2-0 trước đội bóng Đông Á giúp tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại Casper Cup 2026.
Ghi bàn:
Việt Nam: Olaha Mạnh Đức (22'), Đình Bắc (58')
Đội hình thi đấu
Việt Nam: Patrik Lê Giang, Lý Đức, Thành Chung, Nhật Minh, Hồng Phúc, Quốc Cường, Minh Khoa (Vĩnh Nguyên 46'), Minh Phúc (Văn Khang 46'), Đình Bắc, Olaha Mạnh Đức, Ngọc Sơn (Việt Cường 46').
Đài Loan (Trung Quốc): Huang Chiu Lin, Tian Long, Tsai Meng Cheng, Chen Hao Wei, YuYao Hsing, Benchy, Huang Wei Chieh, Kou Po Wei, Chen Po Liang, Chien Po Ting, Kao Jing Hang.
90'+4
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 dành cho ĐT Việt Nam trước Đài Loan (TQ). Sau đây sáu ngày, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ thử sức với ĐT Kyrgyzstan, ở trận đấu cuối cùng tại giải giao hữu Casper Cup 2026.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
88'
ĐT Việt Nam có pha phối hợp ăn ý, quả tạt từ cánh phải rất thuận lợi nhưng tiền đạo vào sân thay người Văn Tùng lại đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Đài Loan (TQ).
84'
ĐT Việt Nam giảm nhịp độ, nhường thế trận cho đối thủ nhưng thủ thành Patrik Lê Giang cũng không phải làm việc nhiều.
75'
Những pha lên bóng của Đài Loan (TQ) khá đơn giản nên không khó để ĐT Việt Nam bẻ gãy, số ít cơ hội được tạo ra thì họ lại dứt điểm không tốt.
65'
Các cầu thủ Đài Loan (TQ) chưa có được pha dứt điểm nào đáng chú ý trong hiệp hai. Hàng thủ áo đỏ cũng không phải chịu nhiều sức ép.
58'
Đình Bắc lập công, Việt Nam dẫn 2-0
Cầu thủ mới vào sân Khuất Văn Khang chuyền bóng dọc biên trái để Đình Bắc băng lên, anh xử lý loại bỏ hậu vệ Đài Loan (TQ) trước khi thực hiện cú cứa lòng rất căng về góc xa, thủ môn Huang Chiu Lin dù chạm tay vào bóng cũng không thể cản phá.
51'
Những phút đầu hiệp hai ĐT Việt Nam vẫn duy trì lối chơi tấn công, trong khi Đài Loan (TQ) cũng muốn đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu. Đầu hiệp hai, HLV Kim Sang Sik rút Minh Phúc, Minh Khoa và Ngọc Sơn ra và đưa Văn Khang, Vĩnh Nguyên và Việt Cường vào sân.
45'+2
Hiệp một khép lại sau pha dứt điểm chệch khung thành Đài Loan (TQ) của Olaha Mạnh Đức.
45'+1
Cơ hội dứt điểm dành cho Đài Loan (TQ) nhưng cú bắt vô-lê của hậu vệ Tian Long đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Lê Giang.
41'
Thủ môn Huang Chiu Lin bỏ vòng cấm lao ra đánh đầu phá bóng không tốt. Đình Bắc lập tức thực hiện cú dứt điểm ngay nhưng một hậu vệ Đài Loan (TQ) kịp lui về hóa giải.
38'
ĐT Việt Nam vẫn đang làm chủ cuộc chơi, những cơ hội mà Đài Loan (TQ) có được hầu hết đến từ những pha xử lý lỗi của các cầu thủ áo đỏ.
32'
Ngay sau pha tấn công bất thành của ĐT Việt Nam, Nhật Minh để mất bóng nguy hiểm bên phần sân nhà để cầu thủ đội bạn dứt điểm đi chệch khung thành.
26'
Minh Khoa treo bóng về phía cột xa để Minh Phúc thoát xuống đệm lòng đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành Đài Loan (TQ).
24'
CĐV Việt Nam trải qua một phen thót tim khi Benchy xoay người dứt điểm trong vòng cấm, tuy nhiên thủ thành Lê Giang vẫn kịp cản phá cứu thua.
22'
Olaha Mạnh Đức mở tỷ số
Olaha Mạnh Đức đẩy bóng cho Hồng Phúc băng lên bên cánh phải, cầu thủ mang áo số 18 tạt ra từ đáy biên để tân binh ĐT Việt Nam đệm bóng một chạm tung lưới Đài Loan (TQ).
15'
ĐT Việt Nam được hưởng quả đá phạt ngoài vòng cấm, Đình Bắc thực hiện cú đá đưa bóng đi quá cao.
11'
Các học trò của HLV Kim Sang Sik vẫn chưa có được pha phối hợp tấn công nào đáng chú ý.
5'
Dù được đánh giá mạnh hơn khá nhiều nhưng tuyển Việt Nam với nhiều nhân tố mới nhập cuộc không quá dồn dập.
19h00
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, ĐT Việt Nam mặc trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi các cầu thủ Đài Loan (TQ) mặc trang phục màu trắng.
18h20
Cầu thủ hai đội tuyển Việt Nam vs Đài Loan (Trung Quốc) đã có mặt tại sân Thiên Trường và ra sân khởi động trước trận đấu.
18h10
18h00
17h50
Tuyển Việt Nam bước vào Casper Cup 2026 bằng cuộc đối đầu Đài Loan (Trung Quốc) lúc 19h ngày 11/11 tại sân Thiên Trường.
Thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng tới chiến thắng, đồng thời tận dụng giải giao hữu để tìm kiếm những nhân tố mới chuẩn bị cho Asian Cup 2027.
Đáng chú ý, hàng loạt cầu thủ quen thuộc như Quang Hải, Hoàng Đức và Văn Hậu vắng mặt, mở ra cơ hội cho Văn Khang, Đình Bắc, Lê Phát cùng các tài năng trẻ.
Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) mang đến đội hình kết hợp giữa những cầu thủ kinh nghiệm và các gương mặt mới. Đội khách không có hậu vệ Wang Ruei và tiền vệ Emilio Estevez.
Xét về đẳng cấp, tuyển Việt Nam nhỉnh hơn đáng kể khi hơn đối thủ 77 bậc FIFA. Nếu sớm tạo được sự gắn kết trong lối chơi, đội chủ nhà có nhiều cơ hội giành trọn ba điểm.