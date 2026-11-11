Video highlights Việt Nam 2-0 Đài Loan (Trung Quốc):

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Tuyển Việt Nam nhập cuộc chủ động trước Đài Loan (Trung Quốc) trên sân Thiên Trường. Phút 21, Hồng Phúc căng ngang để Olaha Mạnh Đức đệm bóng cận thành mở tỷ số.

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik tiếp tục kiểm soát thế trận nhưng chưa thể gia tăng cách biệt trong hiệp một.

Tân binh Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc cùng nhau ghi bàn - Ảnh: Trung Kiên - T.L

Sang hiệp hai, Đình Bắc tạo nên khoảnh khắc bùng nổ ở phút 58. Tiền đạo trẻ đột phá bên cánh trái, vượt qua hai hậu vệ trước khi cứa lòng chân phải tuyệt đẹp vào góc cao, nâng tỷ số lên 2-0.

Những phút cuối, Đài Loan (Trung Quốc) nỗ lực tấn công nhưng những pha dứt điểm không làm khó thủ môn Patrik Lê Giang.

Chiến thắng 2-0 trước đội bóng Đông Á giúp tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại Casper Cup 2026.

Ghi bàn:

Việt Nam: Olaha Mạnh Đức (22'), Đình Bắc (58')

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Patrik Lê Giang, Lý Đức, Thành Chung, Nhật Minh, Hồng Phúc, Quốc Cường, Minh Khoa (Vĩnh Nguyên 46'), Minh Phúc (Văn Khang 46'), Đình Bắc, Olaha Mạnh Đức, Ngọc Sơn (Việt Cường 46').

Đài Loan (Trung Quốc): Huang Chiu Lin, Tian Long, Tsai Meng Cheng, Chen Hao Wei, YuYao Hsing, Benchy, Huang Wei Chieh, Kou Po Wei, Chen Po Liang, Chien Po Ting, Kao Jing Hang.