Tuyển Việt Nam với đội hình có nhiều thử nghiệm hướng đến chiến thắng trước Đài Loan (Trung Quốc) lúc 19h ngày 11/11 trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình).

Bài toán thử nghiệm

Do Asian Cup 2027 lùi lại gần 1 năm, HLV Kim Sang Sik quyết định triệu tập một loạt các cầu thủ trẻ, tân binh lên tuyển Việt Nam tham dự Casper Cup 2026. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đặt sự kỳ vọng vào những gương mặt nổi bật như Nguyễn Quang Vinh, Quốc Cường, Minh Phúc, Nhật Minh, Ngọc Sơn...

Đáng chú ý, đội tuyển còn có hai 'lính mới' nhận được nhiều sự quan tâm là trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải (Kyle Colonna) và tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức.

Đây là cơ hội để những nhân tố mới chứng minh khả năng trong màu áo ĐTQG, ghi điểm với HLV Kim Sang Sik. Nếu thể hiện tốt, họ hoàn toàn có thể trở thành những phương án nhân sự đáng cân nhắc trong kế hoạch dài hạn, trước mắt là vòng loại World Cup 2030 và VCK Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam sẽ có nhiều thử nghiệm.

Thử nghiệm chính là ưu tiên hàng đầu của HLV Kim Sang Sik tại giải đấu lần này. Trên hàng công, sự kết hợp giữa Nguyễn Đình Bắc và Olaha Mạnh Đức là phương án đáng chờ đợi. Ông Kim có lý do khi gọi Đình Bắc thay vì cho tiền đạo này được nghỉ ngơi như các trụ cột khác của đội tuyển.

Trong khi đó. Olaha sẽ thể hiện như nào trong lần đầu khoác áo tuyển Việt Nam cũng được chiến lược gia người Hàn Quốc đặc biệt kỳ vọng. Ngoài 2 chân sút trên trên hàng công, HLV Kim Sang Sik có thể sử dụng Thanh Nhàn, Đăng Dương, Văn Tùng...

Ở hàng tiền vệ, tuyển Việt Nam có nhiều sự lựa chọn, với những gương mặt từng thể hiện tốt ở V-League và U23 Việt Nam như Minh Khoa, Quang Vinh, Quốc Cường, Khuất Văn Khang, Minh Phúc, Ngọc Sơn...

Ở hàng phòng ngự, Phan Tuấn Tài, Lương Chí Khải, Thành Chung, Lý Đức nhiều khả năng đá chính, trong khi thủ môn là cuộc cạnh tranh giữa Trung Kiên và Patrik Lê Giang.

Mục tiêu chiến thắng

Đài Loan (Trung Quốc) không được đánh giá cao bằng tuyển Việt Nam, nhưng đội bóng này có thể tạo ra nhiều khó khăn với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik với lối chơi phòng ngự phản công.

Trong đội hình của đội khách có những cầu thủ đáng chú ý như tiền vệ Chen Po Liang, người từng có 98 lần khoác áo đội tuyển và ghi 25 bàn thắng. Ngoài ra, tiền đạo Ange Kouame, tiền vệ Yen Shu Wu và tiền vệ tấn công Emilio Estevez cũng là những cái tên đáng chú ý.

Với những cầu thủ có thể hình và khả năng tranh chấp, Đài Loan (Trung Quốc) nhiều khả năng tạo ra nguy hiểm ở những tình huống bóng dài và cố định. Vì vậy, hàng phòng ngự tuyển Việt Nam cần duy trì sự tập trung, đặc biệt trong các tình huống chống bóng bổng và chuyển trạng thái.

Đình Bắc là tiền đạo chủ lực của tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Trên thực tế, nếu đối thủ bung ra, chơi hết sức là điều tốt với tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang Sik có cơ hội đánh giá năng lực từng vị trí, sự thích nghi với lối chơi cùng việt hiểu triết lý mới. Với chất lượng nhân sự được đánh giá nhỉnh hơn, có lợi thế sân nhà, đội chủ nhà có thể chủ động kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình và gây sức ép ngay từ phần sân đối phương.

Một trận đấu giúp HLV Kim Sang Sik đánh giá khả năng hòa nhập của các tân binh, kiểm chứng những phương án chiến thuật mới và tìm ra sự kết hợp phù hợp giữa kinh nghiệm với sức trẻ. Tuyển Việt Nam cũng hướng tới chiến thắng để có khởi đầu thuận lợi tại Casper Cup 2026, đồng thời tạo thêm sự tự tin trước cuộc đối đầu với Kyrgyzstan ở lượt trận tiếp theo.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Patrik Lê Giang, Lý Đức, Lương Chí Khải, Thành Chung, Minh Phúc, Văn Khang, Quốc Cường, Quang Vinh, Thanh Nhàn, Olaha Mạnh Đức, Đình Bắc.