Nicolas Jackson ghi cú đúp ngay trong hiệp 1, góp công giúp Aston Villa thắng tưng bừng Fenerbahce, lượt 2 vòng phân hạng Champions League.

Aston Villa trở thành CLB Anh thứ 3 trong thế kỷ này thắng 11 trận sân nhà liên tiếp ở các cúp châu Âu, khi màn trình diễn sắc bén trong hiệp 1 mở đường cho chiến thắng đậm đà 6-0 trước Fenerbahce tại Champions League.

Khán giả Villa Park vốn đã quen với những đêm chiến thắng ở đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, trước khi khép lại hiệp một với lợi thế 3-0, đội chủ nhà cũng phải vượt qua những thời khắc sóng gió mới có thể áp đảo đối thủ.

Manzambi tự tặng quà cho mình trong ngày sinh nhật. Ảnh: AVFC

Johan Manzambi đánh dấu sinh nhật lần thứ 21 bằng bàn mở tỷ số, với cú sút đập người Skriniar đổi hướng rất mạnh. Sau đó, đội bóng Anh trải qua ba phen thót tim trước khi làm chủ cuộc chơi.

Thủ môn Zion Suzuki hai lần từ chối cơ hội gỡ hòa của Vedat Muriqi, còn Oguz Aydin, người luôn tiềm ẩn nguy hiểm, sút dội xà ngang từ góc hẹp.

Trong khi đội khách phung phí cơ hội, Nicolas Jackson lại thể hiện sự lạnh lùng. Tiền đạo Senegal ghi 2 bàn liên tiếp, gần như định đoạt chiến thắng cho Villa ngay trước giờ nghỉ.

Sau nỗ lực đoạt lại bóng của Boubacar Kamara bên phần sân Fenerbahce, Jackson tung cú sút chìm chéo góc vào góc thấp khung thành. Đúng 8 phút sau, anh tái hiện pha dứt điểm từ vị trí tương tự để hoàn tất cú đúp.

Nỗ lực hạn chế bàn thua của Fenerbahce trong hiệp hai chỉ kéo dài được 23 phút. Đôi chân nhanh nhẹn của Manzambi khiến Ismail Yuksek phải phạm lỗi trong vòng cấm.

Jackson ghi cú đúp ngay trong hiệp 1. Ảnh: AVFC

Ross Barkley dễ dàng thực hiện thành công quả phạt đền bằng cú sút vào góc thấp. Chính anh tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số lên 5-0 sau đó 4 phút, với cú sút đập người đổi hướng mạnh, khiến thủ môn Ederson bên phía Fenerbahce hoàn toàn bất lực.

Bất chấp phong độ sân nhà ấn tượng ở đấu trường châu Âu, đây vẫn là liều thuốc tinh thần rất cần thiết với Aston Villa trước khán giả nhà, bởi đó mới là chiến thắng đầu tiên của thầy trò Unai Emery tại Villa Park mùa này.

Kết quả cũng nối dài thành tích đối đầu đáng buồn của Fenerbahce trước đội bóng Anh: thua cả 4 trận mà không ghi nổi bàn nào. Ở phút cuối, Tammy Abraham đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 6-0.

Ghi bàn: Manzambi 12’, Jackson 31’, 39’, Barkley 68’/phạt đền, 72’, Abraham 90’.

Đội hình xuất phát:

Aston Villa (4-2-3-1): Suzuki; Wan Bissaka, Lindelof, Torres, Cash; Barkley, Kamara; McGinn, Manzambi, Mbaye; Jackson.

Fenerbahce (4-3-3): Ederson; Semedo, Skriniar, Ake, Brown; Yuksek, Can, Guendouzi; Greenwood, Muriqi, Aydin.