Vụ án Nguyễn Huy Khang (SN 1959, Giám đốc Công ty phát triển công nghệ Thuận An), Nguyễn Đình Bang (SN 1951, cựu Giám đốc Công ty TNHH công nghiệp Trường Sinh) và Hoàng Thị Xuân (62 tuổi) lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra cách đây 16 năm, nhưng chưa thể đi đến hồi kết sau rất nhiều lần đưa ra xét xử, trả hồ sơ, từng hủy án sơ thẩm.

Mới đây nhất, Công an TP Hà Nội đã hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung vụ án.

Trước đó, hồi tháng 3/2026, TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, luật sư của ông Bang đưa ra một số bằng chứng cho rằng, 3 hồ sơ của vụ án đã bị rút và tráo đổi bằng các tài liệu khác. Với diễn biến trên, sau phần thẩm vấn, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung vì cho rằng còn một số vấn đề chưa thể làm rõ tại phiên tòa.

Theo kết luận điều tra bổ sung, việc thay đổi tài liệu trong hồ sơ vụ án không ảnh hưởng đến việc đánh giá chứng cứ và không làm sai lệch vụ án, không cấu thành tội Làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Căn cứ tài liệu thu thập được, có đủ căn cứ xác định ông Bang đồng phạm với ông Khang chiếm đoạt của Công ty Huy Phát số tiền 22 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Cáo buộc phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo cáo buộc, ngày 21/6/2010, ông Thái Khắc Toàn (Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Huy Phát) gửi đơn đến Công an TP Hà Nội tố cáo ông Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang có hành vi gian dối, chiếm đoạt 22 tỷ đồng và 17.000 USD trong việc góp vốn đầu tư dự án tại xã An Khánh (huyện Hoài Đức cũ, Hà Nội).

Theo đơn tố cáo, ông Bang và Khang đã tạo dựng các hợp đồng, quyết định, biên bản không đúng thực tế để ông Khang đi huy động vốn của ông Toàn. Ông Khang đã dùng thủ đoạn gian dối, thông tin mình đã mua “80% cổ phần dự án An Khánh” để mời chào ông Toàn góp vốn tham gia đầu tư vào dự án. Sau khi nhận tiền, hai ông Bang, Khang không sử dụng tiền để đầu tư dự án mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Trả lời thẩm vấn tại phiên tòa trước đây, bị cáo Bang khai, ông là một trong hai thành viên góp vốn tại Công ty Trường Sinh, chủ đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh trên diện tích 6.338m2 đất ở cụm công nghiệp An Khánh. Công ty đã được cấp sổ đỏ đối với khu đất này.

Năm 2009, ông Bang chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại Công ty Trường Sinh cho ông Khang. Ngày 20/4/2010, phía ông Khang báo đã chuyển khoản cho ông Bang 19 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng.

Theo trình bày của ông Bang, ngày 24/4/2010, ông Khang đến nhà bị cáo cùng một người tên Toàn, được giới thiệu là em vợ ông. Suốt cuộc gặp, ông Toàn không nói gì, chỉ ngồi nghe.

Tại cuộc gặp, ông Khang bàn giao ủy nhiệm chi cho ông Bang; đổi lại, ông Bang giao toàn bộ giấy tờ, tài liệu liên quan đến dự án và công ty, gồm sổ đỏ, con dấu, đăng ký kinh doanh… cho ông Khang. Hai bên thống nhất việc chuyển nhượng đã hoàn tất, ông Bang chỉ còn trách nhiệm ký các văn bản để hoàn tất thủ tục sang tên cho ông Khang.

Sau khi nhận 19 tỷ đồng, ông Bang chưa có nhu cầu sử dụng nên vẫn để nguyên số tiền này. “Khoảng 1 tháng sau, bị cáo nghe nói có kiện cáo, lúc đó bị cáo mới biết anh Toàn không phải là em vợ anh Khang. Vì thế, bị cáo lại càng không sử dụng tiền, để chờ công an giải quyết”, ông Bang trình bày.

Còn theo lời khai của ông Nguyễn Huy Khang, ông không phạm tội, không lừa đảo; giữa bị cáo và ông Toàn là giao dịch vay mượn, không phải góp vốn, không huy động vốn.

Ông Khang trình bày rằng, khi nhận chuyển nhượng phần vốn góp, do thiếu tiền nên đã vay ông Thái Khắc Toàn. Ông Khang biết ông Toàn là do một người quen giới thiệu.

Tại rất nhiều phiên tòa trước đây, cả ông Bang và Khang đều cho rằng mình bị oan. Đến tháng 6/2024, TAND TP Hà Nội có quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với ông Nguyễn Huy Khang. Ông Nguyễn Đình Bang cũng đã được tại ngoại sau nhiều năm bị tạm giam.