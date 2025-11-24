Giuseppe Meazza đón trận Inter Milan – AC Milan trong bầu không khí như cái vạc lửa, điều hoàn toàn dễ hiểu trước tầm vóc trận derby della Madonnina, đặc biệt là về tính cạnh tranh trong khuôn khổ Serie A 2025/26.

Inter, đội có phong độ cao trước đó, khởi đầu bằng thế trận lấn lướt với tuyến giữa mạnh mẽ và hàng thủ tập trung.

Pulisic ghi bàn duy nhất trong trận derby. Ảnh: Lega Serie A

Không lâu sau khi bóng lăn, Dimarco treo bóng để Marcus Thuram đánh đầu trong tư thế khó buộc người đồng hương Mike Maignan phải bay người cứu thua, tránh cho đội khách bị dẫn trước.

Không lâu sau, trận đấu tạm dừng lần đầu vì pha tay vào mặt của Lautaro Martinez với Gabbia. Các cầu thủ Milan lập tức phản ứng, đòi xem lại VAR, nhưng trọng tài quyết định cho trận đấu tiếp tục.

Inter chơi hay hơn trong khâu tổ chức. Phút 27, trong pha phạt góc, Acerbi đánh đầu khiến Maignan bất lực nhưng bóng đi thẳng vào cột dọc.

Thêm cơ hội khác cho đội quân của Criatian Chivu ở phút 37. Barella tạt từ cánh phải, Thuram đánh đầu kiến tạo, Lautaro tung cú vuốt má chân phải kỹ thuật, nhưng Maignan vẫn kịp phải xạ đẩy bóng chạm cột dọc bật ra.

Hiệp 1 khép lại với tình huống Rabiot đột phá trung lộ, Christian Pulisic nhanh chân cứa lòng ngoài vòng cấm đi chệch khung thành Inter trong gang tấc.

Hiệp 2 đi qua khoảng 9 phút thì bước ngoặt mở ra. Fofana cắt bóng từ đối thủ phối hợp Rabiot, sau đó băng lên dũng mãnh rồi đẩy ra biên để Saelemaekers sút chìm hiểm hóc.

Sommer đổ người cản phá thành công, nhưng Pulisic vượt qua Akanji đá bồi ghi bàn mở tỷ số. “Đội trưởng Mỹ” có giai đoạn đầu mùa nổi bật khi Luka Modric đá phía sau và Max Allegri trên ghế huấn luyện.

Inter không ngừng tấn công tìm bàn gỡ. Phút 69, Thuram xâm nhập vòng cấm bị Pavlovic phạm lỗi. Trọng tài cần VAR can thiệp trước khi cho đội chủ nhà hưởng phạt đền.

Sau 5 phút gián đoạn, Hakan Calhanoglu bước lên chấm 11 mét, nhưng cú đá của anh bị đồng đội cũ Maignan bay người cản phá bằng tay phải, rồi thực hiện pha đấm bóng tay trái ra biên ngang.

Maignan cản phạt đền thành công. Ảnh: Lega Serie A

Chivu cho đội hình dâng cao tấn công cuối trận. Akanji và Bonny đều dứt điểm không chính xác trong ít phút cuối.

Modric, với kinh nghiệm và độ chắc chắn quen thuộc, giúp Milan “khóa” trận đấu để bảo đảm cách biệt tối thiểu trong trận derby della Madonnina.

Không nổi bật nhất, nhưng cái duyên của Modric – tiếp tục bất bại khi ra mắt các trận derby, từ Croatia đến Anh, Tây Ban Nha và giờ là Italia – góp phần giúp Milan vượt Inter trên bảng xếp hạng.

Ngôi đầu Serie A một lần nữa đổi chủ. Lần này, AS Roma vươn lên đỉnh bảng sau khi thắng Cremonese. Milan xếp nhì bảng với 25 điểm như Napoli.

Về mặt cá nhân, Allegri trở thành HLV thứ 6 có 100 chiến thắng với Milan trên mọi mặt trận, sau Carlo Ancelotti, Nereo Rocco, Fabio Capello, Stefano Pioli, Nils Liedholm và Arrigo Sacchi.

Ghi bàn: Pulisic 54’.