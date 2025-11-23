Sân Diego Maradona, vốn chất chứa nhiều thất vọng trước kỳ nghỉ quốc tế với chuỗi trận khá tệ, trở thành sân khấu để Napoli tìm lại mình trong cuộc đối đầu Atalanta.

Nhà ĐKVĐ Serie A đang ở trong thời điểm khó khăn về mặt cảm xúc. Theo HLV Antonio Conte, sự gắn kết đang bị bào mòn bởi chủ nghĩa cá nhân thái quá.

Napoli có chiến thắng áp đảo. Ảnh: Lega Serie A

Trong khi đó, Atalanta bước vào trận đấu với tân HLV Palladino, người vừa thay thế Juric sau chuỗi trận và màn trình diễn không còn đáp ứng được kỳ vọng của “La Dea”.

Atalanta nhập cuộc chủ động. Mặc dù vậy, chính Napoli mới là những người có bàn thắng mở tỷ số ở phút 17.

Trong pha tấn công nhanh, Rasmus Hojlund ở thế quay lưng khung thành thực hiện đường chuyền một chạm xuất sắc, David Neres băng xuống dẫn bóng vào vòng cấm dứt điểm chân trái chính xác.

Sau 3 trận im lặng trên mọi đấu trường, Napoli đã ghi bàn trở lại. Vì thế, Conte và đội ngũ cầu thủ trong khu kỹ thuật ăn mừng cuồng nhiệt.

Atalanta dựa nhiều vào vai trò của De Ketelaere. Ngược lại, Napoli thoải mái hơn rất nhiều.

Bàn thắng thứ 2 đến với Napoli ở phút 38. Trung vệ Rrahmani dâng cao cắt đường phát bóng của thủ môn Carnesecchi, Scott McTominay hãm ngực trước khi xoay người chuyền đúng tầm để Neres sút chân trái thành bàn.

Trước đó, McTominay, người cũ của MU vừa giúp Scotland giành vé World Cup 2026, có pha độc diễn nhưng dứt điểm không thành công.

Ở phút chính thức cuối cùng của hiệp 1, Hojlund – cũng là người cũ MU – mở bóng ra phải. Đội trưởng Di Lorenzo đảo một nhịp và chuyền như đặt để Noa Lang áp sát đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0.

Ngay những giây đầu hiệp 2, McTominay thực hiện cú sút góc hẹp rất căng khiến thủ môn Carnesecchi vất vả cứu thua. Tiếp đó là pha đá phạt không thành công.

Hojlund có 1 kiến tạo, Neres ghi cú đúp. Ảnh: Lega Serie A

Gió bất ngờ đổi chiều ở phút 52. Bellanova dâng cao tạt bóng từ cánh phải để Scamacca ngả người đá vô lê đẹp mắt khuất phục Milinkovic-Savic.

Từ đây, trận đấu trở nên kém hấp dẫn hơn với hàng loạt pha phạm lỗi và thay người ngắt đoạn. Napoli bắt đầu gặp khó trong 20 phút cuối. Dẫu vậy, tỷ số 3-1 được giữ nguyên.

Napoli đạt trận bất bại thứ 19 liên tiếp trên sân nhà, tiếp tục là đội duy nhất ở top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chưa thua sân nhà trong năm 2025, tạm dẫn đầu Serie A 2025/26.

Ngôi đầu của Napoli phụ thuộc vào kết quả các trận Cremonese tiếp Roma, đặc biệt là derby giữa Inter và AC Milan.

Ở trận đấu trước đó, Juventus gây thất vọng khi chia điểm 1-1 trên sân Fiorentina, trận hòa liên tiếp với tân HLV Luciano Spalletti.

Ghi bàn:

Napoli: David Neres 13’, 38’, Lang 45’.

Atalanta: Scamacca 52’.