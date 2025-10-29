Trong chuyến làm khách đến sân Via del Mare, Napoli chuyển sang thi đấu với sơ đồ 4-3-3 do Kevin De Bruyne chấn thương nghỉ dài ngày, dự kiến gần hết lượt đi Serie A 2025/26.

HLV Antonio Conte quyết định cho Scott McTominay ngồi dự bị để tránh rủi ro khi phải đá 3 ngày/trận.

Napoli có chiến thắng quan trọng. Ảnh: SSCNapoli

Tân binh Noa Lang cuối cùng cũng có cơ hội đá chính trên hàng công với Politano và Lucca. Ở giữa sân, Elmas kết hợp cùng Gilmour và Zambo Anguissa.

Không McTominay, lối đá của Napoli chủ yếu dựa vào Gilmour, người giữ vai trò điều tiết nhịp độ, tổ chức tấn công trung lộ.

Dù sở hữu thể hình và sức mạnh, Napoli lại thiếu chính xác trong khâu dứt điểm, đặc biệt là Lucca. Anh này dứt điểm ra ngoài từ quả tạt thuận lợi của đội trưởng Di Lorenzo.

Lecce đá chậm, chờ cơ hội và khiến Napoli suýt trả giá ở phút 25: Olivera để mất bóng giữa sân, Pierotti cướp được và mở ra pha phản công nguy hiểm, kết thúc bằng cú dứt điểm của Berisha khiến khung thành Milinkovic-Savic chao đảo.

Trận đấu chỉ thực sự sôi động sau phút 30, khi Napoli tấn công nhiều hơn bên cánh trái, nơi có Lang hiện diện.

Sau giờ nghỉ, Napoli mất Lang vì chấn thương. Phía bên kia, Lecce có cơ hội mở tỷ số nhưng Camarda gây thất vọng khi cú sút 11 mét bị thủ thành Milinkovic-Savic xuất sắc cản phá.

Phút 61, Hojlund trở lại sau 3 trận vắng mặt vì chấn thương cơ. McTominay cũng được tung vào sân để kiểm soát thế trận.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 69. Trong tình huống dàn xếp đá phạt bên cánh phải, David Neres tạt bóng đến đúng vị trí của Anguissa để anh đánh đầu ghi bàn quyết định – cũng là bàn thứ 4 sau 9 trận Serie A mùa này.

Napoli chủ động trong những phút cuối, duy trì kết quả mong manh và giữ ngôi đầu bảng. Thầy trò Conte sẽ đấu Como của Cesc Fabregas ở vòng sau.

Ghi bàn: Anguissa 69’.