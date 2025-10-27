Nỗi lo của HLV Conte và Napoli thành sự thật: Kevin de Bruyne được chẩn đoán bị tổn thương nghiêm trọng ở cơ đùi, dự kiến phải nghỉ thi đấu trong vài tháng.

Điều không may xảy đến với cựu tiền vệ Man City sau khi anh vừa ghi bàn từ chấm 11m, đưa Napoli vượt lên dẫn 1-0 Inter Milan, tối 25/10.

De Bruyne được dìu ra khỏi sân sau khi ghi bàn đưa Napoli vượt lên dẫn 1-0 Inter Milan. Ảnh: X Fabrizio Romano

Tuy nhiên, trong lúc đồng đội cùng tới ăn mừng thì De Bruyne đưa tay ôm chặt lấy đùi phải. Bên ngoài sân, HLV Conte tỏ rõ sự lo lắng.

De Bruyne sau đó bật khóc khiến khán giả càng thêm lo. Anh đã phải rời sân ở phút 37.

Napoli có chiến thắng chung cuộc 3-1 Inter Milan, vươn lên dẫn đầu Serie A – cùng 18 điểm như AS Roma, nhưng hơn hiệu số bàn thắng.

Không có thông tin cụ thể về thời gian hồi phục chấn thương của De Bruyne, nhưng theo báo chí Italia, tình hình có vẻ tương tự như chấn thương Romelu Lukaku gặp phải hồi tháng 8 và phải nghỉ thi đấu khoảng 4 tháng.

De Bruyne có tiền sử gặp vấn đề về cơ, từng gặp chấn thương tương tự lúc còn ở Man City, khiến anh ngồi ngoài 3 tháng.

Việc Conte đưa De Bruyne từ Man City về Napoli nhận những ý kiến trái chiều. Một số đánh giá là bản hợp đồng tốt, nhưng số khác chê tiền vệ này chơi không đúng đẳng cấp. chưa tạo được sức ảnh hưởng lên các nhà ĐKVĐ Serie A như kỳ vọng.