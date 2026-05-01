Với tính chất phức tạp của bảng đấu, trước khi cuộc chạm trán diễn ra, cơ hội vẫn còn với U17 Trung Quốc dù họ chưa giành được điểm nào. Trong khi U17 Qatar cùng U17 Indonesia đều có 3 điểm.

Khát khao buộc phải thắng, U17 Trung Quốc lao lên tấn công phủ đầu. Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, Zhao Songyuan cùng các đồng đội tung ra 4 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương.

U17 Trung Quốc thi đấu ấn tượng - Ảnh: AFC

Các cầu thủ trẻ Qatar bị ngợp trước lối đá pressing nhanh và mạnh mẽ của U17 Trung Quốc. Hệ quả, họ để thủng lưới ở phút 14.

Đón đường chuyền dài của đồng đội, He Sifan tung ra cú đá tuyệt đẹp nhằm vào góc cao khung thành U17 Qatar, không cho thủ môn Bakri cơ hội cản phá.

Sau khi vượt lên dẫn bàn, đội bóng Đông Á vẫn kiểm soát cuộc chơi. Phải đến đầu hiệp hai, U17 Qatar mới đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ.

Thế nhưng, chính sự nôn nóng khiến các cầu thủ Qatar phải trả giá. Phút 71, Zhang Bolin tận dụng ưu thế về thể hình, bật cao đánh đầu hiểm hóc nhân đôi cách biệt.

Chiến thắng xứng đáng của đội bóng Đông Á - Ảnh: AFC

Choáng váng sau bàn thua thứ hai, U17 Qatar không thể tạo ra đột biến, đành ngậm ngùi chấp nhận thua cuộc.

Chiều ngược lại, chiến thắng quan trọng giúp U17 Trung Quốc lách qua khe cửa hẹp để giành tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2026, trong bối cảnh U17 Indonesia thua 1-3 U17 Nhật Bản ở trận đấu cùng giờ.