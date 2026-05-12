"U17 Việt Nam sẽ không quan tâm tới kết quả các trận đấu còn lại nếu họ đánh bại U17 UAE, qua đó giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp của VCK U17 châu Á 2026.

Tuy nhiên, đây là trận đấu khó khăn, và U17 Việt Nam phải có sự tập trung cao nhất, tránh những sai sót khiến họ phải trả giá đắt trước U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng C", AFC viết về trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 UAE.

U17 Việt Nam tự quyết tấm vé đi tiếp. Ảnh: VFF

"Trong khi đó, 3 điểm là mục tiêu bắt buộc với U17 UAE. Họ bị gỡ hòa ở những phút cuối khi gặp U17 Hàn Quốc và không thể cản được U17 Yemen ghi bàn. Nếu muốn đi tiếp, đội bóng này không được lặp lại sai lầm", AFC viết thêm.

Ở lượt trận cuối, kịch bản đẹp nhất với U17 Việt Nam là giành chiến thắng trước U17 UAE. Ngoài ra, U17 Việt Nam vẫn có khả năng đi tiếp nếu hòa U17 UAE trong trường hợp U17 Hàn Quốc không thua U17 Yemen. Khi đó, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn đủ điều kiện để đứng nhì bảng C.

Bên cạnh đó, U17 Việt Nam cũng còn cơ hội cạnh tranh suất dành cho đội xếp thứ ba xuất sắc nhất với điều kiện U17 Qatar (chủ nhà của FIFA U17 World Cup 2026) giành vé trực tiếp tại bảng B.

Trận U17 Việt Nam vs U17 UAE diễn ra vào lúc 0h ngày 14/5.

