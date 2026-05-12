Sau 2 lượt trận tại bảng C, U17 Hàn Quốc tạm dẫn đầu với 4 điểm. U17 Việt Nam và U17 Yemen có cùng 3 điểm chia nhau 2 vị trí tiếp theo. U17 UAE đứng cuối bảng khi mới có trong tay 1 điểm.

Ở lượt cuối vòng bảng, U17 Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả các trận đấu khác nếu đánh bại U17 UAE. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland toàn quyền tự quyết vào tứ kết.

U17 Việt Nam cũng có thể giành vé đi tiếp nếu hòa U17 UAE đồng thời U17 Yemen không thắng được Hàn Quốc. Đây là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra bởi U17 Việt Nam từng hòa U17 UAE cách đây 1 năm, trong khi U17 Yemen khó có thể tạo nên bất ngờ trước U17 Hàn Quốc.

U17 Việt Nam có quyền tự quyết đi tiếp.

Nhìn chung, cơ hội tham dự World Cup 2026 vẫn rộng mở với Sỹ Bách và các đồng đội. Đấu với U17 UAE, U17 Việt Nam nhập cuộc chủ động, không cuốn theo lối chơi của đối thủ.

Ở hai trận vừa qua, U17 Việt Nam kiểm soát bóng tốt, đá phối hợp ăn ý nhờ tính kỷ luật, tuân thủ đấu pháp. Tuy nhiên, một vấn đề với đội bóng của HLV Cristiano Roland là thể lực và sự mất tập trung ở cuối trận. Ngoài ra, hàng phòng ngự của đội bóng lùi quá sâu, tạo điều kiện cho đối thủ gây ra được áp lực liên tục.

Thể lực giảm sút là nguyên nhân khiến U17 Việt Nam thua ngược 1-4 trước U17 Hàn Quốc. Dù dẫn bàn tới phút 80, nhưng hệ thống phòng ngự của U17 Việt Nam bị “vỡ” khi U17 Hàn Quốc dồn toàn lực tấn công trong 10 phút cuối trận.

Sau trận đấu, HLV Cristiano Roland thừa nhận ngoài việc U17 Hàn Quốc ở một đẳng cấp cao hơn, thì việc không duy trì được thể lực khiến U17 Việt Nam thất bại.

U17 Việt Nam phải đảm bảo được thể lực.

Theo chiến lược gia người Brazil, điều quan trọng nhất trước trận quyết đấu với U17 UAE là hồi phục sức lực. Chỉ có thể lực tốt, U17 Việt Nam mới có thể làm tốt nhất những vấn đề khác.

Vì thế, có lẽ U17 Việt Nam không đá theo kiểu gây áp lực với U17 UAE, thay vào đó chơi phòng ngự phản công, tiết kiệm sức lực và bung sức ở thời điểm cần thiết.

U17 UAE không còn lựa chọn nào khác là dâng cao đội hình, và đây chính là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam khai thác khoảng trống, bên cạnh việc phải tận dụng những tình huống cố định, chắt chiu cơ hội cùng sự tập trung cao nhất của hàng phòng ngự.

Làm tốt những vấn đề trên, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể giải quyết được đối thủ Tây Á, hiên ngang vào tứ kết cùng suất dự World Cup lịch sử.

