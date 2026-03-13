Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.483 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối nay (13/3), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải độc đắc Jackpot là 22.940.971.500 đồng (hơn 22,9 tỷ đồng).

Dãy số may mắn đặc biệt ở kỳ quay hôm nay gồm các cặp số: 11 - 12 - 20 - 22 - 31 - 33.

Có 25 vé trúng giải nhất của sản phẩm Mega 6/45.

Ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.483 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra hôm nay, hội đồng quay thưởng của Vietlott không tìm được khách hàng nào trúng giải thưởng độc đắc Jackpot trị giá hơn 22,9 tỷ đồng.

Người chơi sẽ tiếp tục lựa chọn những cặp số và chờ đợi kết quả ở lần quay số tiếp theo của sản phẩm Mega 6/45.

Nhưng tại kỳ quay của sản phẩm Mega 6/45 hôm nay, Vietlott đã tìm thấy 25 vé trúng giải nhất trị giá mỗi giải 10.000.000 đồng, 1.375 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 21.582 khách hàng may mắn khác trúng giải ba với trị giá 30.000 đồng mỗi giải.