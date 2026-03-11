Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.482 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối nay (11/3), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải độc đắc Jackpot là 20.876.998.000 đồng (gần 20,9 tỷ đồng).

Dãy số may mắn đặc biệt ở kỳ quay hôm nay chứa các cặp số: 16 - 18 - 19 - 28 - 31 - 44.

Vietlott tìm thấy 23 vé trúng giải nhất của sản phẩm Mega 6/45.

Vietlott đã không tìm được khách hàng nào trúng giải thưởng độc đắc Jackpot trị giá gần 20,9 tỷ đồng ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.482 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra hôm nay.

Tuy nhiên, ở kỳ quay của sản phẩm Mega 6/45 hôm nay, Vietlott đã tìm thấy 23 vé trúng giải nhất trị giá mỗi giải 10.000.000 đồng, 1.183 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và

20.875 khách hàng may mắn khác trúng giải ba với trị giá 30.000 đồng mỗi giải.

Hôm qua (10/3), tại chi nhánh TPHCM, Vietlott đã tổ chức trao giải Jackpot trị giá hơn 35,2 tỷ đồng đến ông N.V.H - người chơi may mắn đến từ TPHCM.

Ông N.V.H – chủ nhân của giải Jackpot hơn 35,2 tỷ đồng.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định ông H là người trúng thưởng Jackpot ở loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 tại kỳ quay số 1477 với giá trị trúng thưởng là 35,2 tỷ đồng.

Tấm vé trúng thưởng có bộ số 02 - 04 - 08 - 15 - 17 - 28 và được phát hành tại điểm bán hàng ở Tổ 5, phường Tân Uyên, TPHCM.

Ông H đã nghỉ hưu và đang sinh sống tại TPHCM. Ông chia sẻ: “Tôi có một bộ số yêu thích được tạo ra từ ngày tháng sinh của cháu nội tôi và tôi. Không ngờ chính thói quen mua bộ số yêu thích này đã mang đến giải Jackpot cho tôi”.

Ông H cho biết sẽ sử dụng một phần tiền thưởng để lo cho cuộc sống gia đình, hỗ trợ các con và thực hiện các hoạt động từ thiện.

Theo quy định, ông H có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành vé là TPHCM với tổng giá trị hơn 3,5 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.