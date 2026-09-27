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  • Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 27/09/2026 (cập nhật)
  • Kết quả XSMB các ngày gần đây
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 27/09/2026 (cập nhật)

Xổ số miền Bắc được quay thưởng vào lúc 18h10 các ngày trong tuần.

Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người chơi cần bảo quản vé số nguyên vẹn, không rách, nhòe mực hoặc tẩy xóa để đủ điều kiện nhận giải. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày phát hành vé.

Với những giải thưởng nhỏ, người trúng có thể nhận tiền tại đại lý xổ số. Các giải giá trị lớn cần đến công ty xổ số hoặc văn phòng XSMB để làm thủ tục nhận thưởng.

Khi lĩnh thưởng, người chơi cần mang theo vé trúng thưởng cùng giấy tờ tùy thân hợp lệ như CCCD, hộ chiếu hoặc visa để xác minh thông tin.

Kết quả XSMB các ngày gần đây

Kết quả XSMB ngày 26/09/2026

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Kết quả XSMB ngày 25/09/2026

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Kết quả XSMB ngày 24/09/2026

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Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc

Giải Nhất: Trùng 5 số cuối với vé giải nhất, có 15 giải x 10 triệu đồng

Giải Nhì: Trùng 5 số cuối với 1 trong 2 vé giải nhì, có 30 giải x 5 triệu đồng

Giải Ba: Trùng 5 số cuối với 1 trong 6 vé giải ba, có 90 giải x 1 triệu đồng

Giải Tư: Trùng 4 số cuối với 1 trong 4 vé giải tư, có 600 giải x 400 nghìn đồng

Giải Năm: Trùng 4 số cuối với 1 trong 6 vé giải năm, có 900 giải x 200 nghìn đồng

Giải Sáu: Trùng 3 số cuối 1 trong 3 vé giải sáu, có 4.500 giải x 100 nghìn đồng

Giải Bảy: Trùng 2 số cuối 1 trong 4 vé giải bảy, có 60.000 giải x 40 nghìn đồng

Khuyến khích: Sai 1 số (ngoại trừ giải phụ đặc biệt), có 15.000 giải x 40 nghìn đồng

Đặc biệt: Trùng 5 số cuối, có 3 giải x 1 tỷ đồng (+ 50 triệu nếu ký hiệu trùng)

Phụ Đặc biệt: Trùng 4 số cuối, có 12 giải x 20 triệu đồng