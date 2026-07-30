Tùy thuộc vào diện tích quan sát là phòng kín, cổng nhà hay khoảng sân rộng, người dùng có thể lựa chọn mức độ phân giải phù hợp nhằm tối ưu cả hiệu quả nhận diện lẫn chi phí đầu tư.

2MP: đủ xem tổng thể, hợp nhu cầu cơ bản

Camera 2MP thường tương ứng độ phân giải Full HD. Trong trải nghiệm thực tế, mức này đủ để theo dõi một căn phòng, góc học tập, khu vực trước cửa hoặc quầy nhỏ khi mục tiêu chính là biết có chuyển động, có người đi vào hay không.

Điểm mạnh của camera này là hình ảnh nhẹ hơn, dễ đáp ứng nhu cầu xem từ xa hàng ngày và thường phù hợp với người dùng muốn tối ưu chi phí. Tuy nhiên, khi phóng to sâu vào một vùng nhỏ trong khung hình, chi tiết bắt đầu bệt hơn, đường nét gương mặt hoặc chữ số nhỏ sẽ kém rõ.

Nếu nhu cầu của bạn là quan sát em bé, người lớn tuổi, thú cưng hay kiểm tra một không gian kín, nhóm camera trong nhà 2MP vẫn là lựa chọn hợp lý vì mức chi tiết thường đã đủ cho tình huống xem gần.

TP-Link Tapo C200C là ví dụ dễ hình dung cho nhu cầu quan sát trong nhà ở mức cơ bản, ưu tiên theo dõi tổng thể không gian

3MP: nhỉnh hơn vừa đủ để thấy rõ hơn hàng ngày

So với 2MP, camera 3MP cho thêm độ chi tiết theo kiểu “vừa đủ để nhận ra sự khác biệt” trong những tình huống quen thuộc. Khi xem toàn màn hình trên điện thoại hoặc màn hình lớn, hình từ 3MP thường cho cảm giác nét hơn một chút ở viền vật thể, tóc, quần áo và các chi tiết nhỏ trong phòng.

Khác biệt này đặc biệt rõ khi người dùng hay bấm phóng to để kiểm tra lại. 3MP chưa phải bước nhảy quá lớn, nhưng thường giúp hình đỡ vỡ hơn 2MP khi zoom nhẹ. Với gia đình cần giám sát phòng khách, hành lang, khu vực trước cửa nhà hoặc văn phòng nhỏ, đây là mức khá cân bằng giữa chi phí và độ rõ.

Một mẫu 3MP như Dahua DH-P3AS-PV phù hợp với nhu cầu cần hình ảnh rõ hơn mức cơ bản ở khu vực ngoài trời

5MP: khác biệt bắt đầu rõ khi cần xem chi tiết

Đây là mốc mà nhiều người bắt đầu thấy sự nâng cấp rõ ràng hơn bằng mắt thường, nhất là khi xem lại video hoặc phóng to một phần khung hình. So với 2MP và 3MP, 5MP giữ lại nhiều chi tiết hơn ở khuôn mặt, trang phục, vật dụng đặt xa camera hoặc khu vực rìa khung hình.

Trong thực tế, 5MP phù hợp hơn cho sân trước, cổng, bãi để xe nhỏ, cửa hàng hoặc khu vực cần xem lại để nhận diện người ra vào. Nếu cùng một góc lắp và điều kiện ánh sáng, 5MP thường cho khoảng đệm tốt hơn khi bạn muốn zoom để kiểm tra một chi tiết mà không bị bệt hình quá sớm.

Camera Imou 5MP phù hợp với bối cảnh cần quan sát khu vực ngoài trời và giữ chi tiết tốt hơn khi xem lại

8MP: mạnh về độ chi tiết, hữu ích khi cần nhận diện và phóng to nhiều

8MP thường được nhắc tới như mức 4K trong nhiều dòng camera giám sát. Khi xem thực tế, lợi ích rõ nhất của 8MP không chỉ là hình “nét hơn”, mà là khung hình có nhiều dữ liệu hơn để cắt, zoom và kiểm tra lại các vùng nhỏ.

Điều này hữu ích trong các tình huống như theo dõi cổng rộng, mặt tiền, kho nhỏ, cửa hàng, bãi xe hoặc khu vực mà bạn không thể đặt camera quá gần chủ thể. Nếu cần xem rõ người đứng ở xa hơn, đọc chi tiết vật thể hoặc rà lại diễn biến trong video, 8MP tạo lợi thế rõ rệt hơn các mức thấp.

Tuy nhiên, 8MP không phải lúc nào cũng là lựa chọn bắt buộc. Nếu nhu cầu chỉ là quan sát sinh hoạt trong phòng nhỏ, mức phân giải cao có thể dư so với thực tế sử dụng và khiến chi phí đầu tư tăng lên không cần thiết.

Vì sao MP cao hơn chưa chắc cho trải nghiệm tốt hơn?

Độ phân giải chỉ là một phần của chất lượng hình ảnh. Trải nghiệm thực tế còn phụ thuộc vào cảm biến, khả năng xử lý, ánh sáng, hồng ngoại, vị trí lắp và tốc độ mạng. Vì vậy, camera 5MP hoặc 8MP đặt sai góc vẫn có thể cho hình kém hơn mẫu 2MP hoặc 3MP được lắp đúng vị trí.

Với phòng nhỏ và nhu cầu theo dõi cơ bản, 2MP - 3MP thường đã đủ. Khu vực cửa, sân hoặc cửa hàng cần xem rõ người và vật thể có thể chọn 5MP, còn 8MP phù hợp khi cần quan sát không gian rộng và phóng to để kiểm tra chi tiết.

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Bích Đào