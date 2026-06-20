Thông tin trên được UBND TP Hà Nội nêu trong văn bản trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp HĐND thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, cử tri các phường Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai đánh giá cao việc thành phố quyết liệt lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Cử tri cũng đề nghị thành phố thông tin tiến độ và thời gian hoàn thành việc mở rộng hệ thống camera AI để giám sát, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị.

Camera AI "quét" vi phạm ở Hà Nội. Ảnh: CACC

Theo UBND thành phố, từ ngày 14/1-26/2, thông qua hệ thống camera AI, lực lượng Công an TP Hà Nội đã rà soát hình ảnh, xác định 976 trường hợp đủ căn cứ xử lý để gửi thông báo phạt nguội.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: bán hàng trên lòng đường, vỉa hè; sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh và các vi phạm về vệ sinh môi trường.

Trong năm 2026, Công an TP Hà Nội triển khai 2 dự án lớn về camera giám sát với 24.131 camera AI.

Trong đó, dự án nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy và mở rộng hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ bảo đảm an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính cho Phòng CSGT gồm 2.460 camera và 100 tủ điều khiển giao thông. Dự án dự kiến hoàn thành trong tháng 7.

Dự án còn lại là hệ thống camera giám sát AI phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố, với 21.671 camera, dự kiến hoàn thành lắp đặt trong quý 4.

Thành phố kỳ vọng mạng lưới camera AI sẽ góp phần giải quyết 5 điểm nghẽn lớn gồm ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm và ngập úng.