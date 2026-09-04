Những ngày này, tại Viện Y học Phòng không - Không quân, công tác khám tuyển phi công quân sự đang diễn ra. Sau khi vượt qua các vòng sàng lọc thể lực tại địa phương, các thí sinh tiếp tục trải qua quy trình kiểm tra sức khỏe chuyên sâu để đánh giá khả năng đáp ứng những yêu cầu đặc thù của lực lượng phi công quân sự.

Tại đây, các thí sinh lần lượt trải qua nhiều nội dung kiểm tra, trong đó bài kiểm tra chức năng tiền đình được xem là một trong những thử thách quan trọng trong quá trình tuyển chọn.

Mỗi người ngồi trên ghế quay chuyên dụng trong 180 giây. Trong suốt bài kiểm tra, ghế sẽ quay 90 vòng liên tục. Sau đó, các chỉ số sẽ được bác sĩ phân tích, đánh giá chức năng tiền đình và khả năng thích nghi của từng thí sinh.

Sau khi kết thúc 180 giây quay, cán bộ chuyên môn kiểm tra tư thế, tình trạng mồ hôi ở tay và mặt, đồng thời bắt mạch cho ứng viên.

Tiếp đó, ứng viên sẽ thực hiện nghiệm pháp bước đi hình sao bằng cách nhắm mắt, đưa hai tay ra phía trước ngực, bước 8 bước theo đường thẳng rồi lùi lại 8 bước. Động tác này được thực hiện từ 3-4 lần để đánh giá mức độ di lệch sau khi quay.

Theo Thượng tá, bác sĩ CKII Nguyễn Văn Quyết, Chủ nhiệm Khoa Tai Mũi Họng, Viện Y học Phòng không - Không quân, để được đánh giá đạt về chức năng cơ quan tiền đình, các ứng viên phải bảo đảm 4 yếu tố theo yêu cầu của hội đồng khám tuyển.

"Thứ nhất, các ứng viên phải hoàn thành đủ thời gian quay là 3 phút. Thứ hai, phản xạ tiền đình tự vệ và phản xạ tiền đình thực vật phải được đánh giá ở mức tốt, khá hoặc đạt. Thứ ba, độ di lệch không được vượt quá 45 độ. Thứ tư, mức chênh lệch mạch trước và sau khi quay không được vượt quá 40 nhịp", Thượng tá Quyết nói.

Sau khi hoàn thành các bước khám chuyên khoa và được kết luận đủ điều kiện về sức khỏe, các ứng viên tiếp tục bước vào một thử thách đặc biệt trong quy trình tuyển chọn phi công quân sự: buồng khí áp.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Chủ nhiệm Khoa Nghiên cứu và Huấn luyện thực hành cho biết, khi máy bay hoạt động trong điều kiện giảm áp, tình trạng thiếu oxy có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và sự minh mẫn của phi công. Trong khi đó, phi công vẫn phải đủ tỉnh táo để xử lý những tình huống bất trắc có thể xảy ra trên không.

Do đó, bài kiểm tra này sẽ đánh giá sức chịu đựng cơ thể của ứng viên khi hoạt động trong điều kiện thiếu oxy ở mức độ trung bình.

Buồng khí áp mô phỏng môi trường giống như trên máy bay, có thể sử dụng để kiểm tra cùng lúc 6 ứng viên.

Hệ thống hiển thị các thông số về áp suất, độ cao và sự suy giảm phân áp oxy, qua đó tái tạo những điều kiện đặc thù khi hoạt động ở trên cao.

Trước khi bước vào bài kiểm tra, các ứng viên được phổ biến kỹ các thao tác, cách xử lý khi xuất hiện triệu chứng bất thường cũng như vị trí của thiết bị hỗ trợ.

Bài kiểm tra nhân, chia với số có 3 chữ số ở trong buồng giảm áp

Khi bước vào bài kiểm tra, bên trong buồng giảm áp, các ứng viên được đưa lên độ cao mô phỏng 5.000m trong khoảng 40-45 phút. Trong thời gian này, họ phải thực hiện các phép tính nhân, chia với số có 3 chữ số.

Cùng lúc, cán bộ chuyên môn theo dõi các chỉ số như mạch, huyết áp, thân nhiệt và mức độ tỉnh táo của hệ thần kinh.

Kết quả các phép tính cùng những chỉ số sinh lý được ghi nhận trong quá trình kiểm tra giúp bác sĩ đánh giá khả năng chịu đựng tình trạng thiếu oxy, cũng như khả năng duy trì sự tỉnh táo của từng ứng viên trong môi trường đặc biệt.

Lần đầu trải nghiệm trong buồng khí áp, Nguyễn Ngọc Tú (sinh năm 2002, Bắc Giang) chia sẻ: "Khi máy bắt đầu hoạt động, em cảm thấy cơ thể như bị kéo, sau đó tai hơi ù. Cơ thể nặng hơn và trong tai có tiếng vo ve. Sau khoảng 40 phút, em thấy cơ thể mình vẫn đáp ứng tốt yêu cầu của bài kiểm tra. Em không cảm thấy chóng mặt, buồn nôn".

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra thể lực, các thí sinh phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn khác trước khi chính thức trở thành những chiến sĩ trẻ được lựa chọn để đào tạo phi công quân sự.