Khách Hà Nội “mê mẩn” không khí trong lành tại vịnh Hạ Long

“Thời tiết ở đây thích quá bà ơi, tôi chỉ muốn chuyển về sống luôn thôi!”, bà Nguyễn Kim Hằng (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) vừa hào hứng nói với người bạn đồng niên, vừa liên tục chụp ảnh công trường dự án.

Ngay trong ngày đầu tiên diễn ra chuỗi sự kiện site tour, người phụ nữ U70 này đã không ngại mưa gió để được tận mắt chứng kiến siêu đô thị biển quy mô lớn nhất Việt Nam - Vinhomes Global Gate Hạ Long.

“Dự án xứng đáng đạt điểm 10. Khác hẳn Hà Nội, ở đây bầu trời lộng gió, không khí trong lành, nhiệt độ mát mẻ. Sau này mà thành cư dân Vinhomes Global Gate Hạ Long, sáng nào tôi cũng sẽ đi dạo tại Công viên Tri thức Toàn cầu”, bà Nguyễn Kim Hằng chia sẻ.

Sống tại Hoàn Kiếm nhiều chục năm, bà Hằng (áo đen) đang muốn tìm kiếm một không gian an cư mới trong lành hơn

Với “máu” làm ăn của người trẻ, anh Nguyễn Thành Lâm (Phường Đống Đa, Hà Nội) lại vạch ra kế hoạch đầu tư ngay sau khi tham quan Vịnh Bình Minh 1. Anh cho rằng, với lợi thế nằm ngay sát ga đường sắt tốc độ cao Hạ Long và Làng Đại học tương lai, khu này là nơi lý tưởng để kinh doanh các ngành F&B, đặc biệt là cà phê.

“Đây là mô hình dễ hút giới trẻ. Chỉ cần những căn nhà phố có diện tích 60 m2 là mở quán được rồi. Ngoài ra, mình còn phục vụ nhóm khách du lịch, họ thường sẽ mua đồ uống, rồi mới bắt đầu đi khám phá các địa điểm như công viên thuỷ cung tại Đảo Kỳ Quan hay tham gia concert ở Vịnh Lễ Hội”, anh Lâm nói.

“Trăm nghe không bằng một thấy”, chuyến site tour đã giúp nhiều khách hàng có được trải nghiệm thực tế về dự án

Cùng trên chuyến xe đi tìm hiểu về Vinhomes Global Gate Hạ Long, chị Nguyễn Thị Thuý Nhung (Phường Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) liên tục xuýt xoa trước quy mô “khủng” của siêu đô thị. Chỉ sau 5 tháng khởi công, nhiều tuyến đường nội khu đã được trải nhựa, những hàng cây đã được trồng thẳng tắp, loạt cột đèn đã được dựng lên.

“Tôi thực sự rất bất ngờ trước tiến độ của dự án. Chẳng mấy chốc khi xong tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, với 23 phút di chuyển thì tôi mua cốc cà phê ở Thủ đô, chưa kịp uống hết thì đã tới Hạ Long rồi”, chị Thuý Nhung hào hứng.

Nhiều khách chốt đơn sau chuyến site tour

Trong suốt chuyến site tour, ông Phạm Quốc Cường, Quản lý dự án tại Công ty G.Empire cho biết, nhiều khách hàng liên tục dành những lời có cánh cho Vinhomes. Họ chưa gặp chủ đầu tư nào tự tin mời khách hàng tới thực địa tại công trường, thậm chí còn cẩn thận bố trí cả hướng dẫn viên và phục vụ cả đồ ăn nhẹ trên hành trình từ Hà Nội.

“Khách hàng rất hài lòng về thái độ chuyên nghiệp và sự chu đáo của Vinhomes. Khi tham gia sự kiện, có người còn may mắn trúng thưởng cả máy lọc không khí và iPad. Nhiều khách nói vui là chuyến đi này ‘vừa được ăn, vừa được nói, vừa được gói mang về’”, ông Cường dẫn lại chia sẻ của khách.

Những đoàn xe dẫn hàng trăm vị khách hàng từ Hà Nội tới tham quan dự án tại Hạ Long

Ông Nguyễn Ngọc Đức Anh, Trưởng phòng kinh doanh tại Công ty iHoldings cho biết, việc được “mắt thấy” công trường, “tai nghe” sóng biển giúp nhiều khách hàng mường tượng rõ hơn về trải nghiệm “một ngày làm cư dân” tại Vinhomes Global Gate Hạ Long.

“Sau khi đi site tour, khoảng 70% khách hàng ngồi cùng xe với tôi đã lên phương án xuống tiền. Và ngay trong ngày, công ty liên tục ghi nhận giao dịch mới. Chúng tôi đang phải lên phương án mở rộng giỏ hàng vì thị trường đang hấp thụ vượt kỳ vọng”, ông Đức Anh tiết lộ.

Văn phòng bán hàng Vinhomes Global Gate Hạ Long đông nghịt khách đến thăm quan, tìm hiểu dự án

Chuỗi sự kiện site tour đánh trúng tâm lý “trăm nghe không bằng một thấy” của khách hàng Hà Nội. Không chỉ tham quan công trường, hành trình trải nghiệm thực tế còn giúp họ cảm nhận rõ hơn chuẩn sống tương lai của một siêu đô thị rộng tới hơn 6.200 ha và khách Hà Nội chỉ 23 phút di chuyển - nơi có thể sẽ trở thành “tổ ấm tương lai” của nhiều gia đình Thủ đô.

Từ ngày 16/5 đến hết 28/6, nhằm giúp khách hàng trực tiếp mục sở thị siêu dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long, Vinhomes sẽ triển khai chuỗi sự kiện site tour đón khách tới tham quan “thành phố mới” bên vịnh di sản.

Theo lịch trình, xe sẽ khởi hành lúc 12h từ 2 điểm đón tại Hà Nội, gồm Vinhomes Times City và Vinhomes Ocean Park 1. Tới nơi, khách hàng sẽ được trải nghiệm thực địa dự án, tham gia sự kiện tại văn phòng bán hàng cùng chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn.

(Nguồn: Vinhomes)