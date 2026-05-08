Tới đảo Bé đúng ngày "cháy phòng"

Từ Hà Nội, nhóm bạn di chuyển 16 tiếng bằng ô tô khách để tới cảng Sa Kỳ và khoảng 40 phút bằng tàu cao tốc để cập bến đảo Lớn Lý Sơn. Chuyến đi quá dài khiến 4 thành viên đều mệt mỏi, cảm giác chao đảo vì say sóng. "Trên đường ra đảo, thời tiết âm u như sắp mưa khiến nhóm mình càng lo lắng", Thư kể.

Nhưng vừa đặt chân tới đảo Lớn, nhìn thấy nước biển trong xanh, gió thổi mát rượi, khung cảnh bình yên, mọi mệt mỏi của Thư và các bạn như tan biến hết. Bốn cô gái nhận phòng nghỉ rồi háo hức lái xe đi ngắm đỉnh Thới Lới, cổng Tò Vò, chùa Hang... và những địa điểm nổi tiếng trên đảo.

Thư (ngoài cùng bên phải) và các bạn check-in tại chùa Hang

Ngày thứ 2, cả nhóm đi tàu ra đảo Bé (đảo An Bình) - nơi sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, nước biển xanh như ngọc và được ví như "Maldives của Việt Nam". Đúng như tên gọi, hòn đảo mang tới cảm giác bình yên, không ồn ào, tấp nập. Cuộc sống trên đảo bình dị, mộc mạc với những ngôi nhà nhỏ nằm hướng ra biển để đón nắng, gió.

Người dân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt thủy sản, trồng rau màu, hành, tỏi. Vài năm trở lại đây, một số hộ dân trên đảo bắt đầu mở homestay, kinh doanh lưu trú và dịch vụ du lịch.

Đảo Bé Lý Sơn nằm cách đảo Lớn khoảng 3 hải lý về phía Tây Bắc, có diện tích khoảng 0,69km2. Ảnh: Linh Trang

Thư và các bạn thuê xe máy lang thang khám phá các điểm ấn tượng trên đảo như cây bàng ven biển, tường bích họa quanh làng, hàng hoa giấy nở rộ… Họ ra đảo vào đúng mùa cao điểm du lịch nên các homestay đều "cháy phòng".

Với mong muốn được trải nghiệm nhiều hơn cuộc sống của bà con trên đảo, ngủ ven bờ biển để chờ đón bình minh, nhóm quyết định tìm thuê lều trại.

"Nhóm mình tìm tới nhà chị Hà, anh Ân - một gia đình cho thuê lều trại trên đảo. Chị Hà rất thân thiện, tư vấn nhiệt tình về các loại lều, địa điểm cắm trại đẹp. Lúc này, trời đổ mưa, chị không ngần ngại nói: Nếu trời mưa lớn thì cứ vào nhà chị ngủ, đừng ở ngoài biển lạnh và nguy hiểm", Thư kể.

Những vách đá núi lửa là địa điểm check-in nổi tiếng ở đảo Bé

Lúc đầu, nhóm khách nữ e ngại, không dám làm phiền gia đình chị Hà. Nhưng buổi trưa, cả nhóm thấm mệt sau hành trình di chuyển và vui chơi. Không tìm được nơi nghỉ chân, họ vào nhà chị Hà nhờ hỗ trợ. Chị Hà đón tiếp bằng sự nồng hậu, chân thành.

Buổi chiều, trước khi nhóm Thư đi khám phá tiếp, chị Hà ngỏ lời mời về ăn cơm tối. "Anh chị nói, tối nay có món ốc đặc sản của đảo, tự đánh bắt, muốn chế biến cho chúng mình thưởng thức. Anh chị quá nhiệt tình, sởi lởi, khiến nhóm không thể từ chối", Thư kể.

Bữa tối ấm áp như gia đình

Khi Thư và các bạn trở lại, chị Hà đang tất bật chuẩn bị bữa tối, còn anh Ân mang về một túi lớn ốc vừa bắt từ biển - loại ốc lạ mắt mà cả nhóm chưa từng thấy.

Anh giới thiệu đây là ốc cừ, thường sống ở các rạn đá, rạn san hô. Vỏ ốc xù xì, có vân chạy quanh với nhiều màu như xám xanh, trắng xanh hoặc cam đỏ. Miệng ốc có lớp vảy dày, tròn như mặt trăng, óng ánh như xà cừ nên còn được gọi là ốc mặt trăng hay ốc mắt ngọc.

Bữa cơm ấm áp của nhóm khách với gia đình dân đảo

Bữa cơm tối đầy ắp hải sản tươi rói, bát canh khổ qua thanh mát. Chị Hà tỉ mỉ dạy 4 nữ du khách "kỹ thuật ăn ốc".

Vảy ốc cừ dày nên khi luộc chín vẫn dính chặt vào thịt và vỏ. Người ăn sẽ cầm con ốc, hơi nghiêng về một phía rồi gõ liên tiếp xuống mặt bàn với lực vừa phải, tới khi vảy long ra khỏi vỏ. Phần thịt ốc chắc, dai dai, khi ăn có vị ngọt và đậm đà.

Ốc cừ - đặc sản đảo Lý Sơn. Ảnh: Linh Trang

Trong bữa ăn, gia đình anh Ân - chị Hà chúc mừng sinh nhật Thư, đồng thời kể về cuộc sống trên đảo, những ngày thiếu điện, thiếu nước ngọt, có lúc phải mua nước từ đảo Lớn với giá 200.000 - 300.000 đồng/khối. Họ cũng chia sẻ chuyện tình yêu và nghề trồng hành, tỏi, bám biển mưu sinh.

“Ra đảo mới thấy nước ngọt quý thế nào, vậy mà anh chị vẫn bảo chúng mình cứ dùng thoải mái”, Thư kể.

Tối hôm đó, trời tạnh mưa, gió mát, nhóm quyết định cắm trại ven biển. “Anh Ân chọn vị trí, giúp dựng lều; chị Hà chuẩn bị sẵn chăn, gối vì sợ tụi mình lạnh. Sự chu đáo của anh chị khiến cả nhóm rất cảm động”, Thư chia sẻ.

Sáng hôm sau, khi nhóm rời đảo Bé, vợ chồng chị Hà ra tận bến chia tay. Dù chỉ gặp gỡ 1 ngày, nhưng 4 cô gái đều thấy lưu luyến, cảm giác như chia tay người thân.

"Khi nhóm rời đảo, anh Ân còn nhắn nhủ: Cứ coi đây là nhà của mình, mỗi năm về thăm nhà 1 lần nhé. Cuộc gặp gỡ tình cờ khiến chuyến đi trở thành ký ức đẹp, có lẽ cả đời mình không quên", Thư tâm sự.

Nhóm thức dậy từ 4h30 để chiêm ngưỡng bình minh trên đảo Bé

Với Thư, Lý Sơn là điểm đến lý tưởng với cảnh quan ấn tượng, người dân thân thiện, ẩm thực hấp dẫn và chi phí phải chăng. Tổng chi phí chuyến đi của 4 người khoảng 4,5 triệu đồng/người.

“Ngoài trải nghiệm cắm trại ven biển, mình đặc biệt thích lặn freediving. Đây là môn thể thao dưới nước, người chơi lặn chỉ với một hơi thở, không dùng bình dưỡng khí. Nhờ sự hỗ trợ của thợ lặn chuyên nghiệp, mình đã vượt qua nỗi sợ nước để khám phá biển”, Thư chia sẻ.

Thư hài lòng với hành trình kỷ niệm sinh nhật tuổi 25 ở Lý Sơn

Ảnh: NVCC