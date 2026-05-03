Dịp 30/4 – 1/5 năm nay, gia đình chị Khiếu Hải Yến (Hà Nội) quyết định chọn xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai (xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cũ) làm điểm dừng chân, tận hưởng kỳ nghỉ lễ theo cách riêng mà không lo cảnh đông đúc.

Không chỉ sở hữu tên gọi ấn tượng sau sáp nhập, xã Hạnh Phúc còn là điểm đến thu hút du khách nhờ vị trí nằm ở vùng núi cao nên không khí trong lành, mát mẻ.

Ngoài ra, khung cảnh nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, phù hợp với những du khách muốn tìm kiếm trải nghiệm dân dã, hòa mình vào thiên nhiên.

Chị Yến cho biết, quãng đường từ Hà Nội tới xã Hạnh Phúc dài hơn 220km. Gia đình chị tự lái ô tô, mất khoảng 7 tiếng di chuyển, vừa thong thả ngắm cảnh, vừa kết hợp dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống dọc đường.

“Phần lớn cung đường khá dễ đi, chỉ đến đoạn gần khu vực Trạm Tấu cũ mới xuất hiện đèo nên du khách cần chú ý.

Tuy nhiên, đường đèo cũng không quá khó di chuyển, bạn chỉ cần đi chậm, giữ tay lái chắc để đảm bảo an toàn”, chị chia sẻ.

Theo nữ du khách Hà Nội, quãng đường tới xã “nghe tên đã thấy hạnh phúc” tuy khá xa, thời gian di chuyển khoảng 5-6 tiếng (tùy nhu cầu và tốc độ) nhưng xứng đáng để ghé thăm.

Homestay ven suối vào mùa lúa - nơi vợ chồng chị Yến và các con lưu trú tại xã Hạnh Phúc

Tại đây, gia đình 4 thành viên của chị Yến lựa chọn lưu trú tại một homestay ven suối với tầm nhìn mở rộng ra cánh đồng lúa bản Lừu.

Họ nghỉ 2 đêm ở homestay với chi phí khá rẻ, chỉ 600.000 đồng/đêm/4 người.

“Chuyến đi này, nhà mình đặt tiêu chí nghỉ dưỡng là chính nên dành trọn thời gian tận hưởng thiên nhiên.

Ngoài ra, vợ chồng mình cùng các con cũng ghé một số điểm vui chơi gần homestay như suối khoáng nóng và trải nghiệm các dịch vụ tiện ích có sẵn trong khu lưu trú như tắm suối, câu cá…”, chị Yến nói thêm.

Những món ăn bản địa hấp dẫn được bày biện đẹp mắt trên mẹt tre như cá suối nướng, gà đồi, xôi ngũ sắc, lạp sườn, thịt lợn bản...

Món cá tầm, cá hồi tươi ngon

Ẩm thực cũng là điểm nhấn ấn tượng trong chuyến đi 3 ngày 2 đêm lần này của gia đình chị.

Trong những bữa cơm trải nghiệm tại homestay, các thành viên được thưởng thức nhiều món ngon “cây nhà lá vườn” đặc trưng của vùng đất nơi đây như lợn bản, gà đồi, rau rừng, lạp sườn, xôi ngũ sắc…

Chị Yến thích nhất món gà nuôi thả ở đồi vì thịt chắc, ngọt, ăn đậm vị, khác biệt hẳn so với các món thịt gà chị từng ăn.

“Chi phí ăn uống ở đây rất hợp lý. Tùy loại thực phẩm mà khách sử dụng, giá thành mỗi bữa sẽ khác nhau.

Trung bình nhà mình 4 người ăn hết 400.000 – 500.000 đồng/bữa, cũng có bữa tốn khoảng 1 triệu đồng vì có các món từ cá tầm, cá hồi”, nữ du khách Hà Nội nhận xét.

Chị Yến nhận xét chi phí lưu trú, ăn uống ở xã Hạnh Phúc khá rẻ, lại chất lượng, xứng đáng trải nghiệm

Du khách xem múa xòe, hòa mình vào các hoạt động văn hóa đặc sắc cùng bà con địa phương

Ngoài thưởng thức các món ngon bản địa, gia đình chị Yến còn tìm hiểu đời sống sinh hoạt và trải nghiệm những hoạt động đậm bản sắc văn hóa vùng cao của người dân địa phương như múa xòe.

“Các thành viên đều hài lòng với chuyến đi lần này: vừa được ăn ngon, ngắm cảnh đẹp, vừa không lo tốn kém hay đông đúc như ở các điểm du lịch nổi tiếng khác.

Ước tính, gia đình 4 người chi khoảng 5 triệu đồng, gồm: 500.000 đồng tiền xăng xe; 1,2 triệu đồng tiền lưu trú; 2,5 triệu đồng tiền ăn uống và mua sắm lặt vặt”, chị Yến chia sẻ.

