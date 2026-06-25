Vài giây bất cẩn khiến nữ du khách hoảng hốt

Chị Nguyễn Thị Hoa (28 tuổi, đang sống tại Hà Nội) làm việc từ xa cho một công ty viễn thông của Mỹ. Với đặc thù công việc, chị thường xuyên đi công tác nước ngoài.

Mới đây, chị tới dự hội thảo tại Thụy Sĩ và Italy. Tranh thủ ngày nghỉ, chị kết hợp du lịch, khám phá những điểm đến nổi tiếng.

Chiều 11/6, sau khi hoàn thành công việc, chị đi dạo quanh khu vực sông Aare ở Bern. Đây là một trong những địa điểm nổi tiếng của thành phố với dòng nước trong xanh, cảnh quan đẹp. Mùa hè, người dân địa phương thường xuống sông để thả mình theo dòng nước, tận hưởng cảm giác mát lạnh giữa những ngày nắng nóng. Hình ảnh thú vị này khiến khu vực sông Aare nổi tiếng khắp thế giới.

Dòng sông Aare xinh đẹp. Ảnh: NVCC

Khi chị Hoa đang dạo bộ ven sông thì gặp một người bạn quen trong cuộc hội thảo. Chị cắm chiếc điện thoại iphone 17 Pro vào chân máy để chụp ảnh, quay video kỷ niệm cùng người bạn. Tuy nhiên, khi tháo thiết bị ra, chị sơ suất làm rơi điện thoại. Chiếc điện thoại trượt khỏi chân máy ảnh, văng ra xa rồi rơi xuống dòng sông Aare.

"Tôi hoảng loạn vô cùng. Nhìn loáng thoáng thấy chiếc điện thoại vẫn nằm dưới đáy sông, tôi đã nghĩ tới việc lội xuống tìm kiếm. Tuy nhiên, nước chảy xiết, sông sâu, bên dưới nhiều hốc đá mà tôi không biết bơi nên người dân xung quanh ngăn cản. Họ cho biết việc tìm kiếm mà không có dụng cụ hỗ trợ là không thể", chị Hoa kể.

Những tấm ảnh được nữ du khách chụp ít phút trước khi sự cố xảy ra. Ảnh: NVCC

Chị Hoa mua chiếc điện thoại mới được 3 tháng, còn chưa hoàn thành trả góp. Chiếc điện thoại không chỉ có giá trị vật chất mà còn chứa nhiều dữ liệu quan trọng phục vụ công việc.

"Tôi không ngờ mình lại gặp sự cố trớ trêu này ở một đất nước xa lạ. Tôi càng hoảng hốt hơn khi chỉ 10 phút sau, ở ngay gần đó, một người khác cũng rơi điện thoại. Nhưng họ từ bỏ hy vọng, nhanh chóng rời đi", chị Hoa nhớ lại. Chị còn được biết, sáng cùng ngày, có 2 du khách Ấn Độ cũng đánh rơi điện thoại xuống sông.

Khi chị Hoa đứng thẫn thờ bên bờ sông, chưa biết phải xử lý thế nào thì một nhóm 3 cô gái người Thụy Sĩ đi ngang qua đã chủ động hỏi thăm và tìm cách giúp đỡ.

Một người dù biết khu vực nước sâu vẫn ngỏ ý xuống tìm giúp. "Tuy nhiên, tôi lo ngại không an toàn nên chỉ cảm ơn cô ấy, không dám để cô ấy xuống sông tìm kiếm. Một người khác thì dùng điện thoại đưa xuống dưới nước để quay, cố tìm kiếm xem chiếc điện thoại đã bị cuốn đi hay chưa", nữ du khách Việt kể.

Không chỉ hỗ trợ tại chỗ, những người xa lạ này còn lên mạng tìm kiếm thông tin về các dịch vụ lặn tìm đồ vật dưới sông.

"Tôi rất cảm kích vì sự giúp đỡ của những người xa lạ", chị Hoa chia sẻ.

May mắn gặp người thợ lặn tốt bụng

Khoảng 2 tiếng sau, trở về khách sạn, chị Hoa cùng một người bạn tiếp tục tìm kiếm thông tin về dịch vụ lặn tìm đồ.

"Tôi biết hy vọng rất mong manh vì ở dưới dòng nước xiết, chiếc điện thoại có thể đã bị cuốn đi hoặc hỏng vì ngấm nước. Ngoài ra, Thụy Sĩ là quốc gia có chi phí rất đắt đỏ nên việc tìm kiếm chắc chắn tốn kém. Nhưng trong máy chứa nhiều dữ liệu quan trọng, tôi rất tiếc nếu làm mất", chị Hoa cho hay.

Cuối cùng, chị tìm thấy thông tin về Dave - một thợ lặn chuyên nghiệp. Dave từng chia sẻ hành trình tìm kiếm nhiều món đồ khác nhau bị rơi xuống lòng sông Aare.

Chị Hoa quyết định gửi email và tin nhắn Instagram cho Dave. Dù vậy, chị chỉ đặt khoảng 20% hy vọng có thể tìm lại điện thoại. "Dù tâm trạng rất buồn tôi vẫn phải gác lại để tới sự kiện buổi tối. Mọi người khi biết chuyện đều động viên tôi", chị Hoa kể.

Tối hôm đó, sau khi hoàn thành công việc, chị Hoa ủ rũ trở về phòng khách sạn. Khi mở máy tính kiểm tra hộp thư, chị bất ngờ nhận được tin nhắn từ Dave thông báo đã tìm thấy chiếc điện thoại.

Nữ du khách cho biết lúc ấy chị gần như không tin vào mắt mình. Điều đặc biệt là người thợ lặn này đã tìm thấy chiếc điện thoại trước cả khi nhận được lời nhờ giúp đỡ từ chị.

Theo chia sẻ của Dave, đúng ngày hôm đó anh đi lặn ở khu vực sông Aare nơi chị Hoa làm rơi điện thoại. Trong lúc lặn, anh tình cờ phát hiện chiếc điện thoại dưới lòng sông. Sau khi vớt được món đồ, Dave đã đăng hình ảnh và video lên trang cá nhân với hy vọng tìm được chủ nhân.

Chị Hoa và anh Dave - thợ lặn chuyên nghiệp, có tiếng ở Bern. Ảnh: NVCC

Sáng hôm sau, chị Hoa tới gặp Dave để nhận lại tài sản. Khi hỏi về chi phí, chị càng bất ngờ khi người thợ lặn này không đưa ra một mức giá cụ thể.

"Anh ấy nói việc lặn tìm đồ vật dưới sông là sở thích, là một hành trình đặc biệt. Tôi có thể hỗ trợ bao nhiêu tùy ý", chị Hoa kể.

Chị gửi Dave 100 euro (khoảng 3 triệu đồng) như lời cảm ơn. Chị rất cảm kích trước hành động của Dave vì anh hoàn toàn có thể đưa ra một mức phí cao hơn trong tình huống này.

"Rơi điện thoại ở quốc gia xa lạ là sự cố nghiêm trọng với tôi. Nhưng cũng nhờ tình huống này, tôi được gặp những người dân Thụy Sĩ tốt bụng, tử tế. Việc tìm lại được chiếc điện thoại còn nguyên vẹn giữa dòng sông Aare chẳng khác nào một phép màu", nữ du khách Việt chia sẻ.