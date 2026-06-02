Nằm nép mình bên bờ biển dưới chân núi Sơn Trà, làng chài Mân Thái thuộc địa phận phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng (phường Mân Thái, quận Sơn Trà cũ) không chỉ là nơi sinh hoạt, giao thương của người bản địa mà còn trở thành địa điểm trải nghiệm hút khách thập phương.

Làng sở hữu vị trí đắc địa khi nằm gần trung tâm thành phố, vừa kế bên bãi biển Mỹ Khê lại gần núi rừng Sơn Trà - nơi được mệnh danh là "lá phổi xanh" của Đà Nẵng.

Đây là 1 trong 2 làng chài lâu đời còn tồn tại giữa lòng thành phố biển sầm uất, gây ấn tượng với du khách bởi khung cảnh nên thơ, pha lẫn chút bình dị, mộc mạc vốn có.

Đặc biệt, phiên chợ hải sản mỗi sáng cũng là điểm nhấn thu hút du khách tìm đến làng chài, khám phá nhịp sống chậm rãi nơi miền biển như người bản địa thực thụ.

Chị Oanh ghé phiên chợ hải sản ở làng chài Mân Thái từ sáng sớm

“Muốn trải nghiệm chợ, du khách phải dậy từ 4h, di chuyển đến bãi cát dưới chân núi Sơn Trà.

Ở đây, khi bình minh còn chưa lên nhưng bà con, ngư dân đã tấp nập buôn bán các mặt hàng hải sản vừa đánh bắt còn tươi rói”, chị Hà Kiều Oanh – du khách từ Hà Nội chia sẻ.

Gia đình du khách Hà Nội có chuyến du lịch dài ngày tại Đà Nẵng hồi cuối tháng 5/2026

Nhiều lần ghé thăm và trải nghiệm các địa điểm du lịch tại Đà Nẵng nhưng gần đây, chị Oanh và gia đình mới có dịp biết đến làng chài Mân Thái.

Sau khi tìm hiểu thông tin, chị quyết định chọn nơi đây làm điểm đến không thể bỏ lỡ trong chuyến du lịch Đà Nẵng dài ngày lần này.

“Gia đình mình ở Đà Nẵng 5 ngày và tiếp tục kéo dài hành trình kể từ khi biết tới làng chài Mân Thái.

Để trải nghiệm phiên chợ hải sản duy nhất trong ngày, cả nhà phải thức dậy từ 4h, sau đó di chuyển khoảng 2km bằng xe riêng từ khu lưu trú tới đây.

Vì làng nằm gần trung tâm thành phố nên đường đi thuận tiện, khoảng cách không quá xa”, chị Oanh kể.

Con gái út của chị Oanh thích thú trước khoảnh khắc bình minh ở làng chài

Tới phiên chợ của làng chài lúc trời còn tờ mờ sáng, nữ du khách Hà Nội không khỏi ấn tượng trước bầu không khí nhộn nhịp, tiếng nói cười rộn vang.

Sát bờ, thuyền bè ra vào tấp nập, ngư dân tất bật vận chuyển những mẻ hải sản tươi rói vừa đánh bắt lên. Còn các tiểu thương, người dân nhanh tay “chốt đơn” các mặt hàng ưng ý.

Phiên chợ thường bắt đầu từ 4h sáng và chỉ diễn ra trong khoảng 2-3 tiếng đồng hồ.

Hải sản tươi rói, đa dạng các loại được tiểu thương bày biện sẵn ra rổ, khay

“Ở chợ gần như không có hiện tượng nói thách, người dân thân thiện và nhiệt tình. Du khách thoải mái chọn lựa những loại hải sản tươi ngon.

Mình thấy vui, hạnh phúc khi lần đầu được chạm tay vào những con mực nhấp nháy hay cá sống nhảy tanh tách”, chị nói.

Du khách tự tay lựa chọn những loại hải sản theo ý thích

Chồng và con gái chị Oanh khệ nệ mang thành quả là những loại hải sản tươi rói vừa mua từ chợ về nơi lưu trú

Sau khi dạo một vòng phiên chợ, chiêm ngưỡng đủ loại hải sản, đa dạng từ màu sắc, kích cỡ đến giá thành, gia đình chị Oanh quyết định mua một số món mà cả nhà đều yêu thích, cả đắt lẫn rẻ như cua, mực, tôm sú, cá nục và cá dìa.

“Hải sản tươi rói, trông rất chất lượng mà giá cả lại phải chăng. Mình mua cua giá 440.000 đồng/kg, mực 450.000 đồng/kg, cá nục 100.000 đồng/kg, tôm sú biển 650.000 đồng/kg và cá dìa 180.000 đồng/kg.

Tổng chi phí mua hải sản trong vài tiếng đi chợ hết 2,5 triệu đồng”, nữ du khách chia sẻ.

Những món ăn từ hải sản mua tại chợ được nữ du khách Hà Nội tự tay chế biến để chiêu đãi cả nhà

Vì lưu trú tại căn hộ khách sạn có đầy đủ tiện ích như bếp, khu vực nấu ăn nên chị Oanh thoải mái chế biến các loại hải sản mua từ chợ thành những món hấp dẫn.

Trong đó, chị ưu tiên nấu các món hấp/luộc để nguyên liệu giữ trọn vị tươi ngon, lại không quá tốn thời gian và công sức nấu nướng.

“Hải sản tươi, đem hấp lên ăn thấy chất lượng hơn hẳn. Nhà mình 5 người, thưởng thức thả ga mấy hôm vẫn chưa hết số lượng hải sản đã mua.

Thực sự nhờ ghé thăm phiên chợ sớm, trải nghiệm mua bán, ăn hải sản như người dân địa phương, mình thấy chuyến đi lần này thú vị và ý nghĩa hơn. Dù đã đến Đà Nẵng 4 năm liên tiếp rồi nhưng gia đình mình dự tính sẽ quay lại đây nhiều lần nữa”, chị Oanh bày tỏ.

Ảnh: Ha Oanh