VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Thọ Anh (SN 1998, ở Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Thọ Anh vốn không có nghề nghiệp ổn định. Khoảng tháng 1/2023, anh Đào Quốc Vương (SN 1991, ở quận Đống Đa) mở văn phòng tư vấn dịch vụ tài chính. Khi đó, Thọ Anh liên hệ với anh Vương để xin làm cộng tác viên.

Hai bên thỏa thuận, Thọ Anh là người tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay vốn và cung cấp thông tin khách hàng, còn anh Vương sẽ làm thủ tục hồ sơ vay vốn cho khách.

Cả hai không được thu trước chi phí của khách. Sau khi được giải ngân, anh Vương thu tiền hoa hồng của khách hàng là 25%/ số tiền được giải ngân. Trong đó, Thọ Anh sẽ được hưởng 5% và Vương được hưởng 20%.

Do cần tiền tiêu cá nhân, Trần Thọ Anh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng bằng cách đưa ra các thông tin gian dối về việc có khả năng làm thủ tục để hỗ trợ khách hàng vay vốn và yêu cầu khách nộp trước số tiền bảo hiểm; yêu cầu người bị hại nộp tiền để làm hồ sơ vay thêm vốn.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 7 - 9/2023, Trần Thọ Anh đã lừa đảo chiếm đoạt của 2 bị hại với tổng số tiền hơn 764 triệu đồng, dùng tiền chiếm đoạt được chi tiêu và trả nợ cá nhân hết.

Theo cáo buộc, khoảng tháng 6/2023, anh Nguyễn Quang K. gặp Thọ Anh và trao đổi về việc anh K. có 32 khách hàng đang có nhu cầu vay vốn ngân hàng. Khi đó, Thọ Anh giới thiệu với anh K. rằng bị can là chủ văn phòng tư vấn dịch vụ tài chính, có khả năng giúp khách hàng vay ngân hàng với số tiền từ 800 triệu đồng – 1 tỷ đồng. Số tiền chi hoa hồng từ 25%-30% trên số tiền được giải ngân.

Thọ Anh yêu cầu anh K. đóng trước tiền bảo hiểm cho khách hàng. Thọ Anh sẽ cắt 20% trên tổng số tiền mà khách hàng được vay cho anh K. và cam kết trong vòng 15 ngày, thông tin bảo hiểm của khách hàng sẽ được hiển thị trên hệ thống VssID (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) và sau 45 ngày khách hàng sẽ được ngân hàng giải ngân.

Tin tưởng bị can, anh K. đã chuyển tạm ứng cho Thọ Anh 680 triệu đồng. Tuy nhiên, quá thời hạn cam kết, Thọ Anh nại nhiều lý do và nói dối vẫn đang làm, chưa có kết quả. Đến tháng 8/2023, bị can xóa Zalo, thay đổi số điện thoại và bỏ trốn.

Với chiêu trò tương tự, chị Hoàng Thị L. (SN 1999, ở Thanh Trì), một người khác có nhu cầu vay tiền ngân hàng cũng bị Thọ Anh lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 100 triệu đồng.