Tại gian hàng, a2® giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm dinh dưỡng sử dụng 100% đạm A2 tự nhiên, hướng tới mục tiêu “Pioneer the future of dairy for good”.

Toàn cảnh gian hàng a2® tại VietBaby Fair 2026

Trải nghiệm thương hiệu trở thành điểm chạm cảm xúc

Sau hơn một thập kỷ tổ chức, VietBaby Fair đã trở thành điểm hẹn uy tín của những xu hướng mới nhất trên thị trường chăm sóc mẹ & bé. Sự kiện năm nay quy tụ hàng trăm thương hiệu trong và ngoài nước, mang đến hàng nghìn sản phẩm, dịch vụ dành cho trẻ em và gia đình.

Trong số đó, a2® thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách tham quan bởi là nhãn hiệu dẫn đầu trong phân khúc đạm A2 tự nhiên. Ngay từ những ngày đầu diễn ra triển lãm, gian hàng của nhãn hiệu cao cấp toàn cầu này đã liên tục đón lượng lớn khách ghé thăm bởi những hoạt động tương tác sôi nổi.

Khách tham quan nô nức rinh quà về

Nhân mùa Quốc tế Thiếu nhi, gian hàng a2® mang đến loạt trải nghiệm thú vị dành cho các bé, như chụp ảnh check-in cùng bạn gấu mascot của a2®, tham gia minigame với nhiều phần quà hấp dẫn là vật phẩm merchandise, gấu bông, sữa a2®. Khách tham quan còn có cơ hôi nhận được bộ quà tặng phiên bản mới Children & Planet - món quà đặc biệt mang theo lời nhắn gửi về hành trình nuôi dưỡng thế hệ tương lai và cùng chung tay gìn giữ hành tinh xanh cho con trẻ.

Các hoạt động gian hàng còn được thiết kế để tiếp cận thế hệ phụ huynh Gen Z - tệp khách hàng năng động, đề cao lối sống lành mạnh - bằng chuỗi hoạt động tương tác trực quan như “Check-in nhận matcha latte miễn phí”. Những hoạt động này tạo ra độ lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội thông qua những hình ảnh và video được chia sẻ. Ngay tại gian hàng, khách tham quan vừa được tư vấn chuyên sâu về dinh dưỡng, vừa khám phá các sản phẩm sử dụng 100% đạm A2 tự nhiên của a2®.

Khách tham quan thế hệ Gen Z hào hứng check in trải nghiệm matcha tại gian hàng a2®

Không chỉ các gia đình trẻ, mà đại diện các hệ thống phân phối và cửa hàng mẹ & bé trên toàn quốc cũng dành nhiều thời gian trải nghiệm gian hàng của a2® tại VietBaby Fair 2026. Điểm nhấn là bước đi đột phá của thương hiệu khi tổ chức chương trình Mega Livestream ngay tại gian hàng.

Phiên megalive diễn ra ngay tại gian hàng a2® ở VietBaby Fair 2026

Đại diện một chuỗi hệ thống mẹ & bé đã đánh giá về tiềm năng của thương hiệu: “Thời điểm mới gia nhập thị trường Việt Nam, a2® là một cái tên còn khá mới mẻ và phân khúc đạm A2 tự nhiên lúc đó vẫn là một khái niệm sơ khai với người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc đồng hành cùng nhãn hàng từ những ngày đầu đã giúp chúng tôi chứng kiến một chặng đường bứt phá vô cùng mạnh mẽ.

Dù mới tiếp cận thị trường chưa lâu, a2® đã chứng minh được tốc độ tăng trưởng ấn tượng cùng một chiến lược đầu tư bài bản. Không chỉ tiên phong khai phá và dẫn dắt ngành hàng sữa đạm A2 tự nhiên, nhãn hàng còn có những chính sách hỗ trợ hệ thống nhà bán lẻ, từ các chiến dịch truyền thông diện rộng cho đến chuỗi hoạt động tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng”.

Đối với các đối tác phân phối, việc đồng hành cùng a2® không chỉ dừng lại ở câu chuyện thương mại mà là sự hợp tác để thúc đẩy xu hướng “sống lành” - mang đến giải pháp dinh dưỡng an lành, chất lượng cho thế hệ tương lai.

Chuỗi hoạt động trải nghiệm toàn diện tại VietBaby Fair 2026 là minh chứng cho thấy năng lực tiếp cận thị trường của a2®, đồng thời lan tỏa thông điệp: “Sữa lành nuôi dưỡng tương lai, tình yêu vun đắp tuổi thơ”.

a2® và hành trình khẳng định vị thế tiên phong, dẫn đầu về đạm loại A2

Với hơn 26 năm nghiên cứu chuyên sâu cùng hơn 70 bằng sáng chế được bảo hộ quốc tế, a2® hiện là cái tên nổi bật tại nhiều thị trường lớn như New Zealand, Australia, Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam.

Lợi thế cạnh tranh cốt lõi của a2® nằm ở quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo nguồn sữa thành phẩm chứa 100% đạm beta-casein A2 tự nhiên. Đây được xem là giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt dành cho hệ tiêu hóa, đáp ứng xu hướng tiêu dùng chuẩn quốc tế của các gia đình hiện đại.

Dấu ấn của a2® tại VietBaby Fair 2026 là một cột mốc về mặt tiếp cận thị trường, phản ánh định hướng cam kết phát triển lâu dài của nhãn hàng tại thị trường Việt Nam, khẳng định mục tiêu đồng hành cùng thế hệ phụ huynh mới trong hành trình nuôi dưỡng những em bé khỏe mạnh hôm nay và kiến tạo một ngày mai tốt đẹp hơn.

Bích Đào