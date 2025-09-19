Chợ Phương Cựu ở xã Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận), cách trung tâm TP Phan Rang – Tháp Chàm cũ khoảng 15km.

Chợ nổi tiếng với nhiều món ăn ngon, giá bình dân nên được du khách ví von là khu chợ “rẻ nhất miền Trung”. Vài năm gần đây, chợ cũng trở thành điểm đến hấp dẫn với những tín đồ ẩm thực.

Trong chuyến ghé thăm chợ Phương Cựu cách đây 1 tháng, Trịnh Quang Khải (SN 2001, TPHCM) rất thích khung cảnh buôn bán nhộn nhịp từ sáng sớm. Hàng trăm tiểu thương và người dân tấp nập mua bán đủ loại mặt hàng, từ hải sản, rau củ quả, quần áo đến đồ khô.

Đông vui nhất là khu ẩm thực. Từ người lớn đến trẻ em ngồi xúm xít quanh các hàng ăn, chờ đợi thưởng thức bữa sáng.

Chàng trai miền Nam trải nghiệm ẩm thực ở khu chợ quê Ninh Thuận. Nguồn: Khải Khám Phá

Khải cho biết, chợ Phương Cựu bày bán nhiều món ăn đa dạng, hấp dẫn, từ món nóng hổi, giúp no bụng như bánh cuốn, bánh canh… cho đến các thức quà vặt, đồ tráng miệng như bánh chuối, bánh xèo, chè tằm, thạch rau câu.

Đặc biệt, các món ở đây đều được bán với giá bình dân, chỉ từ 2.000 – 3.000 đồng, rẻ ngang cốc trà đá.

Chàng trai miền Nam đã nếm thử một số món như rau câu 2.000 đồng, bánh canh chả cá 3.000 đồng, chè 5.000 đồng, chuối chiên 5.000 đồng, bánh xèo 5.000 đồng, gỏi cuốn 10.000 đồng, bún mắm nêm 10.000 đồng.

Trong đó, Khải ấn tượng với món bánh canh chỉ 3.000 đồng/tô nhưng phục vụ kèm theo vài miếng chả cá.

“Cô bán bánh canh chả cá rất rẻ, giá mỗi tô từ 3.000, 5.000 đến 10.000 đồng, tùy khẩu phần mà khách gọi.

Món ăn giá rẻ lại có hương vị thơm ngon, đậm đà. Sợi bánh canh mềm, dẻo, thấm đượm vị nước dùng, còn chả cá cũng tươi, ngon”, Khải nêu cảm nhận.

Một số món ngon và rẻ mà chàng trai miền Nam trải nghiệm ở chợ Phương Cựu. Ảnh: Khải Khám Phá

Với chỉ 50.000 – 100.000 đồng, du khách đã có thể ăn no nê nhiều món ngon, đủ cho 2 người cùng trải nghiệm. Các loại trái cây trong chợ cũng được 10X nhận xét là có giá rẻ bất ngờ, như sầu riêng chỉ 25.000 đồng/kg.

“Trái tuy không to nhưng chất lượng ổn. Thậm chí, các cô bán hàng còn mời khách nếm miễn phí, dù mua hay không họ vẫn rất thân thiện, vui vẻ”, Khải kể.

Vị khách đến từ TPHCM ấn tượng với cách đối đãi của người bản địa không kém gì trải nghiệm về món ăn. Ảnh: Khải Khám Phá

Chàng trai trẻ tiết lộ từng ghé nhiều khu chợ quê khác nhau ở các địa phương nhưng đánh giá chợ Phương Cựu là một trong những địa chỉ ăn uống rẻ nhất miền Trung.

Anh cũng gợi ý, nếu muốn ghé thăm chợ Phương Cựu, du khách nên đến đây vào cuối tuần và đi thật sớm. Bởi chợ quê thường họp từ sáng sớm, khoảng 5h-7h là đông đúc nhất.

Nếu khách tới muộn gần lúc tan chợ thì khó cảm nhận được không khí nhộn nhịp nơi đây cũng như bỏ lỡ cơ hội thưởng thức nhiều món ăn tươi ngon, hấp dẫn.

Ngoài thưởng thức ẩm thực tại chỗ, khách cũng có thể mua đặc sản về làm quà như hành tỏi khô, nho Ninh Thuận, hải sản khô (mực một nắng, cá cơm), muối hạt…

Tuy nhiên, khi tới chợ Phương Cựu, du khách cần lưu ý một số điều nhỏ để có chuyến trải nghiệm thú vị và trọn vẹn hơn.

Du khách nên chuẩn bị tiền mặt, đặc biệt là tiền lẻ, bởi hầu hết các gian hàng không chấp nhận thanh toán qua thẻ hay ví điện tử. Trước khi mua, cần hỏi giá và hạn chế mặc cả quá mức để thể hiện sự tôn trọng văn hóa địa phương.

Nếu muốn quay phim, chụp ảnh, du khách cũng nên xin phép để tránh làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của tiểu thương. Do thời tiết khá nắng nóng, khách tham quan được khuyến nghị mang theo mũ, nón, quạt cầm tay hoặc bôi kem chống nắng để bảo vệ sức khỏe.