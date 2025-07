KITA Invest là thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn KITA Group - Nhà phát triển bất động sản đô thị sở hữu quỹ đất chiến lược trải dài từ Bắc vào Nam. Điểm chung ở các dự án do KITA Group phát triển đều có pháp lý minh bạch, tiến độ rõ ràng và định hướng quy hoạch bài bản ngay từ đầu. Cùng với KITA Airport City, phân khu GIA55 (BT05) thuộc quần thể GIA by KITA đã bàn giao sổ đỏ cho khách hàng đủ điều kiện và đúng hạn, phân khu GIA22 (BT02) đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là yếu tố tiên quyết tạo dựng niềm tin vững chắc cho khách hàng và nhà đầu tư khi lựa chọn sản phẩm bất động sản do KITA Group đầu tư và phát triển.