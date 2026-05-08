Sonny Side, tên thật là William Sonbuchner (đến từ Mỹ) là một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng, hiện sở hữu kênh YouTube có hơn 3,7 triệu lượt đăng ký. Anh đam mê khám phá văn hóa và ẩm thực trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam.

Anh Sonny từng chia sẻ với VietNamNet rằng, người Việt có tiêu chuẩn ẩm thực rất cao, ngay cả với những món ăn vỉa hè. Việt Nam là nơi anh có thể thưởng thức những món ăn tuyệt vời với giá rẻ bèo mà khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác.

Mới đây, Sonny thực hiện một video giới thiệu 6 quán ăn Hà Nội được Michelin vinh danh, có giá cả phải chăng. Anh đã thưởng thức: Bánh cuốn Bà Xuân (Dốc Hòe Nhai), bún chả Tuyết (Hàng Than), bún chả Hương Liên (Lê Văn Hưu), chả cá Thăng Long (Đường Thành), Tầm Vị (Yên Thế) và miến lươn Đông Thịnh (Hàng Điếu).

Miến lươn Đông Thịnh là quán ăn nổi tiếng đông khách

Trong đó miến lươn Đông Thịnh được nam YouTuber ưu ái nhận xét là một trong những nhà hàng anh yêu thích nhất ở Hà Nội. Anh cũng giới thiệu, đây vốn không phải món phổ biến mà khách quốc tế nghĩ tới khi nhắc về Hà Nội.

"Nguyên liệu của món ăn này là lươn - nhìn bề ngoài có phần hơi ghê sợ, nhớp nháp và khó nuốt. Thế nhưng, sau quá trình xử lý và chế biến kỹ lưỡng, chúng trở nên vô cùng ngon miệng. Lươn và miến ở đây kết hợp tài tình như một kiệt tác", anh chia sẻ trong video.

Những con lươn khi chưa chế biến có thể khiến nhiều người e sợ. Nguồn: Best Ever Food Review Show

Quán miến lươn Đông Thịnh đã mở hơn 40 năm. Thực đơn của quán đa dạng với các món được chế biến từ lươn như: miến lươn trộn, miến lươn nước, miến lươn xào, súp lươn, cháo lươn, chả lươn. Theo bà Quách Kim Dung, chủ quán, 2 món miến lươn trộn và miến lươn nước được nhiều thực khách yêu thích nhất.

Khu vực quầy thực phẩm được chủ quán sắp xếp ngay cửa ra vào. Sonny miêu tả, quán có một chồng lươn chiên khổng lồ - nhìn như một bức tường.

Lươn được chế biến kỹ lưỡng và hấp dẫn. Nguồn: Best Ever Food Review Show

Với món trộn, miến được trụng vừa chín tới, còn giữ được độ dai, giòn. Mỗi bát miến sẽ có thịt lươn chiên giòn rụm, rưới nước tương, ăn kèm dưa chuột, giá đỗ, tía tô, húng, bạc hà… rắc thêm lạc rang, hành phi thơm. Món này được phục vụ cùng bát nước dùng đậm đà, thêm rau răm, hành lá.

"Lươn chiên giòn rụm. Miến trong như thủy tinh, rắc hành phi thơm, có độ đàn hồi vừa phải, thấm đẫm gia vị. Thưởng thức một thìa đủ miến và lươn sẽ thấy bùng nổ hương vị", nam thực khách nhận xét.

Anh Sonny gật gù khen món miến lươn trộn. Nguồn: Best Ever Food Review Show

Miến lươn nước là món ăn được ưa chuộng trong những ngày thời tiết mát mẻ, se lạnh, có thành phần nguyên liệu tương tự miến lươn trộn nhưng được chan nước dùng nóng hổi, đậm đà.

Chủ quán cho biết, tất cả lươn ở quán đều là lươn tươi được nhập từ Nghệ An và Bắc Ninh, sau đó mang về sơ chế kĩ càng và chiên giòn tại nhà. Nguyên liệu này được bảo quản và bán hết trong ngày chứ không để sang ngày tiếp theo, tránh lươn bị ỉu, mất độ giòn.

Một bát miến lươn nước có giá 50.000 đồng, miến lươn trộn có giá 60.000 đồng. Các món khác có giá dao động từ 30.000 - 70.000 đồng. Ngoài ra, quán cũng bán lươn khô theo cân.

Quán mở cửa từ 6h đến 22h30. Giờ đông khách nhất của quán là thời điểm ăn trưa (11h30 - 13h) và ăn tối (19h - 20h30)

Hiện, ở Hà Nội, ngoài miến lươn Đông Thịnh còn có một quán miến lươn khác được Michelin Guide lựa chọn và giới thiệu trong danh sách Bib Gourmand là miến lươn Chân Cầm (ngã tư Chân Cầm – Lý Quốc Sư).

