Trong chuyến khám phá ẩm thực gần đây ở Hà Nội, Matthew (người Mỹ) tiết lộ đã ghé một quán ăn có tiếng ở phường Hoàng Liệt để trải nghiệm món ăn lạ miệng. Đó là bún cá cay.

Bún cá cay là món ăn trứ danh ở Hải Phòng, hiện được lan tỏa và xuất hiện ngày càng phổ biến ở một số tỉnh thành lớn như Hà Nội, TPHCM..., hút khách thưởng thức vào các bữa sáng, trưa, tối.

Trước đó, món bún này cũng được xướng tên trong bản đồ ẩm thực của TP Hải Phòng, trở thành đặc sản “không nên bỏ lỡ” trong hành trình foodtour nơi đây.

“Tôi thực sự hào hứng với món bún cá cay này. Vì đang đói nên tôi sẽ gọi một suất bún cá đặc biệt để trải nghiệm đủ các loại 'topping' hấp dẫn”, Matthew nói.

Matthew trải nghiệm món bún cá cay Hải Phòng tại một quán ăn có tiếng thuộc phường Hoàng Liệt, Hà Nội

Khi món ăn được bưng lên, anh tỏ ra bất ngờ vì hình thức hấp dẫn. Tô bún nóng hổi được phục vụ nhiều nguyên liệu kèm theo gồm cá rán giòn, lòng nhồi thịt bò, bề bề, chả mực giã tay, bao tử cá và rau cải cay.

Ngoài ra, thực khách có thể thưởng thức món ăn cùng các loại rau sống thanh mát và nêm nếm gia vị như ớt chưng, chanh/quất, măng chua… tùy thích.

Theo quan sát của Matthew, suất ăn được phục vụ đầy đặn với các món hải sản đa dạng và nguyên liệu kết hợp hài hòa, có cả rau theo mùa giúp cân bằng hương vị.

“Nước dùng nóng hổi, dậy mùi thơm của cà chua và đủ vị chua cay mặn ngọt, rất tuyệt.

Tôi cũng có thể cảm nhận được vị thủy, hải sản, đặc biệt là cá ở trong phần nước dùng đậm đà này”, vị khách Tây chia sẻ.

Suất bún cá cay đặc biệt mà vị khách Tây thưởng thức

Khi nếm thử cá, anh miêu tả nguyên liệu được chế biến khéo léo nên lớp vỏ bên ngoài thì giòn, còn phần thịt bên trong lại mềm mọng, có vị ngọt dịu tự nhiên.

Nam du khách nói thêm, bao tử cá là nguyên liệu được mong đợi nhất. Món này có độ giòn, mềm, ăn không tanh, thấm đượm vị nước dùng.

Anh cũng đánh giá cao hương vị của các món còn lại, khen chả mực giòn ngon, thịt bề bề mềm, mọng nước.

“Tôi khá bất ngờ với món lòng nhồi thịt bò, ăn giống như xúc xích của Ý vậy. Điều đó cũng góp phần tạo nên sự đa dạng tuyệt vời cho món bún cá cay”, Matthew miêu tả.

Sau khi nếm thử món ăn ở dạng nguyên bản, vị khách nước ngoài còn thử kết hợp thêm rau sống, ớt chưng và măng muối chua.

Anh cảm nhận hương vị món ăn thay đổi rõ rệt hơn, nổi bật với vị cay nồng lạ miệng.

“Món bún cá cay có quá nhiều thứ để thưởng thức. Giờ tôi cũng hiểu vì sao quán ăn này lại được ưa chuộng đến vậy”.

Nam du khách người Mỹ nếm thử nước dùng của món bún cá cay, khen đậm đà, hài hòa đủ vị

Theo cảm nhận của Matthew, món bún cá cay khá ngon. Trong đó, điều anh thích nhất là món ăn có sự đa dạng của các thành phần khác nhau.

“Ban đầu, tôi khá e ngại khi thử bao tử cá nhưng bất ngờ thay, nó lại là một trong những điểm nhấn nổi bật của món bún cá cay.

Khi ăn, tôi thấy bao tử cá giòn, mềm, mọng nước.

Tôi hơi tiếc vì nước dùng chưa có vị cay bùng nổ như mong đợi nhưng món này vẫn ngon, đặc biệt là giá phải chăng, suất đặc biệt là 55.000 đồng/bát”, vị khách Tây nêu cảm nhận.

Từ món ăn yêu thích của người Hải Phòng, bún cá cay được lan tỏa tới nhiều tỉnh thành, hút khách thưởng thức. Ảnh: Bún cá cay Miền duyên hải

Bà Phạm Bích Hòa – chủ quán bún cá cay từng được giới thiệu trên bản đồ ẩm thực Hải Phòng (ở đường Văn Cao, phường Gia Viên, TP. Hải Phòng) cho biết, bún cá truyền thống ở Hải Phòng trước đây không có nhiều "topping", chủ yếu là chả cá, cá rán.

Tuy nhiên, để tạo dấu ấn riêng và đáp ứng khẩu vị đa dạng của thực khách, các quán bún cá cay ở địa phương đã sáng tạo thêm một số nguyên liệu mới như bao tử cá, chả cá các loại (cá rô phi, cá thu, cá lành canh…), lòng dồi…

Món bún cá cay hấp dẫn thực khách với nguyên liệu đa dạng, tươi ngon, kích thích nhiều giác quan. Ảnh: Bún cá cay Miền duyên hải

Theo bà Hòa, nước dùng cũng là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng món ăn.

Quán chế biến nước dùng từ cá diếc, ninh cùng xương lợn trong nhiều giờ. Loại cá này có thịt khá ngọt, thơm, lại không tanh nên giúp nước dùng có độ ngọt thanh khó hòa lẫn.

"Mỗi nguyên liệu có một cách chế biến riêng, đòi hỏi sự cầu kỳ, tỉ mỉ.

Ví dụ như dạ dày cá, mình phải bóp với muối và giấm cho sạch, rửa lại với nước rồi trần qua nước sôi. Sau đó, đem chao dầu lên và tẩm ướp gia vị.

Dạ dày cá cũng là một trong những "topping" được thực khách yêu thích nhất khi thưởng thức bún cá cay", chủ quán tiết lộ.

Ảnh: Eat Vietnam