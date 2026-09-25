Ngày 25/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức chương trình “Đà Nẵng và Nga - CIS: Dấu ấn đồng hành, kiến tạo tương lai”.

Việt Nam đang hút khách Nga

Theo số liệu được chia sẻ tại chương trình, trong 8 tháng đầu năm 2026, lượng khách Nga và các nước CIS đến Việt Nam tăng mạnh. Riêng khách Nga đạt hơn 1 triệu lượt, tăng khoảng 166% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, nhóm khách Nga có thu nhập cao và cao cấp ngày càng chiếm tỷ lệ lớn, cho thấy Việt Nam đang được nhóm khách có khả năng chi tiêu cao tại Đông Nam Á quan tâm.

Du khách Nga đến Việt Nam ngày càng tăng

Theo bà Thư Nguyễn, Giám đốc Phát triển kinh doanh Yandex Ads tại Việt Nam, việc khôi phục đường bay góp phần quan trọng đưa khách Nga trở lại nhưng không phải yếu tố duy nhất.

Việt Nam có nền chính trị ổn định, được xem là điểm đến an toàn trong bối cảnh một số điểm đến truyền thống của khách Nga như Dubai, Thái Lan có những biến động. Chính sách visa tương đồng với các điểm đến trong khu vực cùng hoạt động quảng bá tích cực cũng góp phần thúc đẩy dòng khách.

Tại Đà Nẵng, theo bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, trong 8 tháng đầu năm, thành phố đón hơn 440.000 lượt khách Nga và CIS, tăng gần 95% so với cùng kỳ. Đà Nẵng đứng thứ hai về lượng khách Nga đến du lịch, sau Nha Trang.

Bà Nguyễn Thị Hoài An cho biết khách Nga đến thành phố tăng mạnh góp phần đa dạng hóa cơ cấu thị trường khách quốc tế của Đà Nẵng

Theo bà An, sự trở lại của thị trường Nga tại Đà Nẵng gắn với việc khôi phục các chuyến bay thuê chuyến (charter), kết nối thành phố với nhiều điểm đến của Nga và CIS. Thành phố cũng đẩy mạnh quảng bá, kết nối doanh nghiệp và giới thiệu điểm đến trên các nền tảng số.

Khách Nga thay đổi, cần đón đúng dòng khách

Theo bà Thư Nguyễn, cách người Nga đi du lịch đã thay đổi rõ sau dịch Covid-19. Nếu trước đây khách chủ yếu là người lớn tuổi, đi theo tour trọn gói thì hiện gần 80% thuộc nhóm Gen Z và nhóm gia đình khoảng 25-45 tuổi, có xu hướng tự tìm vé máy bay, khách sạn và trải nghiệm.

Theo bà Thư, khách Nga thường có kỳ nghỉ dài ngày, có xu hướng mua vé một chiều, lưu trú lâu hơn và kết hợp tham quan nhiều thành phố tại Việt Nam thay vì chỉ ở một điểm đến.

Bà Thư cho biết du khách Nga có xu hướng tự tìm vé máy bay, khách sạn và trải nghiệm

Sự thay đổi này cũng đặt ra yêu cầu mới với điểm đến. Theo bà Thư, lượng khách tăng nhanh không đồng nghĩa chỉ cần chạy theo số lượng. Việt Nam và Đà Nẵng cần xác định rõ nhóm khách mục tiêu, khả năng chi tiêu và nhu cầu trải nghiệm để xây dựng sản phẩm phù hợp.

Nếu thu hút quá đông nhưng không quan tâm đến chất lượng và mức chi tiêu, điểm đến có nguy cơ bị định vị theo hướng giá rẻ. Vì vậy, bài toán với Đà Nẵng là thu hút đúng phân khúc, nâng chất lượng trải nghiệm và tăng giá trị mỗi du khách mang lại.

Theo bà Hoàng Thái Minh, đại diện Anex Vietnam, trong mùa vừa qua, doanh nghiệp kết nối 21 thành phố của Nga - CIS với các điểm đến tại Việt Nam; riêng Đà Nẵng đón khách từ 11 thành phố.

Du khách Nga ngày càng chủ động tìm kiếm thông tin về điểm đến, khách sạn và trải nghiệm trước khi quyết định chuyến đi. Nhóm khách này cũng quan tâm hơn đến spa, boutique, resort; đồng thời có xu hướng kết hợp nghỉ dưỡng với tham quan, vui chơi và sử dụng dịch vụ tại khách sạn.