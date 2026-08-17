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GOD Valley (Thung lũng các vị thần) là ngôi làng nằm trên mảnh đất 6ha dưới chân đèo Tà Nung (nay thuộc phường Cam Ly), cách trung tâm Đà Lạt 1 km. Làng được xây dựng dựa trên cảm hứng về vùng đất của những người tí hon.

Thời gian gần đây, ngôi làng "gây sốt" với cộng đồng du khách quốc tế, thu hút rất nhiều người ghé thăm.

Nằm lọt thỏm trong khu vườn xanh mướt cỏ cây, hoa lá là những ngôi nhà "nấm lùn" với cửa ra vào, bàn ghế, đồ đạc đều thấp và nhỏ.

Hơn 10 người tí hon, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số từ nhiều tỉnh thành về đây sinh sống và làm công việc như giao lưu, chụp ảnh cùng khách và chăm sóc thú cưng,... Họ xây dựng kênh TikTok, chia sẻ những hình ảnh đáng yêu, hài hước về cuộc sống hàng ngày ở làng.

Ảnh: Khu du lịch