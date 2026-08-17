1. Nơi nào được mệnh danh là "ngôi làng người tí hon" ở Lâm Đồng?
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Làng Cù Lần
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- GOD Valley (Thung lũng các vị thần)0%
- Khu du lịch Tà Đùng0%
- Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà0%Chính xác
GOD Valley (Thung lũng các vị thần) là ngôi làng nằm trên mảnh đất 6ha dưới chân đèo Tà Nung (nay thuộc phường Cam Ly), cách trung tâm Đà Lạt 1 km. Làng được xây dựng dựa trên cảm hứng về vùng đất của những người tí hon.
Thời gian gần đây, ngôi làng "gây sốt" với cộng đồng du khách quốc tế, thu hút rất nhiều người ghé thăm.
Nằm lọt thỏm trong khu vườn xanh mướt cỏ cây, hoa lá là những ngôi nhà "nấm lùn" với cửa ra vào, bàn ghế, đồ đạc đều thấp và nhỏ.
Hơn 10 người tí hon, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số từ nhiều tỉnh thành về đây sinh sống và làm công việc như giao lưu, chụp ảnh cùng khách và chăm sóc thú cưng,... Họ xây dựng kênh TikTok, chia sẻ những hình ảnh đáng yêu, hài hước về cuộc sống hàng ngày ở làng.
Ảnh: Khu du lịch
2. Ngôi làng nào ở Lâm Đồng được cho là đặt tên theo con vật có “đôi mắt to tròn đẹp nhất thế gian”?
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Làng Cù Lần
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- Làng Đạ Nhim0%
- Làng Đạ Nghịch0%
- Buôn Choáh0%Chính xác
Tọa lạc dưới chân núi Lang Biang, làng Cù Lần là điểm du lịch thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế bởi vẻ đẹp thiên nhiên, văn hoá.
Ngôi làng tồn tại từ thập niên 60. Cái tên “Cù Lần” được cho là đặt theo loài cây cù lần mọc xen kẽ trong rừng thông, cũng là nơi sinh sống của động vật có "đôi mắt to tròn đẹp nhất thế gian" – con cù lần. Ngày nay, Cù Lần được liệt vào loại động vật quý hiếm trong Sách Đỏ.
Cũng có cách lý giải cho rằng, xưa kia có một chàng trai ở đồng bằng lên núi, vào rừng với ước mơ nhặt đá xây dựng một thiên đường giữa rừng để tặng cho người mình yêu.
Với ước mơ và cách làm khác người khờ dại ấy đã khiến người đời gọi anh ta là "thằng Cù Lần". Choáng ngợp với vẻ đẹp lộng lẫy của thiên nhiên núi rừng hoang dã, cảm động trước tình yêu chân thành của anh, cô gái đã ở lại cùng Cù Lần xây tổ uyên ương, lập làng sương khói bên bờ suối vắng, giữa những đồi xanh, rừng hoa dại. Từ đó người đời đặt tên làng là Cù Lần.
3. Làng Cù Lần gắn với văn hóa của cộng đồng dân tộc nào?
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Dân tộc Chăm
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Làng Cù Lần là ngôi làng còn sở hữu khung cảnh thiên nhiên vừa hoang sơ, mộc mạc lại vừa nên thơ, hữu tình đậm chất Tây Nguyên với những nét văn hoá của đồng bào K'Ho.
Từ lúc làng Cù Lần được tôn tạo thành khu du lịch và chính thức đón khách vào năm 2011, người dân K'Ho đã biết cách sử dụng vẻ đẹp tự nhiên của ngôi làng làm điểm mạnh thu hút du lịch, cải thiện được cuộc sống.
Làng Cù Lần được UNESCO công nhận là địa điểm du lịch văn hóa, góp phần thay đổi diện mạo du lịch của tỉnh Lâm Đồng.
Ảnh: Fanpage Làng Cù Lần
4. Nơi nào ở Lâm Đồng được ca ngợi điểm đến thể thao biển hàng đầu Đông Nam Á?
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Kê Gà
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Năm 2025, tạp chí du lịch National Geographic Traveller giới thiệu Mũi Né chuyển mình từ làng chài thành một trong những điểm chơi thể thao biển hàng đầu Đông Nam Á.
Mũi Né có khoảng 260 ngày gió mạnh mỗi năm, với hai mùa gió rõ rệt - gió mùa Tây Nam từ tháng 6-9, và gió mùa Đông Bắc những tháng còn lại - tạo điều kiện lý tưởng cho các môn thể thao biển như lướt ván buồm, lướt ván diều, chèo thuyền và lướt sóng.
5. Đâu là một trong những làng hoa nổi tiếng của Lâm Đồng?
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Vạn Thành
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Cùng với làng hoa Xuân Thành, làng hoa Thái Phiên và làng hoa Đa Thiện, làng hoa Vạn Thành có diện tích lớn, thu hút du khách ghé thăm.
Đặc biệt, làng hoa Vạn Thành và làng hoa Thái Phiên đã được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận vùng nông nghiệp công nghệ cao.
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