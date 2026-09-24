Du lịch Mộc Châu tháng 10

Nằm cách trung tâm Hà Nội gần 200km, Mộc Châu, Sơn La là một trong những điểm đến hấp dẫn ở khu vực miền Bắc vào tháng 10. Đây là lúc cao nguyên bước vào mùa cam, mùa hồng, thời tiết mát mẻ, thích hợp cho những chuyến đi ngắn ngày khám phá thiên nhiên, trải nghiệm nông trại và săn mây.

Tháng 10, những vườn cam ở Mộc Châu bắt đầu chín vàng, trong đó có giống cam rốn lồi được nhiều du khách yêu thích. Quả có vỏ mỏng, màu vàng bắt mắt, không hạt, vị ngọt đậm. Nhiều nhà vườn mở cửa đón khách tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm tự tay hái cam. Du khách có thể đăng ký với chủ vườn nếu muốn mua cam mang về, giá khoảng 60.000-80.000 đồng/kg tùy kích cỡ.

Cùng thời điểm, những vườn hồng cũng vào mùa. Những trái hồng căng bóng, vàng óng, lúc lỉu trên cành tạo thành khung cảnh chụp ảnh được nhiều du khách yêu thích. Mùa hồng giòn thường kéo dài từ tháng 8 đến tháng 10, trong khi từ tháng 10 đến cuối năm là mùa hồng chát.

Mùa cam, mùa hồng hấp dẫn du khách. Ảnh: Quang Kiên

Từ Hà Nội, du khách có thể xuất phát khoảng 6h sáng, đến Mộc Châu vào buổi trưa để nhận phòng. Buổi chiều, lịch trình có thể kết hợp tham quan thác Dải Yếm rồi di chuyển về bản Vặt. Tại đây, dòng suối chảy giữa không gian núi rừng, cây cối xanh mát. Vào tháng 10, lượng nước dồi dào, dòng suối trong, tạo không gian phù hợp để du khách ngắm cảnh, cắm trại hoặc tổ chức những bữa ăn ngoài trời.

Bản Vặt cũng là nơi khoảng 98% dân số là người Thái trắng, vì vậy bên cạnh cảnh quan tự nhiên, du khách có thể tìm hiểu đời sống, phong tục và những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng bản địa.

Suối Tá Văng Hay gồm 3 mó nước chảy xuống, tạo thành thác Dải Yếm, gắn liền với đời sống của dân bản Vặt. Ảnh: Sunny Camping Mộc Châu

Nếu muốn săn mây, du khách có thể tìm tới đỉnh Tò Bò. Tò Bò có thể săn mây quanh năm nếu gặp thời tiết thuận lợi, đặc biệt sau một đêm mưa, sáng hôm sau trời hửng nắng hoặc những ngày không khí lạnh tràn về, độ ẩm cao.