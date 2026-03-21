Papaken (SN 1989) là nhà sáng tạo nội dung người Nhật Bản, sống ở Hà Nội được 3 năm. Trên kênh YouTube cá nhân với hàng trăm nghìn lượt theo dõi, anh thường xuyên chia sẻ video về trải nghiệm du lịch, ẩm thực ở một số tỉnh thành của Việt Nam mà anh có dịp ghé thăm.

Gần đây, trong video chia sẻ về chuyến du lịch ở Vĩnh Long (tỉnh Trà Vinh cũ), Papaken giới thiệu một số món ăn địa phương mà anh có cơ hội thưởng thức.

Trong đó, có một món anh thấy ấn tượng, nói “nhất định phải thử”. Đó là dừa sáp.

Papaken lần đầu thử dừa sáp Vĩnh Long. Ảnh: Papaken - family Cuộc sống ở Việt Nam

Dừa sáp là loại dừa nổi tiếng ở Trà Vinh, nhất là khu vực huyện Cầu Kè cũ.

Tuy vẻ ngoài không khác các loại dừa thường nhưng dừa sáp lại có kết cấu bên trong đặc biệt với phần cùi dày, ruột đặc, mềm dẻo, trắng mịn như kem và béo ngậy, ngọt thơm. Nước dừa sáp cũng rất ít và trong như sương sa.

Dừa sáp Cầu Kè được công nhận top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam 2021 - 2022. Ảnh: Phương Điền Viên

Để thưởng thức dừa sáp, Papaken di chuyển đến chợ Trà Vinh, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long (phường 3, TP Trà Vinh cũ) và thử dừa sáp dầm tại một quán vỉa hè, nhưng không cảm nhận rõ hương vị do nguyên liệu đã cấp đông.

Sau đó, theo gợi ý của người địa phương, anh tìm đến một cửa hàng gần đó, mua dừa sáp nguyên trái giá 120.000 đồng và được bổ tại chỗ để thưởng thức phần cơm đặc ruột, dẻo, sánh đặc đúng vị.

“Dừa sáp mềm lắm, khác hoàn toàn món dừa dầm đông lạnh lúc nãy. Khi nhai cơm dừa, mình cảm giác như đang ăn miếng khoai có vị dừa. Phần cơm dừa khá dày”, anh miêu tả.

Vị khách Nhật thưởng thức món dừa sáp dầm, khen cơm dừa tươi, mềm dẻo. Ảnh: Papaken - family Cuộc sống ở Việt Nam

Vị khách Nhật cho biết chỉ cần ăn một quả dừa sáp dầm là đã no bụng. “Khá no, nhưng vì giá tới 120.000 đồng nên không thể bỏ phí”, anh nói vui và nhận xét dừa sáp đắt do hiếm và ngon, với phần cơm dày, dẻo, khác biệt rõ so với dừa thường.

Trong chuyến đi Vĩnh Long lần này, ngoài dừa sáp, anh còn thử nhiều đặc sản địa phương như bún nước lèo, bún nem nướng, bún suông...

Mỗi năm, mỗi cây dừa sáp chỉ cho vài chục quả. Trong số này chỉ có khoảng 1/3 quả có sáp, còn lại là dừa thường. Ảnh: Phương Điền Viên

Chia sẻ với PV VietNamNet, chị Thu Hoài (ở xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, theo lời người địa phương truyền lại, cách đây khoảng 70 năm có một nhà sư người Khmer ở Trà Vinh cũ sang Campuchia tu hành, khi về mang theo giống dừa sáp trồng tại Cầu Kè và phát triển đến tận ngày nay.

Thoạt nhìn bên ngoài, dừa sáp không khác dừa bình thường là mấy. Ngoài lớp cùi trắng dày khá giống các loại dừa còn lại thì dừa sáp còn có phần cơm mềm, dẻo với chút nước đặc sánh bên trong. Bởi thế mà dừa sáp còn được gọi tên là dừa đặc ruột hay dừa kem.

Dừa sáp thường ít hoặc không có nước. Còn phần cơm dẻo mịn như kem bên trong là do nước dừa từ từ đặc lại rồi phình ra, tạo thành một khối xôm xốp, vị béo ngậy và thanh mát.

Có những quả dừa sáp khi bổ ra sẽ thấy lớp cơm trắng ngần lan hết quả, chỉ còn sót lại một ít nước sền sệt.

Theo chị Hoài, dựa vào hình dạng, màu sắc bên ngoài mà người địa phương chia dừa sáp thành 5 loại, gồm dừa sáp tròn, dừa sáp dài, dừa sáp có cạnh, dừa sáp vỏ xanh và dừa sáp vỏ vàng.

Muốn phân biệt được những loại dừa sáp này đòi hỏi phải là người trồng dừa lâu năm mới có kinh nghiệm.

“Dù được trồng nhiều tại Trà Vinh cũ nhưng chỉ dừa sáp ở khu vực Cầu Kè mới cho chất lượng thơm ngon nhất.

Đặc biệt, không phải quả của cây dừa sáp nào cũng đặc ruột. Thậm chí, một buồng dừa 12 quả nhưng chỉ có khoảng 3-4 quả dừa sáp, thậm chí có khi không thu được quả sáp nào”, chị nói.

Cơm dừa sáp mềm dẻo, thanh mát, béo ngậy kết hợp cùng vị ngọt đậm của sữa đặc và bùi bùi của lạc rang, tạo thành món giải nhiệt hấp dẫn trong mùa hè. Ảnh: Phương Điền Viên

Do mỗi buồng chỉ có vài quả có sáp trong khi nhu cầu cao, dừa sáp có giá 90.000 - 120.000 đồng/quả (tùy nơi, tùy thời điểm) và được ví như đặc sản “trời ban”.

Tại Vĩnh Long, loại quả này thường được chế biến thành các món giải nhiệt. Nếu ăn tươi tại chỗ, bạn sẽ không cảm nhận được độ ngon của dừa sáp vì phần cơm của loại quả này chỉ có vị béo ngậy, hơi nhạt và thơm. Dừa sáp ngon nhất là khi làm dừa dầm - nạo cơm dừa trộn với sữa đặc, lạc rang hoặc xay nhuyễn để thưởng thức.