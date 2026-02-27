Papaken (SN 1989) là nhà sáng tạo nội dung người Nhật Bản, sống ở Hà Nội được 3 năm.

Trên kênh YouTube cá nhân với hàng trăm nghìn lượt theo dõi, Papaken thường xuyên chia sẻ video về trải nghiệm du lịch, ẩm thực ở một số tỉnh thành của Việt Nam mà anh có dịp ghé thăm.

Gần đây, trong video chia sẻ về chuyến du lịch ở Vĩnh Long (tỉnh Trà Vinh cũ), Papaken giới thiệu một số món ăn địa phương mà bản thân có cơ hội thưởng thức.

Trong đó, có một món mà anh thấy rất ấn tượng, từ hương vị đến giá thành. Đó là bún nước lèo.

Papaken thưởng thức đặc sản bún nước lèo ở tỉnh Trà Vinh cũ

Bún nước lèo là món ăn phổ biến ở miền Tây với mùi vị đặc trưng từ mắm bò hóc - loại mắm quen thuộc trong ẩm thực của người Khmer.

Loại mắm này được nấu và lọc kỹ để lấy phần nước trong, nêm nếm thêm sả đập giập và ngải bún (một loại củ có mùi thơm, giải tanh cực tốt), giúp món ăn có độ đậm đà và dậy mùi thơm riêng.

Ngoài mắm bò hóc và ngải bún, món bún nước lèo ở đây còn hấp dẫn thực khách bởi các nguyên liệu ăn kèm như thịt cá lóc, thịt lợn quay, rau ghém (giá đỗ, rau muống bào, bắp chuối…).

Để thưởng thức món bún nước lèo, Papaken ghé một quán vỉa hè khá có tiếng ở phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long (phường 8, TP Trà Vinh cũ), gần ao Bà Om – một danh thắng nổi bật của địa phương.

Tại đây, vị khách Nhật Bản gọi một suất bún nước lèo bình dân giá 10.000 đồng, thêm vài món ăn kèm gồm thịt lợn quay, đồ chiên (chả giò và bánh cống), tiết lợn.

Anh tiết lộ chi phí bữa ăn chỉ hết 55.000 đồng và nhận xét mức giá rất rẻ.

Một bàn đầy đặn các món ăn và tô bún nước lèo chỉ có giá 55.000 đồng

Cảm nhận đầu tiên của anh khi nếm thử món bún này là nước lèo khá đậm vị, dậy mùi đặc trưng của mắm và cá.

“Nước lèo có vị mặn nhưng ăn kèm thịt cá và các loại rau sống, rau thơm nên ngon hơn”, Papaken nhận xét.

Vị khách người Nhật cũng nói thêm, bún nước lèo có thể là món kén người ăn vì vị cá khá mạnh. Tuy nhiên, anh cảm thấy món này giống món bún mắm từng ăn ở Bến Tre cũ, song hương vị vẫn có chút khác biệt.

“Bún nước lèo khá nhẹ bụng nên mình chắc chắn sẽ ăn hết sạch thôi”, anh cho hay.

Vị khách Nhật Bản lần đầu thử bún nước lèo, khen ngon và đậm vị

Theo quan sát của Papaken, khẩu phần của các món gọi kèm theo cũng được phục vụ đầy đặn. Đĩa tiết gồm 5 miếng dày, to. Còn suất bánh cống được bày biện cùng vài chiếc chả giò chiên giòn.

“Phần tiết này làm sao mình ăn hết được.

Bánh cống trông khá giống bánh tôm ở Hà Nội nhưng phần bột dày hơn và hình dáng cũng khác”, anh miêu tả.

Về hương vị, Papaken thấy bánh cống có lớp bột dẻo và phần bột hơi ngọt, cảm giác giống mochi – một loại bánh truyền thống ở Nhật Bản.

Anh cũng khen loại bánh này ngon nhưng ăn nhiều hơi ngán vì ngấm dầu mỡ.

Ảnh: Papaken - family Cuộc sống ở Việt Nam