Chiều 15/10, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với chính quyền xã Nam Ban Lâm Hà (Lâm Đồng) cùng các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người phụ nữ mất tích sau khi rơi xuống thác Voi.

Trước đó, sáng 14/10, chị P.T.N.N. (40 tuổi, trú tại xã Đinh Văn Lâm Hà, Lâm Đồng) đến quán cà phê cạnh thác Voi ở xã Nam Ban Lâm Hà để uống nước.

Sau đó, nhân viên tại quán không thấy khách, nghi có sự cố nên trích xuất camera và phát hiện chị N. đi đến khu vực thác rồi rơi xuống nước, mất tích.

Sau hơn một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.