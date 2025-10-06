Thông tin từ Công an xã Nậm Xé, lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất đá là anh Phùng Văn Tuấn (45 tuổi, trú xã Nậm Xé).

Mặc dù địa điểm xảy ra vụ sạt lở đã được san gạt toàn bộ đất đá nhưng vẫn không tìm được thi thể anh Tuấn. Lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc suối Chăn và các khu vực lân cận, huy động thêm máy móc và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ.

Lực lượng chức năng đang huy động máy móc, thiết bị để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 29/9, UBND xã Nậm Xé nhận được tin báo của chị Hoàng Thị Thịnh (37 tuổi, trú thôn Tu Hạ). Theo đó, khoảng 7h30 cùng ngày, anh Hoàng Văn Định (37 tuổi, Quản đốc thủy điện Tu Trên - Nậm Xé) lái xe ô tô bán tải BKS 24A-348.02, trên xe còn có 2 người khác là anh Hoàng Đức Giang (35 tuổi, trú xã Văn Bàn) và Phùng Văn Tuấn (45 tuổi, trú tại xã Nậm Xé).

Sau đó, ô tô này di chuyển từ xã Nậm Xé theo quốc lộ 279 hướng về xã Văn Bàn. Đến khoảng 17h cùng ngày, gia đình đã mất liên lạc hoàn toàn với cả 3 người trên xe.

Cơ quan công an xác định, xe bán tải mất tích đã đi qua cây xăng xã Minh Lương trên quốc lộ 279 lúc 7h56 ngày 29/9.

Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau đó, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Pom Khén (cùng tuyến quốc lộ 279). Vụ sạt lở vùi lấp tuyến đường dài khoảng 100m với ước tính 1.000m³ đất đá.

Chiếc xe ô tô bán tải bị biến dạng hoàn toàn sau khi bị đất đá vùi lấp. Ảnh: CACC

Đến rạng sáng ngày 3/10, lực lượng chức năng đã đưa được 2 thi thể ra khỏi xe là anh Hoàng Văn Định (37 tuổi, Quản đốc thủy điện Tu Trên - Nậm Xé) và Hoàng Đức Giang (35 tuổi, trú xã Văn Bàn).