Nằm bên bờ sông Alta (Na Uy), Sorrisniva Igloo là khách sạn đặc biệt được xây dựng lại mỗi năm với diện mạo khác biệt so với năm trước. Khách sạn nằm cách trung tâm thị trấn Alta khoảng 20km và được dựng hoàn toàn từ tuyết, băng.

Đây là khách sạn băng lâu đời nhất Na Uy, có diện tích khoảng 2.500m2, được xây dựng từ 250 tấn băng và hơn 7.000m3 tuyết thu hoạch từ hồ Sierravann và sông Alta.

Khi mùa xuân đến, toàn bộ công trình sẽ tan biến, rồi lại “tái sinh” vào mùa đông năm sau với những thiết kế hoàn toàn mới. Vì thế, du khách sẽ không bao giờ có hai kỳ nghỉ giống nhau tại nơi này.

Bên trong khách sạn, nhiệt độ luôn được duy trì ở mức từ -4°C đến -7°C. Du khách được khuyến nghị mang theo đồ lót giữ nhiệt, dù mỗi phòng đều đã trang bị đệm ngủ bằng da tuần lộc cùng túi ngủ siêu ấm.

Những chiếc giường được làm hoàn toàn từ băng, bên trên phủ nệm và da tuần lộc nhằm giữ ấm cho du khách suốt đêm.

Mỗi phòng mang một chủ đề nghệ thuật riêng, nổi bật với các tác phẩm điêu khắc băng được chạm khắc tinh xảo trên tường, kết hợp ánh sáng xanh dịu nhẹ, tạo nên không gian yên tĩnh, huyền ảo và đậm chất Bắc Cực.

Tòa nhà dịch vụ có hệ thống sưởi nằm ngay cạnh khách sạn, bao gồm phòng tắm, phòng thay đồ và phòng giữ hành lý. Ngoài ra, khu vực này còn có phòng xông hơi và 2 bồn tắm nước nóng ngoài trời.

Khách sạn có hai nhà hàng nằm trong khuôn viên, phục vụ các món đặc sản địa phương, cùng một quầy bar băng, nơi đồ uống được rót vào những chiếc ly làm hoàn toàn từ băng.

Đặc biệt, nơi đây còn có một nhà nguyện băng đã được giáo phận địa phương chính thức phê duyệt, là không gian tổ chức các lễ cưới và lễ rửa tội.

Xung quanh khách sạn, du khách có thể chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm điêu khắc băng nghệ thuật và tham gia các hoạt động trải nghiệm như đi xe trượt tuyết khám phá phong cảnh.

Giá cho 1 đêm nghỉ tại khách sạn Sorrisniva dao động từ 385-525 bảng Anh (khoảng 14-19 triệu đồng).

Lưu trú tại khách sạn này, du khách có thể thuận lợi thực hiện các trải nghiệm như ngắm cực quang, lái xe trượt tuyết băng qua cao nguyên Finnmark rộng lớn...

Ảnh: Sorrisniva - Alta, Norway