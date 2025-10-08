Mô hình khách sạn con nhộng xuất hiện đầu tiên tại Osaka (Nhật Bản) vào năm 1979, theo Daily Mail. Những khoang ngủ nhỏ đến mức khiến nhiều người liên tưởng tới chiếc quan tài. Thế nhưng, gần nửa thế kỷ sau, mô hình từng chỉ là chỗ nghỉ giá rẻ, tiện lợi ở Nhật Bản nay đã phủ sóng khắp thế giới.

“Khách sạn con nhộng” được xem là lớn nhất thế giới vừa khai trương tại London (Anh), mang tên Zedwell Piccadilly Circus. Nơi đây có gần 1.000 “tổ kén”, với giá thuê khoảng 30 Euro/đêm (tương đương 920.000 đồng). Khách sạn tọa lạc ở vị trí đắc địa giữa trung tâm West End sôi động, ngay cạnh ga tàu điện ngầm Piccadilly Circus.

Mặc dù từng quả quyết sẽ không bao giờ nghỉ đêm ở loại khách sạn này nhưng Jo Kessel - một nữ du khách, nhà báo người Anh - dần tò mò, tự hỏi liệu mình có thể thích nghi với cuộc sống bên trong "tổ kén" hay không. Điều này thôi thúc cô đăng ký thuê phòng.

Bên ngoài khách sạn là ánh đèn rực rỡ và những biển quảng cáo thời thượng, còn bên trong lại tĩnh lặng.

Những căn phòng được thiết kế với mục tiêu mang lại giấc ngủ sâu và trọn vẹn. Do đó, khách sạn sử dụng vật liệu gỗ và các tông màu xám, tạo cảm giác thư thái cho khách hàng. Ảnh: Zedwell tại Piccadilly Circus

Nhiều người cho rằng nơi đây chủ yếu thu hút giới trẻ và khách du lịch bụi. Tuy nhiên, theo quan sát của Jo Kessel, đối tượng lưu trú đa dạng hơn nhiều. Từ doanh nhân lịch lãm trong bộ vest chỉnh tề đến những quý cô sang trọng, diện đồ hiệu từ đầu đến chân cũng chọn nghỉ tại đây.

Các khoang ngủ được bố trí theo dạng ký túc xá, nhưng khung cảnh bên trong lại khiến nữ nhà báo Jo Kessel bất ngờ. Toàn bộ không gian được ốp gỗ sồi sáng màu, mang lại cảm giác ấm áp và tinh tế. Nệm, gối và ga trải giường đều mềm mại, chất lượng tốt, tạo cảm giác dễ chịu khi nghỉ ngơi.

Mỗi khoang dài khoảng 2,2m, rộng 1m, đủ chỗ cho một người nằm thoải mái. Bên trong được trang bị móc treo, ổ sạc và gương, nhưng không có tivi - đúng với phương châm của khách sạn: “Ở đây là để ngủ, không phải để giải trí".

Tuy nhiên, Jo Kessel lưu ý, du khách không nên quỳ hay ngồi thẳng trong khoang vì trần khá thấp. Với những chiếc vali lớn, khách có thể thuê tủ khóa riêng bên ngoài. Khu vực tắm, rửa mặt và nhà vệ sinh dùng chung được giữ gìn sạch sẽ, hiện đại và sáng bóng.

Không gian khách sạn sạch sẽ, nội thất đẹp. Ảnh: Zedwell tại Piccadilly Circus

Khi kéo rèm, khóa cửa và chuẩn bị tinh thần cho cảm giác bí bách, Jo bất ngờ nhận ra bên trong khoang ngủ lại ấm áp và dễ chịu.

Điểm trừ duy nhất, theo cô, là không có nhà vệ sinh riêng, nên khách cần hạn chế uống nước buổi tối. Sau khi đọc vài trang sách, Jo thiếp đi lúc nào không hay. Hệ thống cách âm của khoang hoạt động thực sự hiệu quả.

Jo Kessel bên trong khoang ngủ hơn 2m2. Ảnh: Jo Kessel

Khách sạn không phục vụ bữa sáng, bởi ngay bên kia đường đã có vô số quán ăn và tiệm cà phê cho du khách lựa chọn. Theo Jo Kessel, với vị trí đắc địa như vậy, mức giá hơn 900.000 đồng/đêm quả là “món hời”, nhất là khi các khách sạn lân cận có giá tới 400 Euro/đêm (khoảng 12,3 triệu đồng).

Nếu không sống ở London - thành phố vốn nổi tiếng đắt đỏ - thì chi phí một đêm tại đây thậm chí còn rẻ hơn cả tiền taxi hoặc tàu về nhà. Với Jo, đây là một lựa chọn lưu trú hợp lý cho những kỳ nghỉ ngắn hoặc cuối tuần.

Jo Kessel có một đêm ngủ ngon trong "khách sạn con nhộng". Ảnh: Jo Kessel

Hiện khách sạn đã “cháy phòng” đến hết tháng 10. Với những người e ngại không gian hẹp, “khách sạn con nhộng” có lẽ không phải lựa chọn lý tưởng. Nhưng với Jo Kessel, mọi định kiến đã thay đổi. Từng khẳng định “sẽ không bao giờ ở đây”, giờ cô lại sẵn sàng quay lại cho một đêm ngủ yên bình khác trong “tổ kén” giữa lòng London.

Khánh Linh - Linh Trang