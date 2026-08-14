Bộ sưu tập năm nay gồm hai phiên bản: Hộp Deluxe (1.688.000 VNĐ) với 4 bánh Trung thu 180g cùng bốn loại trà thượng hạng; Hộp Premium (2.388.000 VNĐ) được nâng tầm với tổ yến sấy nguyên chất ăn liền vị đông trùng hạ thảo, nến thơm hương bạch trà và trái sung cùng tuyển tập bốn loại trà tuyển chọn. Mỗi chi tiết đều được chăm chút để mang đến trải nghiệm thưởng thức trọn vẹn và nghệ thuật trao tặng đầy ý nghĩa.

Bốn hương vị bánh được sáng tạo riêng cho mùa Trung Thu 2026 gồm Vi cá thượng hạng và Gà quay hảo vị, Sò điệp sốt Mala Tứ Xuyên, Hạt sen, chanh vàng hòa quyện hương hoa bưởi và Dừa, dứa và hạt lanh bổ dưỡng.

Sự kết hợp giữa nguyên liệu tuyển chọn, kỹ thuật chế biến tinh tế và hương vị hài hòa mang đến một trải nghiệm vừa quen thuộc, vừa mới mẻ. Đồng hành cùng mỗi hộp bánh là tuyển tập Trà Bá Tước, Trà Ô Long, Trà Lài và Trà Xanh, được lựa chọn để tôn lên hương vị của từng chiếc bánh, tạo nên những phút giây thưởng trà đầy thi vị trong đêm trăng đoàn viên.

Thông điệp "Một món quà - Muôn vàn kết nối" là tinh thần xuyên suốt của Thu Phong Nguyệt Vị. Mỗi hộp bánh không chỉ là món quà dành cho mùa Trung thu, mà còn là biểu tượng của sự quan tâm và trân trọng dành cho những người đồng hành trong cuộc sống. Dù được trao đến đối tác, gia đình hay bạn bè, món quà đều trở thành nhịp cầu kết nối những cảm xúc chân thành, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ và vun đắp những mối quan hệ bền vững theo thời gian.

Nhân dịp ra mắt bộ sưu tập bánh trung thu năm nay, Khách sạn Lotte Sài Gòn dành ưu đãi giảm 15% khi thanh toán 100% giá trị đơn hàng từ 3/8 - 3/9/2026, cùng miễn phí giao hàng trong phạm vi 5 km cho đơn hàng từ 20 hộp trở lên.

Liên hệ đặt bánh: Hotline: 0898 117 989

Email: canvas.saigon@lotte.net

Vĩnh Phú