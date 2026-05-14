Rạng sáng 14/5, tầng hầm của khách sạn trên đường Hàn Thuyên, phường Nha Trang, bất ngờ bốc cháy. Phát hiện hỏa hoạn, lực lượng tại chỗ cố gắng dập lửa nhưng không thành công.

Thời điểm này, trong khách sạn có 5 khách lưu trú và một nhân viên lễ tân. Trong số đó, 3 khách cùng nhân viên tự thoát ra ngoài an toàn. Hai du khách còn lại hoảng loạn chạy lên các tầng thượng để thoát thân.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát cứu hỏa phun nước dập lửa tại tầng hầm, thông khói và thông gió để đảm bảo an toàn.

Khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng rà soát, hướng dẫn khách bị kẹt đi xuống theo thang bộ ra ngoài an toàn.

Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ.