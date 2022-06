Cháy khách sạn ở phố cổ Hà Nội, cảnh sát điều xe thang giải cứu du khách

Trưa 17/6, vụ hỏa hoạn xảy ra tại khách sạn Shining Central trên phố Lò Sũ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo người dân chứng kiến sự việc, ngọn lửa bùng lên từ nhà hàng tại tầng 10 của khách sạn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, vẫn có nhiều khách nước ngoài lưu trú bên trong khách sạn.

Lực lượng chức năng đưa xe thang giải cứu khách nước ngoài mắc kẹt trong khách sạn

Khu vực bếp xảy ra hỏa hoạn (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhận được tin báo, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm) xuất 3 xe chữa cháy, một xe thang phối hợp với 2 xe chữa cháy của Công an quận Ba Đình chi viện dập lửa.

Cảnh sát phải dùng xe thang đưa nhiều khách nước ngoài thoát khỏi tòa nhà. Lực lượng chức năng bước đầu xác định không có thiệt hại về người.

Lúc 13h, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.

