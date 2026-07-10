Trên cương vị mới, ông Gerd Kotlorz sẽ đảm nhiệm vai trò Giám đốc Điều hành của Vina Collective - doanh nghiệp kiến tạo các điểm đến cao cấp và hệ sinh thái phong cách sống tại Việt Nam, đồng thời trực tiếp dẫn dắt với tư cách Tổng Quản lý (General Manager) của The Reverie Saigon. Sở hữu bề dày kinh nghiệm thực tiễn trải dài qua bốn châu lục - châu Âu, châu Á, châu Phi và Trung Đông, ông mang theo tầm nhìn hoạch định chiến lược, sự am tường về văn hóa, thấu hiểu sâu sắc tâm lý khách hàng đến với một trong những biểu tượng nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất tại TP.HCM.

Hành trình hơn 30 năm của ông Gerd Kotlorz là chuỗi dấu ấn rực rỡ tại các điểm đến sang trọng nổi tiếng với những tiêu chuẩn khắt khe trên toàn thế giới. Từ những đô thị châu Âu tráng lệ, các tâm điểm nghỉ dưỡng Trung Đông xa hoa, đến các vùng đất châu Phi giàu di sản, trước khi dừng chân tại châu Á năng động - chặng đường ấy là minh chứng rõ nét cho khả năng thấu hiểu và quản trị đa văn hóa của ông Gerd Kotlorz.

Hơn thế nữa, tư duy lãnh đạo quốc tế, năng lực vận hành xuất sắc còn được khẳng định qua việc ông Gerd Kotlorz từng đảm nhiệm các vị trí cấp cao tại những tập đoàn đa quốc gia như IHG Hotels & Resorts hay Marriott International. Chính những trải nghiệm vững chắc này đã mang lại cho ông tầm nhìn vượt trội, từ đó biến mỗi trải nghiệm trở thành một hành trình độc bản.

Sự ghi nhận cho nỗ lực bền bỉ, cống hiến tận tâm trong sự nghiệp của ông Gerd Kotlorz chính là giải thưởng Top 100 Hotel General Manager thế giới vào năm 2023 do Luxury Lifestyle Awards bình chọn.

Sự bổ nhiệm này đánh dấu một bước đi chiến lược, bởi The Reverie Saigon chính là một trong những mảnh ghép thuộc phân khúc sang trọng trong hệ sinh thái Vina Collective. Với triết lý “Nơi tinh hoa hội ngộ - Nâng tầm bản sắc hiếu khách Việt Nam”, Vina Collective đặt mục tiêu nâng tầm ngành dịch vụ và tôn vinh giá trị văn hóa đương đại. Sự đồng điệu giữa tư duy hệ thống sắc bén của ông Gerd và tầm nhìn chiến lược của Vina Collective được kỳ vọng tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời phát triển thế hệ nhân sự kế thừa; từ đó củng cố danh tiếng thương hiệu The Reverie Saigon ở khu vực châu Á và từng bước vươn tầm thế giới.

Tư duy sắc bén và khả năng nắm bắt xu hướng thị trường của ông Gerd Kotlorz sẽ là lời bảo chứng cho đẳng cấp khác biệt của The Reverie Saigon - khách sạn vốn được biết đến bởi những trải nghiệm độc quyền và cá nhân hóa sâu sắc cho từng khách hàng. Tại đây, các kiệt tác nội thất của Baldi, Colombostile, Visionnaire hay Giorgetti không đơn thuần để trưng bày, mà hiện diện sống động trong từng không gian lưu trú sang trọng. Sự khác biệt còn đến từ hành trình ẩm thực phong phú, trải dài từ Á sang Âu ngay trong khuôn viên khách sạn.

Nếu nhà hàng Michelin Long Triều mang đến tinh hoa Quảng Đông truyền thống, Café Cardinal phục vụ ẩm thực quốc tế trong không gian châu Âu thanh lịch; thì không gian ngoài trời thoáng đãng của The Long @ Times Square là điểm hẹn lý tưởng cho phong vị ẩm thực Ý và những ly cocktail sảng khoái.

Hơn thế nữa, The Reverie Boutique còn đem đến những lựa chọn quà tặng tinh tuyển cùng những sản phẩm thủ công tinh xảo từ các nghệ nhân Việt Nam. Đồng thời, các chi tiết được chăm chút tinh tế nhất như mùi hương, menu gối cao cấp, cho đến những dịch vụ đặc quyền như tour du thuyền riêng tư hay đưa đón bằng xe siêu sang - tất cả đều được chăm chút tỉ mỉ để mang lại một trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn.

Trong tương lai, với sự đồng hành của vị Tổng Quản lý sở hữu tầm nhìn quốc tế, The Reverie Saigon bước sang một chương mới đầy cảm hứng trên hành trình kiến tạo dịch vụ nghỉ dưỡng sang trọng và hội nghị đẳng cấp. Dưới sự dẫn dắt của ông Gerd Kotlorz, khách sạn định hướng tiếp tục nâng tầm các tiêu chuẩn dịch vụ xuất sắc, đồng thời mở ra những nấc thang tăng trưởng mới trong kinh doanh. Đây là bước đi chiến lược khẳng định sự đổi mới không ngừng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung đối với ngành du lịch địa phương và củng cố vững chắc vị thế của The Reverie Saigon.

Ngọc Minh